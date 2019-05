Alberto Fernández dijo que la fórmula con CFK es "inmodificable"

"No hay ninguna posibilidad. La fórmula sabíamos que era inmodificable. Sabemos el rol que tiene que cumplir cada uno. Es inmodificable", dijo Alberto Fernández esta mañana en una entrevista radial para descartar la opción de sacar a Cristina de la fórmula para que Sergio Massa se sume al kirchnerismo.

En conversación con Radio Continental indicó, además, que tampoco le ofrecerán ser candidato por la provincia de Buenos Aires, postulación para la que se anunció a la dupla de Axel Kicillof y Verónica Magario.

Reiteró el pedido de unidad con Sergio Massa, a quien consideran fundamental en el espacio para ganarle a Cambiemos en octubre: "Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa, teniendo en cuenta que hay muchos dirigentes que participan de una idea de frente amplio opositor. Yo en todo este tiempo he hablado con Sergio y lo he inducido pensar la posibilidad de estar juntos. Pero la decisión está en Sergio. Nuestra vocación es pública y notoria, nunca la ocultamos. No es una decisión que esté en nosotros, solo en la potestad de Sergio", manifestó.

Al defender la fórmula y el rol de Cristina en la lista que encabeza dijo que "es de enorme valor, puede aportar en cualquier lugar. En un gobierno no todo es ser gobernador u ocupar un cargo electivo. No lo he hablado con él y me sonaría impertinente que si él decidiera acordar con nosotros yo diga por radio que puede hacer".

El compañero de CFK dijo que está confundido con Alternativa Federal porque "dijeron que iban a PASO e interpreté que eran entre Massa y Urtubey y ahora parece que el Frente Renovador está pensando otra cosa. No sé qué va a hacer Alternativa Federal. Pero en las segundas vueltas, si son opositores, nosotros llegamos a la segunda vuelta, entiendo que esa fuerza no va a acompañarlo a Macri".