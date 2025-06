Fin: el Gobierno eliminará el asueto por el Día del Trabajador del Estado

Por qué el Gobierno eliminó el asueto por el Día del Trabajador del Estado

Ante el anuncio, Adorni argumentó: "El Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático". Agregó que el día del Empleado Público, al igual que otros beneficios similares, se paga con el dinero de los contribuyentes, quienes no disfrutan de estos privilegios en el ámbito privado. "El trabajador del sector privado no tiene esos beneficios, y por eso hemos decidido eliminarlos también del sector público", señaló.