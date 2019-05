Alessandra Minnicelli: "Néstor no le hubiera soltado la mano a De Vido como lo hizo Cristina"

Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, apuntó contra Cristina Kirchner y la acuso de soltarle la mano a quien fuera su ministro de Planificación. "Néstor no le hubiera soltado la mano", dijo en una entrevista con Luis Novaresio.

"Son decisiones y gestos que dicen muchísimo, no se si lo hizo por estrategia o por qué", comentó y aseguró que "en su momento dije que Cristina tuvo un gesto inhumano conmigo y lo sigo sintiendo así".

Al señalar la relación que tenía la expresidenta, indicó: "La conozco desde chica, decía que era como mi hermana mayor y desde que Julio está detenido no tengo contacto con ella".

A pesar de sus críticas, dijo que "no soy de pasar factura, si me la cruzo la saludo y le digo que mal que estuvo que no me contuvo, que no me llamó…, le preguntaría '¿por qué no lo cuidó más a Julio?'".

"No voy a saber si fue decisión de ella o una estrategia pero sinceramente siento que fue un error haber dejado a Julio solo, como el piojoso, para que no los vayan a carpetear. Si no bancaban el desafuero de De Vido, ¿hubieran ido por ella pidiéndole prisión preventiva?", indicó.

