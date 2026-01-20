A días de la votación por la reforma laboral, el Gobierno apuntó contra un gobernador aliado por falta de obras

El Gobierno salió al cruce sorpresivamente de un gobernador aliado, a días de necesitar los votos para avanzar con el proyecto de reforma laboral en el Congreso.

En el marco de un fuerte temporal que azotó Tucumán, donde se reportaron inundaciones y se necesitó de asistencia para atender a los damnificados, La Libertad Avanza cruzó duramente al gobernador Osvaldo Jaldo , quien, si bien es peronista, es uno de los principales socios políticos del Ejecutivo en ambas cámaras.

En un comunicado, el partido violeta criticó la falta de obras hídricas en la provincia: “Desde La Libertad Avanza Tucumán expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias afectadas por las lluvias ocurridas en el día de hoy. Respetamos profundamente el dolor que atraviesan muchos tucumanos y dejamos en claro que no buscamos hacer política de un hecho trágico. Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación ante una situación que vuelve a repetirse y que era evitable”.

“Resulta imposible no preguntarse qué se hizo con los fondos del denominado Plan Pre Lluvia y con todos los recursos que, año tras año, fueron girados a municipios y comunas con el objetivo explícito de prevenir inundaciones, mejorar desagües y evitar que los tucumanos vuelvan a vivir estas situaciones”, señaló el escrito.

“Hoy vemos barrios anegados, familias que lo perdieron todo, infraestructura colapsada y comunidades enteras abandonadas a su suerte. Es doloroso e indignante que, pese a los recursos disponibles y a los anuncios reiterados, la realidad vuelva a demostrar una ausencia total de planificación, control y ejecución eficiente”, denunciaron.

La Libertad Avanza Tucumán, que tiene como dirigente principal al exministro de Interior Lisandro Catalán, agregó que el partido “no cuenta actualmente con representación en los poderes del Estado provincial”. “Sin embargo, eso no nos va a impedir exigir explicaciones. Los tucumanos merecen saber cómo se administraron esos fondos, qué obras se realizaron, cuáles no, y por qué la historia se repite”,indicaron.

“Exigimos transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades políticas. No alcanza con buscar culpables externos ni con minimizar el problema. Gobernar implica prever, trabajar y dar respuestas. El sufrimiento de los tucumanos no puede seguir siendo el costo de la ineficiencia del Estado provincial. Es tiempo de hacerse cargo”, apuntaron.

Se trata de una novedad política. El Gobierno descuenta el apoyo de Jaldo y de sus legisladores para el tratamiento en sesiones extraordinarias, por lo que sorprende este ataque discursivo hacía la gestión del sucesor de Juan Manzur.

De igual modo, produjo malestar en los libertarios cómo los tucumanos no votaron todo el contenido del Presupuesto 2026. Votaron positivamente en la votación general, pero no acompañaron al oficialismo en la votación en particular y rechazaron el capítulo XI que pretendía derogar las leyes de financiamiento universitario y para discapacidad. A cambio, el Gobierno le había girado 20 mil millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional.

El exministro Catalán criticó al gobierno de Jaldo y le respondieron desde la Provincia, por intermedio del ministro de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Nazur: “Lo invitaría al señor Catalán a que recorra el interior porque jamás lo vi en el interior, jamás lo vi a la par de la gente, y mucho menos trabajando en la provincia de Tucumán”.