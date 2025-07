Anabel Fernández Sagasti prende el ventilador: qué denunciará dentro del PJ

Hay que recordar que la intendenta de Santa Rosa anunció que se bajaba del segundo lugar de las candidaturas a diputados nacionales para cedérselo al kirchnerismo. Sin embargo, pese a este gesto de Flor Destéfanis que fue el pasado miércoles 16 de julio, no hubo acuerdos.

El kirchnerismo sostuvo durante el fin de semana que sólo fue esa la oferta y que además, hubo nombres vetados. Es decir que dos mujeres del kirchnerismo no fueron admitidas para encabezar. Los intendentes intentan en verdad que la campaña no sea basada en nada que tenga que ver con "Cristina libre" porque consideran que no suma votos en la ciudadanía mendocina.

Qué dirá Anabel Fernández Sagasti

Hasta esta mañana temprano, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti tenía pensando ir a la conferencia de prensa para pedirle que la listas de candidatos sea armada con referentes de todos los sectores del PJ e incluso reclamará la inclusión de intendentes como Celso Jaque (Malargüe), Emir Andraos (Tunuyán) y Edgardo González (Lavalle) quienes, a diferencia de sus pares votarán a los concejales el 26 de octubre junto con el resto de los cargos. Los 4 intendentes restantes patearon las elecciones municipales para el 22 de febrero como indica la ley y por lo tanto no adhirieron al decreto.

La conferencia- a excepción de que haya un arreglo de último momento porque todo puede pasar- será un reclamo también para que los movimiento sociales y la CGT estén adentro de la lista que está armándose para las internas abiertas del 10 de agosto (antes era el 3 pero tantas negociaciones postergaron la fecha) para elegir candidatos.

Fue la manera que escogió el PJ ante la falta de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron suspendidas por el Congreso a pedido del presidente Javier Milei. ¿Llegarán a un acuerdo los sectores antes de las 10? Por ahora, la respuesta es negativa.