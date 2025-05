Guillermo Francos intentó despegar al Gobierno del fracaso de Ficha Limpia, pero confirmó que estaba el número para aprobarla: “Javier Milei no habló con Rovira"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó al operativo para desligar al Gobierno de la responsabilidad por la caída de Ficha Limpia. Sin titubear, negó los rumores sobre un supuesto acuerdo entre Javier Milei y el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para sabotear el proyecto.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario calificó de “ridícula” la versión y aseguró que no existe ningún vínculo entre ambos dirigentes. “Es una operación clara”, dijo respecto a una noticia que insinuaba que “el presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira”, aseguró.

Categórico, lanzó: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”.

Javier Milei y Guillermo Francos. Foto: archivo.

En esa línea, el Francos estalló contra los medios que publicaron que el dirigente misionero le habría dicho a sus seguidores políticos que se lo pidió Milei. “Pero no sale Rovira diciendo eso”, sostuvo, y subrayó: “Clasifiquemos las cosas, porque acá hay muchas operaciones. No nos olvidemos que este año hay elecciones en Misiones".

Y agregó: "Lo que me decía el Presidente a mí es ´Si yo presento un proyecto y conseguimos que se apruebe en Diputados. ¿De qué me disfrazo para pedir que no se apruebe en el Senado?´. No tiene ninguna lógica", sostuvo el jefe de Gabinete. Luego, al ser consultado sobre si algún otro funcionario pudo haber tenido contacto con Rovira, Francos no dudó: "Ningún funcionario del gobierno de Milei podría estar haciendo una cosa distinta a la que el Presidente dice".

Refutando cualquier tipo de incidencia en el resultado de la votación, afirmó que el cambio de postura de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Mario Arce se debió a una "instrucción de la provincia". "Los que tienen que dar explicaciones son ellos, no nosotros. Traicionaron lo que habían sostenido", sentenció Francos ante la catarata de acusaciones cruzadas del PRO y otros espacios opositores.