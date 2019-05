Abogada de CFK analizó "en criollo" la decisión de la Corte

Luego de días de intensas declaraciones políticas y análisis técnicos sobre la decisión de la Corte Suprema de revisar el expediente “Vialidad” a días del inicio del primer juicio contra Cristina Kirchner, una de sus abogadas plasmó su “claroscuro” en las redes sociales.

“Harta de escuchar pelotudeces”, Graciana Peñafort se despachó con una extensa explicación “en criollo” de los alcances y porqué de la decisión del tribunal, siempre bajo su óptica.

Aquí, su hilo de mensajes en la red Twitter:

1. Un poco estoy harta de escuchar pelotudeces sobre la Corte y la mar en coche. Vamos a los hechos concretos. Hay una causa que todos conocemos como "Vialidad". En esa causa se investigan supuestas maniobras de corrupción en obras públicas.

2. El total de obras que están en esa causa son 51. Solo autorizaron pericias sobre 5!!! Y la pregunta es , sino podes probar lo que decís...como carajo te defendés? Esto pasó el año pasado. Como no le aceptaron las medidas de prueba, la defensa de CFK apeló.

3.También le rechazaron la apelación. Entonces la defensa se fue en queja a la Corte. Eso pasó en octubre del 2018 y en marzo del 2019. La Corte en abril de 2019 le pidió a la Casación que le enviase los expedientes de los recursos. Fue en ese momento que la Corte "abrió" el recurso.

4. ¿Qué significa abrir un recurso? Significa que la Corte admite tratarlo. Tratar un recurso NO significa darle la razón al recurrente. Solo es que la Corte dice..."ojo que aquí podría haber un tema para estudiar" Solo una vez que estudie el tema podrá la Corte resolverlo

5. Para poder resolver el tema es que la Corte pidió los expedientes. Y señalo dos cosas importantes: a) los principales interesados en que la Corte no estudie ese caso son los jueces y fiscales que intervinieron durante la investigación (instrucción). Porque fue un DE-SAS-TRE

6. A modo de ejemplo. La auditoria que hizo Iguacel cuando dirigía Vialidad, en el año 2016 NO encontró sobreprecios en las obras. Tampoco encontró demoras imputables en su ejecución. Pero la acusación habla de lucro indebido....pero resulta que no hay sobreprecios!!!!

7. También se denegó la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas dedicadas a esta tarea. Así que no hay manera de comparar

8. En ese estado de situación la causa jamás debió haber sido elevada a juicio oral. Porque no se puede juzgar algo cuya prueba no está siquiera ordenada. Dicho en fácil ¿cómo te defendés si no te dejan probar?

9. y voy a decir esto, la Corte debió ejercer sus atribuciones de control mucho antes. Porque debió haber aceptado el recurso y ordenado el control sobre las nulidades de este proceso mucho antes. Pero se hizo bien la otaria.

10. Como sea , la pregunta es qué interesa mas: ¿la foto que necesita el gobierno y en la que ha depositado tantas esperanzas? ¿o el derecho a defensa? Yo voy por el derecho a defensa. Primero porque soy ciudadana, y también porque soy abogada

11. Y porque cuando no hay derecho a defensa, tampoco hay Justicia. Mañana podrías ser vos, que te acusan de robarte algo en el súper y no te dejan probar que a esa hora ese día estabas en otro lado. Y no estoy exagerando.

12. Hace un par de años, Héctor Timerman vivía aun, yo trataba de imaginar lo tremendo que seria el momento en el que finalmente dejaran declarar a Roland Noble y se descubriese que habían llegado a ese punto sin haber producido prueba clave.

13. Porque al igual que en este caso, en la causa memoradum, elevaron a juicio oral la acusación contra Hector y contra CFK entre otras personas, sin que hubiesen dejado declarar a un testigo clave, cuyo testimonio desmentía la acusación de Nisman de cabo a rabo

14. Porque reitero: la instrucción que se hizo de esta causa fue desastrosa. Pero está bien, deciden ir a juicio con el testimonio guionado de Fariña... va a ser todo un espectáculo... Así de desastre fue esa investigación, como son las investigaciones en estas causas políticas

15. Porque esa es la otra cosa importante que quiero señalar y que seria el punto (b) El tribunal oral que va a juzgar ,esta iniciando un juicio sobre el que pesan excepciones y nulidades realmente graves.

16. Si luego la Corte hiciera lugar a alguno de los recursos presentados, el juicio entero estaria en peligro de caerse. O se caería directamente. Y voy a señalar esto para concluir. Sin derecho a Defensa y sin investigación judicial bien hecha, no hay Justicia

17. Y sin Justicia, nunca vas a tener mas que una foto. Y con fotos no pagas impuestos, ni compras en el súper, ni conseguís vacunas para los pibes. La foto es solo eso. Una foto. Y si aceptás que el poder judicial solo sea un facilitador de fotos... ¿quién resguarda tus derechos?