Manuel Adorni aseguró que prepara una renuncia "épica", pero aún no tiene reemplazo

Con las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires a la vuelta de la esquina y un esquema político e internacional movido, el vocero presidencial y candidato por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, dio un pantallazo general de todo. Además, adelantó que está escribiendo su renuncia y que su reemplazo aún no ha sido escogido, aunque tiene algunos nombres en mente.

"Voy a asumir, estoy redactando muy lentamente mi renuncia, va a ser épica", anticipó durante el programa Tiempo Libre, de La Casa Stream, este miércoles por la mañana. De este modo, añadió: "Nunca me presentaría como candidato a una elección para no asumir. El 10 estoy asumiendo, de hecho, estoy averiguando si hay tarea legislativa".

Aseguró que los funcionarios del Gobierno descansan plenamente en las decisiones de Javier Milei. "Él decidió que yo hoy sea candidato a legislador porque cree que esa candidatura es en el mejor lugar en el que yo puedo estar, y por ahí mañana dice que mi lugar es la Embajada de Japón y bueno, me voy a la Embajada de Japón o me voy a mi casa, pero siempre estamos sujetos a las decisiones del presidente, porque entendemos que al ser la cabeza de todo esto, es el mejor en la toma de decisiones para que la libertad avance", manifestó Adorni.

Adorni sobre Milei: "Él cree que esa candidatura es el mejor lugar en el que yo puedo estar".

Además, aclaró que va a seguir ejerciendo como vocero de la presidencia, dentro de Casa Rosada, hasta el 9 de diciembre que es cuando debe abandonar oficialmente sus funciones. "Voy a renunciar mi último día, salvo que el presidente me diga que me tengo que ir antes", sumó.

Los focos están puestos en su posible reemplazante y las especulaciones abundan. "Yo tengo nombres en la cabeza (para el reemplazo), pero el que decide es el presidente, por supuesto. Si quiere seguir con este mismo de esquema de vocería o no, puede cambiar eso. La vocería, más allá de ser algo institucional, ha tenido una característica mía muy propia y hay que ver si el presidente lo quiere seguir teniendo con otra persona o no", señaló al respecto.

También se refirió a la desafiliación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien alguna vez fue presidenta del espacio macrista. El vocero, así, aclaró: "En los hechos, ya era un hecho; faltaba la formalidad. No es un divorcio (con el PRO)".

"En el caso puntual de Patricia, yo comparto con ella, trabajo diario desde hace un año y medio, y no hizo más que encontrar su lugar en este mundo político argentino, un espacio donde, si compatibilizas con la agenda del presidente, te dejan hacer lo que sabés y querés. Lo ha dicho en el Gabinete en más de una oportunidad, es la primera vez que la dejan hacer", indicó Adorni.

De este modo, habló de los ánimos ante la afiliación oficial de la ministra a La Libertad Avanza, que se realizó ayer por la tarde: "A Patricia se la vio feliz, fue ponerle el moño y terminar con una etapa".

Manuel Adorni sobre Ficha Limpia

Este miércoles, los senadores están reunidos en el recinto del Cuerpo para debatir una serie de temas, entre ellos un proyecto que es creación del PRO, pero fue propuesto por el libertarismo. Ha generado mucha controversia, debates y especulaciones: Ficha Limpia.

"Debería salir, fue un envío del presidente en extraordinarias, creímos firmemente que iba a pasar, que se iba a aprobar en extraordinarias, eso no ocurrió. Es una pena que se necesite Ficha Limpia, porque desde lo conceptual nadie debe votar a un corrupto, sospechoso de corrupción ni a un condenado. Todavía nos falta una maduración republicana, hoy se necesita ficha limpia y creo que hoy nos va a hacer bien a todos que quien fue condenado no maneje la cosa pública a partir de esa condena. Ojalá que haya una muestra de cordura", analizó el vocero y candidato.

Desde el kirchnerismo se ha hablado con que el proyecto apunta directamente contra Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene una condena en dos instancias por corrupción. "Las leyes no son a medida de nadie, no al menos las que proponemos nosotros. Lo cierto es que Cristina está condenada, es un hecho objetivo. Conceptualmente la gente no debe elegir políticos condenados, menos aún por causas de corrupción o que tengan que ver con el manejo de lo público", respondió Adorni.

Adorni aseguró que Ficha Limpia "debería salir".

"Si efectivamente se aprueba y Cristina por eso no puede ser candidata, mejor así, porque en definitiva correr a los corruptos de las alternativas es lo que corresponde. Es hasta incómoda la discusión porque es debatir de corrupción, hay una parte de la sociedad que en caso de poder presentarse a elecciones, optaría por que lo gobierno un corrupto", añadió el vocero.

Esta sesión se desarrolla en medio de los rumores de que La Libertad Avanza no quería que se aprobara aún el proyecto para que no se traduzca en una victoria para el PRO de la Ciudad, y sobre todo para Silvia Lospennato, quien encabeza la lista macrista y es, además, la autora original de la iniciativa.

"Tenemos las ganas y esperanzas de que se apruebe. No queremos el show en vano, ese show que hacen algunos, que utilizan el Congreso como streaming. No sé si los números están, no es un tema que me compete contestar, es un tema legislativo. Deberían estar (los votos)", cerró Adorni.