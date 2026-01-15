Amenazas en la embajada de Venezuela y un anhelo por volver a su patria: el fuerte testimonio de Maxroberth Graterol

Maxroberth Graterol tiene 25 años, y ya nueve de su vida los vivió en Argentina. Desde su exilió de Venezuela , producto del régimen chavista, no ha vuelto a pisar su tierra natal. Lleva consigo el anhelo por regresar a Venezuela; una Venezuela diferente . Por eso integra hoy en día Alianza por Venezuela , una organización clave para los venezolanos en la Argentina y, en estos días, para el proceso de cambio que se abre en el país que Cristóbal Colón llamó alguna vez Tierra de Gracia .

En diálogo con MDZ , Graterol cuentas sus perspectivas para los próximos meses en Caracas, a la vez que da cuenta de las peripecias para poder votar como residente en el extranjero durante las últimas elecciones e, incluso, las amenazas que recibió en la embajada de su propio país.

- Antes de hablar de la situación que está pasando en Venezuela hoy en día, te quería consultar específicamente por tu historia de vida. ¿Cuándo llegaste acá a nuestro país? ¿Bajo qué circunstancias? Me imagino que afectado en gran parte por lo que era régimen chavista.

- Llegué a Argentina en el 2017, a raíz de las protestas en Venezuela. Era uno de esos jóvenes que salía a marchar todos los días a la calle de Venezuela y con grupos. Y en un momento empezó la persecución sistemática de cada uno de nosotros, o sea, a amigos, a compañeros de lucha.

Tengo un amigo, por ejemplo, un caso particular, que le dieron un disparo desde un auto oficial del Estado y hoy aún tiene un pedazo de bala alojada porque no pueden sacársela por lo peligroso que sería la operación. Y frente a eso me tocó venirme porque en ese momento yo era menor de edad, tenía casi 17 años. Mi familia me dijo "yo prefiero tener un hijo fuera, lejos de su familia, que un hijo muerto.". Y ahí me exilié a Buenos Aires.

- ¿O sea, tu familia sigue en Venezuela?

- Una parte de mi familia sigue en Venezuela, otros acá en Argentina y otros regados por todo el mundo, como todos los venezolanos.

- Y me imagino estos días, hablando constantemente con ellos...¿qué impresiones te llegan de ellos de allá?

- Desde el día que empezó todo hablando con mi familia a ver cómo estaban todos. Hoy se vive en Venezuela una tensa calma. Todo el mundo está como en una especie de tranquilidad, pero con la seguridad de que va a pasar. Desde las tres de la mañana del sábado, que la gente se mantiene como que va a haber un cambio definitivo, va a mantenerse algo, que va a suceder en las calles. Por el día de hoy, lo importante es resaltar que la gente ha captado el llamado que hemos hecho, que ha hecho la líder del movimiento María Corina Machado: quedense en sus casas, que pronto va a llegar el momento que vengan las próximas acciones.

- Y ahora, en esta se calma, quien gobierna de facto Venezuela es Delcy Rodríguez. Vos, ¿en tu faceta como analista si se quiere, ¿qué vida le ves a Delcy Rodríguez? Porque detrás está Diosdado Caballero y Vladimir Padrino López, que presionan un poco para que el chavismo mantenga cierta ortodoxia, me imagino.

- Sí, sin lugar a duda. Pero podemos ver que las botas de revolucionario le duraron solamente dos días puestas, porque después de dos días de que la extracción de Nicolás Maduro empezaron a hacer más entregacionistas que cualquiera que ha pasado por la historia de Venezuela. Le entregaron todo el petróleo a Estados Unidos por la presión, empezaron la liberación de los presos políticos . Yo creo que hay que hablar de un momento donde ellos están realmente presionados. Hay una presión muy fuerte contra Delcy Rodríguez. Ya tiene incluso una amenaza del presidente Donald Trump, donde dice "si ustedes no acatan lo que nosotros le estamos diciendo, lo van a terminar igual que Nicolás Maduro o peor" . Y nosotros ya nos imaginamos que puede ser peor si Nicolás Maduro está en la cárcel, en Manhattan. Y frente a eso ellos están muy presionados en este momento. Y la presión de Diosdado Cabello y Padrino López por supuesto que está, porque tiene que cuidar su cuota de poder y su permanencia en Venezuela. Sin embargo, tienen muy poco espacio para mantener esa cuota de poder.

- ¿Y en tu opinión Donald Trump tendría que haber capturado también a estos personajes como Cabello?

- Es que son culpables igual. O sea, son personas que han estado detrás de los delitos de lesa humanidad que se llevó a cabo en Venezuela, detrás del narcotráfico, detrás de la violación sistemática de los derechos humanos. Son personas crueles que en algún momento tendrán que pagar frente a la Justicia.

