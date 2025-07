Anabel Fernández Sagasti pateó el tablero y advirtió que "el peronismo mendocino está roto"

"He sido protagonista de mucho diálogo y esfuerzo para llegar a la unidad del peronismo, una unidad que sea real y no un rejunte atado con alambre de algunos dirigentes. No voy a ser cómplice de una lista que solamente se reparta cargos y después en la Legislatura sea el sálvese quien pueda en base a conveniencia. Yo quiero construir una unidad real y contundente para no solamente ser oposición a Javier Milei y a Alfredo Cornejo, sino también que en 2027 seamos una alternativa real del Gobierno", expuso Anabel Fernández Sagasti.