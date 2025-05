El PJ tomó una decisión y se impuso la postura de los intendentes

El presidente del PJ local, Émir Félix, está contento. Este lunes por la noche consiguió una casi unánime participación de los miembros del Consejo Partidario y que le aprobaran la realización del Congreso que decidirá el cronograma electoral. Será el 31 de mayo, como pretendía Félix y en su San Rafael natal. Los integrantes de La Cámpora intentaron incorporar al temario algunos asuntos como el no desdoblamiento de las elecciones municipales pero fueron rechazados.

De los 28 integrantes que tiene el Consejo Partidario, que preside Félix y que es algo así como un Consejo directivo, asistieron 25 a la reunión, lo cual fue algo muy importante para los tiempos que vive el peronismo local. Es decir que empieza a salir de la parsimonia y a tomar decisiones. El presidente del partido propuso la fecha del 31 de mayo para la reunión del órgano máximo que es el Congreso. Fue aprobado con 22 votos, 2 abstenciones y 1 en contra que fue el voto de la vicepresidenta segunda, Paloma Scalco, concejal de Luján de Cuyo e integrante de La Cámpora.

Tanto Scalco como Néstor Márquez- a cargo de la secretaría de Derechos Humanos- pidieron sumar algunos temas al Congreso pero fueron rechazados. Como viene diciendo la principal referente de La Cámpora, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, reclamaron que los congresales votaran el 31 de mayo que los intendentes unifiquen los comicios con los provinciales- de los que aún no se conoce la fecha porque el gobernador Alfredo Cornejo no la ha comunicado- para evitar que los jefes comunales se aseguren los votos de los Concejos Deliberantes y que luego, no haya una estrategia conjunta para defender los votos para los miembros legislativos o si se unifican con la Nación, de quienes van al Congreso nacional. Ese planteo fue llevado este lunes pero lo rechazaron por amplia mayoría en el Congreso, algo que del kirchnerismo ya se sabía que ocurriría.

"Vamos a realizar el Congreso Partidario el 31 de mayo próximo, en San Rafael, y vamos a decidir el cronograma electoral", sostuvo Félix en diálogo con MDZ. Hay una fecha que está dando vuelta y es la posibilidad de que se llame a internas el 3 de agosto, algo que podría ser una mera formalidad si es que se llega a un acuerdo dentro del PJ para que haya una sola lista.

La vicepresidenta primera, Flor Destéfanis

Además, la vicepresidenta primera e intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, contó a este diario que "todos los intendentes que son parte del Consejo" participaron del encuentro. De esta manera, destacó como Félix, la amplia participación que tuvo esta reunión del Consejo Partidiario que aunque se debatió una formalidad, tiene un significado político.

La Cámpora por su parte, sigue su camino con el lanzamiento de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti como candidata a diputada nacional, marcando la cancha al resto del peronismo en una interna que impulsaron con condiciones como el no desdoblamiento de las elecciones por parte de los intendendes y además, una visibilización de la presidenta del PJ nacional Cristina Fernández, de la que los intendentes prefieren tomar distancia porque no mide bien electoralmente en Mendoza, de acuerdo a los sondeos que manejan.