Sí, me hubiese encantado que hoy estuviera frente a la Justicia también Diosdado Cabello, que es una persona cínica, que por medio de su programa "Con el Mazo Dando", ha mandado a arrestar mucha gente o mandado al exilio a mucha otra gente. O incluso asesinado. Porque él muchas veces ha dicho "bueno, si no respetan lo que nosotros queremos, va a correr sangre en las calles de Venezuela". Públicamente lo ha dicho. Así que sin lugar a duda tendría que estar frente a la Justicia.

- Y, sin embargo, Maduro fue ante la Justicia y los Estados Unidos le sacaron la denominación de grupo narcotraficante al Cartel de los Soles. ¿Vos que me podes contar del día a día de la convivencia con el narco del régimen chavista?

- Yo creo que eso puede ser también parte de una operación de empezar a lavar y que puedan mantener donde están ahorita con el régimen para hacer el proceso de transición. Puede ser parte de eso, pero sin lugar a dudas Nicolás Maduro tiene vinculaciones con el narcotráfico. La conspiración con el narcotráfico es plena. Incluso su ex jefe de inteligencia, el Pollo Carvajal, lo denunció y fue relevando cómo ellos han trabajado permanentemente con los cárteles de droga de toda la región latinoamericana, tanto con los de Colombia, con los de México. Así que sí, hay una fuerte vinculación y además lo vimos con todas las lanchas que fueron saliendo de Venezuela con destino a Estados Unidos o no sabemos a dónde puntualmente que iban cargadas de drogas.

Graterol sobre el régimen chavista Maxroberth Graterol sobre el régimen chavista y el narco. Video: Agustín Tubio/MDZ

O sea, no podemos ocultar que el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista y madurista, tiene fuertes vinculaciones con el narcotráfico, con el manejo de armas ilegales, con el tráfico de petróleo ilegal, con la trata de persona...porque en Venezuela hay trata de personas. Hay personas que son obligadas a la explotación en el arco minero del Orinoco, obligadas a la explotación sexual de los mineros y también traficadas a otros países, venezolanas y venezolanos.

- Donald Trump hizo a un lado un poco a Corina Machado que, me decías recién, es tu líder. ¿Eso también responde a la estrategia o después Corina Machado puede volver de la mano de Estados Unidos?

- Yo creo que no es que sea mi líder, es la líder de Venezuela. Es la líder que lleva un proceso, que es un proceso pacífico e histórico para el pueblo venezolano. En momento donde el pueblo estaba prácticamente dormido y ya entregado a vivir 60 años en dictadura, María Corina dijo "no, hay que despertarnos, hay que salir a las calles y nosotros por la vía pacífica, a pesar de que haya obstáculos, lo vamos a recuperar".

Llevamos ese proceso adelante y logramos ganar. Tenemos las actas guardadas hoy en el Banco de Panamá y demostramos al mundo que ganamos y que somos mayoría en el pueblo venezolano, que más del 70% decidió cambiar. Y digo 70%, contando de que los venezolanos estamos fuera del país no pudieron participar, sino la victoria venció arrasadora. Casi el 90% de los venezolanos hubiesen votado a Edmundo González Urrutia, el presidente electo de los venezolanos.

Lo que dice Donald Trump, cuando intentó en la primera rueda de prensa como bajarle el precio a Corina Machado, yo ahí si comprendo que a lo mejor es parte de una negociación, porque incluso ayer dijo "la voy a recibir en Washington, se va a reunir con ella". Si fuera tan poco para Donald Trump, la persona más importante del mundo, no se reúne con la persona que le parece tan poco.

Ese es un proceso de transición que hay que construir. O sea, veamos que han pasado nada más cinco días desde la extracción de Maduro al día de hoy. O sea, no ha pasado nada y frente a eso va corriendo todo rapidísimo. En dos días le entregaron todo el petróleo, en tres días anunciaron planes de cooperación energéticos, en cuatro o cinco días empezaron a liberar presos políticos y esperemos que continuemos así. Esperemos que las acciones sigan favoreciendo al pueblo venezolano y que no existan más presos políticos en Venezuela, porque hay más de mil presos políticos. Hay casi 80 extranjeros rehenes de la dictadura, entre ellos Nahuel Gallo, un gendarme argentino que está secuestrado siendo torturado, aislado, sin contacto con su familia. A eso hay que prestarle atención estos días.

- Y hablaste de los venezolanos fuera del país. Vos participas de Alianza Venezuela, liderado por Elisa Trotta, quien fundó Alianza Venezuela. ¿Cuál es su vínculo con Corina Machado? Machado tiene un vínculo muy especial con Javier Milei mismo, con la Argentina en sí...

