Alberto Fernández dijo que la situación del país es similar a la de 2003

El precandidato a presidente por el PJ, Alberto Fernández, afirmó hoy que la situación económica del país es similar a la de 2003, cuando integró el gabinete del ex presidente Néstor Kirchner, y por ello, de llegar al Gobierno, volverá a hacer "lo que ya hicimos", dijo al recordar el 16° aniversario de la asunción de Kirchner.

Durante un acto en el club Ferro, sostuvo que lo "llena de orgullo" cuando lo comparan con el ex presidente Kirchner, "no me lastiman" y afirmó que "otra vez" va a "levantar al país de las cenizas".

"En el 2003, era un país destruido y claudicante. Cuando veo este presente, que se parece tanto al país que recibimos en el 2003, no le tengo miedo porque volveremos hacer lo que ya hicimos", dijo.

"Vamos a entrar -continuó- a ese mismo laberinto que ya estuvimos y que sabemos cómo salir, ya que nosotros no improvisamos como lo hace el macrismo. Lo que queda por delante es muy difícil, pero lo vamos a hacer todos juntos, con Cristina (Kirchner), con ustedes -los militantes- y con el pueblo argentino", dijo entre cánticos de "Alberto presidente".

En conmemoración de los 16 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en 2003, Alberto Fernández participó de un acto del sector peronista porteño denominado Nuevo Espacio de Participación (NEP), que lidera Juan Manuel Olmos, y que además contó con la asistencia de los principales referentes de los otros espacios justicialistas, kirchneristas y progresistas de la ciudad de Buenos Aires.

Fernández, quien fue el orador encargado del cierre del almuerzo -locro y vino-, recordó que cuando murió Néstor Kirchner en octubre de 2010 él estaba distanciado de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"En el 2003, era un país destruido y claudicante. Cuando veo este presente, que se parece tanto al país que recibimos en el 2003, no le tengo miedo porque volveremos hacer lo que ya hicimos".

"Vamos a entrar -continuó- a ese mismo laberinto que ya estuvimos y que sabemos como salir, ya que nosotros no improvisamos como lo hace el macrismo. Lo que queda por delante es muy difícil, pero lo vamos a hacer todos juntos, con Cristina (Kirchner), con ustedes -los militantes- y con el pueblo argentino".

En el homenaje a Kirchner, Alberto Fernández recordó al antecesor de éste en la presidencia, Eduardo Duhalde, y le reconoció al afirmar: "Es verdad que antes Duhalde había hecho un enorme esfuerzo para apagar las llamas del incendio que habían hecho la Alianza, pero había que construir sobre las cenizas".

Al concluir su breve discurso, Fernández mostró una remera con la figura del futbolista Diego Armando Maradona con la camiseta del club Argentinos Juniors, del que es hincha el ex jefe de Gabinete y ahora precandidato a presidente en la fórmula con Cristina Kirchner.

En el locro, el PJ porteño se mostró unido junto a Alberto Fernández, ya que en la mesa principal lo acompañaron además de Olmos y Muiños: Víctor Santa María; Eduardo Valdez; Mariano Recalde; Victoria Donda; Gabriela Cerruti; Daniel Filmus; Carlos Tomada; Héctor Daer; Juan Cabandié; Jorge Taiana; Felipe Solá; Guillermo Nielsen; Sergio Berni; Aníbal Ibarra y Daniel Arroyo, entre otros.