- Es una organización que se dedica a la atención al migrante y a la defensa de los derechos humanos y de la libertad. O sea, no trabajamos puntualmente con María Corina ni para María Corina, pero sí trabajamos por la democracia y la libertad del país en los procesos electorales. Cuando venía la inscripción de los venezolanos en el exterior para poder participar en las elecciones, Alianza por Venezuela tomó un rol protagónico de ir a insistir todos los días a la Embajada de Venezuela para facilitar el registro electoral y que los venezolanos que están en Argentina pudieran participar del proceso.

Sin embargo, bueno, los obstáculos del régimen son permanentes...impedir que nosotros lográramos participar de una u otra forma, pero sin embargo, el trabajo de Alianza por Venezuela lo hizo y permanentemente denunció las violaciones a los derechos humanos que se cometen dentro de Venezuela y a los venezolanos fuera del país. Ese es el rol que tenemos nosotros para con Venezuela.

- Hablando de elecciones, están las actas guardadas y demás, pero ¿vos crees que ahora, esta suerte de transición, puede llegar a terminar con la convocación a nuevas elecciones o ya directamente hacer la transición con Edmundo González Urrutia?

- Que algún analista venga y te diga, o algún venezolano, "esto va a pasar", está equivocado. Nadie sabe. O sea, nosotros nos vamos enterando del proceso fase a fase, cómo va transcurriendo, negociación tras negociación. A mí me encantaría. Como venezolano, yo soy uno de los mil que votamos en Argentina. Hay casi 230.000 venezolanos, pero solamente mil lograron votar en las elecciones. Yo soy uno de esos mil. Yo quisiera que mi voto se vea representado realmente donde corresponde, que sea Edmundo González Urrutia quien asuma el poder y tome el control de Venezuela y sea el jefe de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, estamos frente a un escenario donde puede suceder tanto eso, que aceleré el paso a que Edmundo asuma el poder en Venezuela, o que esperemos unos meses, hasta que Delcy Rodríguez llame a un proceso de elecciones libres; libres, donde todos podamos participar, sin proscripciones, porque María Corina fue proscripta en Venezuela; que todos los partidos políticos habilitados a ser candidatos y a presentar sus candidatos en Venezuela y que todos los opositores en el extranjero podamos votar, sin presos políticos; unas elecciones transparentes y justas. Podemos caminar a eso. Y si caminamos a esas elecciones te digo que sí. ¿Sabes por qué? Porque estamos seguros de que vamos a ganar, por esa razón.

- Estamos a dos o tres cuadras del Obelisco. Hubo festejos impresionantes el otro día después de la captura de Maduro. Pero al mismo tiempo, en algunos lugares, se ven ciertas protestas a favor de Maduro y del régimen chavista. Muchos de ellos dicen que Venezuela se convirtió en una colonia estadounidense. ¿Qué tenés para decirles?

- Mira, lamentablemente el tema de Venezuela lo llevaron a una convivencia ideológica absurda. Hoy estamos hablando de una cuestión de moral y ética, y aquellos que salen a protestar son tan ínfimos porque ellos buscan lavar, por el supuesto del imperialismo y basándose supuestamente en el derecho internacional y en una idea de izquierda completamente absurda, un régimen que ha matado gente, tratan. Cuando critican a Trump por su accionar frente a Venezuela, no se dan cuenta de que le están lavando la cara a Nicolás Maduro. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Esa es la lucha que tenemos permanentemente los venezolanos. Hoy y desde muchos años atrás, de decirle a Venezuela que no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de que están matando gente, una cuestión de tortura. Un pueblo sometido por 26 años. Aquí el derecho internacional público a los venezolanos les falló.

Cuando nosotros queremos hablar de soberanía y de que un país invadió y todo lo demás, hay que empezar a retrotraernos. O sea, ¿ahora la comunidad internacional es un cuidador de regímenes autoritarios? Esa es la pregunta que yo le hago a ellos. ¿Qué quieren? ¿Qué es la soberanía dentro de un Estado? La soberanía dentro de un Estado es que el Estado tiene que garantizar ciertos principios internos dentro de su Nación y los derechos humanos, que corresponden a una responsabilidad del Estado, Venezuela y el régimen chavista y madurista hace rato lo dejó de hacer. ¿Entonces vamos a dejar que un pueblo siga sufriendo? Como Cuba, que tiene lleva 67 años.

- Muchos hablan de Estados Unidos en Venezuela, pero poco se habla de Cuba en Venezuela. ¿Qué podes decir al respecto de eso?

- Es tal cual. Primero, no hubo una invasión. Hubo una extracción de un criminal que lleva azotando a Venezuela durante años, que ha traficado drogas, que tiene trata de personas, que viola tratados internacionales. Eso fue lo que pasó en Venezuela, una extracción.

Pero sí podemos hablar de invasión, invasión de Cuba. Hace años veníamos denunciando que hay militares cubanos en nuestro territorio, ingiriendo en los intereses internos del Estado venezolano. ¿Y que nos decían? Que era falso, que era una cuestión de la supuesta derecha venezolana. Yo no me percibo de derecha, pero ese es el discurso de la izquierda, "una cuestión de la derecha venezolana que están cobrando algo".

Con el bombardeo, el propio régimen cubano sale a admitir que hay casi 32 cubanos asesinados en en la operación para extraer a Maduro. ¿Cómo murieron si fueron solamente puntos militares, dónde estaban los militares cubanos? Eran parte, porque los cubanos hace mucho gobiernan parte del territorio venezolano y vienen controlando el poder de Venezuela absolutamente. Y, frente a eso, yo no vi ninguna protesta diciendo "Venezuela está invadida por Cuba". Yo no vi ninguna protesta diciendo "Venezuela es invadida por Rusia", que hace mucho también controla cuestiones de las fuerzas armadas, que tienen concesiones grandilocuentes en Venezuela de corrupción. O de China, que tiene todo el arco minero del Orinoco siendo explotado indiscriminadamente por acuerdos que son completamente irrisorios. Entendamos que China tiene un régimen de coimas permanentemente en toda la región de Latinoamérica para hacerse del poder económico y político de la región. Pero, frente a eso, yo no veo tampoco a Miriam Bregman, no veo a Juan Grabois, no veo a otros políticos argentinos de izquierda salir a decir algo. O sea, vemos una convivencia ideológica y económica fuerte. ¿Acaso recibieron dinero o tienen algún interés con Venezuela todavía?

- Tenemos una diáspora en todo el mundo de 7 u 8 millones de venezolanos. ¿Ves posibilidades en los próximos años para que muchos de ellos puedan regresar a su patria? ¿Se abre un proceso nuevo en el que muchos puedan volver con sus familias, como es tu caso?

- Yo lo anhelo, que proceso de transición camine hacia la libertad, que nosotros tengamos un régimen completamente libre, o sea que tengamos una democracia plena. Yo te aseguro que cuando Venezuela se estabilice muchos de los venezolanos en Argentina, que están en toda la región, en cualquier parte del mundo, van a regresar a su país, porque lo que más anhelan es darle un abrazo a su abuela, su hermano, su primo o algo por el estilo.

Yo cuando me vine, no pude regresar a Venezuela. Y no puedo, porque he recibo amenazas del régimen venezolano durante años, con solo 25 años. No sé qué amenaza yo implicaba para ellos cuando tenía 16 años. Y con todo a mí me han amenazado. Yo no puedo regresar a mi país. Hoy anhelo poder regresar a Venezuela; una Venezuela democrática, libre, donde yo pueda sentarme en mi país y que nadie me diga que no puedo decir y que puedo decir.

- ¿Qué tipo de amenazas recibías estando acá en Argentina, lejos de Venezuela?

- Una de las amenazas más fuertes que recibí fue en la embajada, cuando logré inscribirme. Iba todos los días al proceso de inscripción a intentar anotarme para poder votar. El hermano de la embajadora que estaba acá, el hermano de Estela Lugo, era uno de los que inscribía a los venezolanos en el momento. Cuando a mí me permiten pasar, después de muchos intentos que me decían "no, tú no, hoy no pasas", cuando entré me dijeron que apagué el celular. Lo apagué y me dicen "Maxroberth, yo te agradezco que dejes la violencia afuera de la embajada". Yo le digo "¿qué violencia? ¿exigir los derechos para los venezolanos?". A todas estas, cuando me dice Maxroberth, ni siquiera había visto mi documento. O sea, ya me tenía completamente fichado. Ya me tenía completamente en la mira, y me dice "te lo voy a repetir por las buenas, porque tú a mí no me quieres conocer por las malas. Y yo por las malas soy peligroso". Entonces le digo "pero bueno, dímelo delante de la gente. Hazlo, yo no te tengo miedo".

Graterol amenazas Maxroberth Graterol sobre las amenazas que recibió de parte del régimen venezolano en Argentina. Video: Agustín Tubio/MDZ

Estas son las amenazas que nosotros enfrentamos. ¿Cuál es la "forma mala" que yo iba a conocer?¿Cuál era el peligro que me enfrentaba estando fuera de mi país? No lo sé.



- Si querés, para cerrar, decir unas palabras a la cámara para los venezolanos, que estén en Argentina o mismo en otros países, frente a este nuevo proceso que se abre, bienvenido.

- Que mantengan la esperanza, que vamos por el mejor camino posible. Estamos en fase de transición. Poco a poco vamos a ir esclareciendo todos los temas. Poco a poco nosotros vamos a ir viendo más libertad para Venezuela. Ya empezamos a ver pocas acciones; pocas acciones como son la liberación de los presos políticos. Para nosotros los venezolanos es algo muy importante y tengan la plena seguridad que pronto vamos a regresar a Venezuela y ser libres.

- Muchas gracias.