Cuáles son los cuatro hechos clave que pueden cambiar el ritmo de la campaña para siempre

Mauricio Macri apuntó directo al corazón de uno de los temas más complicados de procesar en la política. Acusó al gobierno de Javier Milei de no haber avanzado “ni un lugar” en el ranking de transparencia mundial. Entre eso y acusarlo de no combatir la corrupción hay un trecho muy corto. Macri no tiene retorno, por ahora, en su relación con Milei y no lo tendrá al menos durante la campaña de este año.

La acusación del expresidente vino acompañada de una nueva referencia a la culpa que le asigna a Karina Milei por la falta de acuerdos en la Ciudad para la elección del 18 de mayo, pero también por los tortuosos caminos que lleva la negociación en la provincia de Buenos Aires.

Es cierto que en política no hay enemigos eternos y mucho menos cuando hay acuerdos filosóficos, como sucede con el programa económico, pero la amargura y el rechazo del PRO por no haber sido correspondido después de garantizarle a Milei la aprobación de sus leyes y la gobernabilidad, aparece en cada frase que emite su dirigencia y en especial Macri por estos días.

A no desesperar: si el acuerdo en la provincia entre el PRO y LLA se cierra en términos civilizados la paz volverá aunque sea momentáneamente, por más que algunas heridas no cerrarán jamás. No hay que confundir la foto y las sonrisas y el abrazo de Mauricio Macri y Santiago Caputo en la noche de gala de la Fundación Libertad con un acuerdo pacífico entre ellos. La bronca calabresa no se calma tan fácil.

Sin garantías para Ficha Limpia

Mucho menos cuando LLA no garantiza aun, sino quizás todo lo contrario, que esta semana se convierta en ley en el Senado el proyecto de Ficha Limpia. Para los libertarios, que apoyan la ley en público pero sin demasiada fascinación, esa ley tiene impresa la cara de Silvia Lospennato, que apoyó y batalló por el tema en Diputados como nadie.

Mas que un freno a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en la lista nacional de la provincia de Buenos Aires, en la votación de esa ley ven un triunfo de Lospennato justo en medio de la campaña porteña. Y ese es suficiente argumento como para poner todo en duda, aunque el costo de la sospecha general sea alto.

Hasta ahora Victoria Villarruel tenía garantizado el quórum para arrancar la sesión y los bloques que apoyan la norma dicen contar con el número para aprobarla. 38 sería el número mágico, pero los condicionantes no tardaron en aparecen. El próximo domingo hay elecciones provinciales en Salta, Chacho, Jujuy y San Luis. Es el fin de semana electoral más fuerte antes de la pelea de fondo en la Ciudad de Buenos Aires. Si hace 10 días los senadores exigieron no tratar Ficha Limpia para dedicar una sesión entera a homenajear al papa Francisco, que se puede esperar ahora con semejante justificativo electoral. Además, las palabras del libertario Ezequiel Atauche (el niega haberlas dicho a pesar de los testigos presentes) de ese día sembraron todas las dudas posibles.

¿Qué puede pasar entonces esta semana? Que aparezcan de improviso engripados, ausentes, vuelos cancelados o repentinas ideas de introducir cambios en el proyecto de Ficha Limpia que llegó al Senado desde Diputados. Es decir, que la ley vaya marcha atrás. En el mejor de los casos, y para no levantar más sospechas, todo con el fin de no regalarle un triunfo a Lospennato en campaña, pero no son pocos los que ven otras manos operando detrás del tema.

Transparencia en la mira

Como sea, lo que suceda esta semana en el Senado sirve como justificativo de sobra a los razonamientos y las acusaciones de Mauricio Macri sobre la transparencia. Para colmo otras guerras pendientes aparecieron en escena la semana pasada y no entre LLA y el PRO o el kirchnerismo, sino dentro de la propia Casa Rosada.

Mientras en el Congreso todos los bloques se medirán con Ficha Limpia, en el gobierno se juegan otras guerras. La investigación por el uso de excepciones en el PAMI a la hora de asignar medicamentos o recursos impactó de llenó en el núcleo íntimo de la Rosada. No hay novedad allí sobre las condiciones en que corre por estos tiempos la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo, con sospechas y celos varios. Lo nuevo es la publicidad de algo que se conocía solo por trascendidos.

La investigación del caso Libra no termina de abrirse en la Comisión Investigadora en el Congreso pero al kirchnerismo ya le sirve como música para entretener durante la campaña, Sobre todo cuando al mundo K casi no le quedan temas para innovar: Cristina habla continuamente en largas parrafadas por X en las que no solo apunta a Milei sino ahora también a Kristalina Georgieva, a la que acusa de hacer campaña y pedir el voto para los libertarios.

La exvicepresidente, más allá de la crítica a Milei, no encuentra un mensaje económico y mucho menos soluciones para reemplazar hoy a la propuesta libertaria. Tampoco habla el kirchnerismo del segundo tema que se ubica cómodo en la agenda de prioridades de muchos argentinos: la inseguridad. Cristina y los suyos siempre eligieron “fingir demencia”, nunca mejor utilizada esa figura que nació en estos tiempos, ante la inseguridad, quizás porque nunca tuvieron una solución para ese flagelo, o bien porque filosóficamente nunca creyeron que fuera un tema a solucionar. La tierra de refugio K, el partido de La Matanza, es el ejemplo más claro y por lejos del desastre de violencia y delito sin control en el conurbano. Así la palabra inseguridad sigue sin aparecer en todos los actos K.

Mientras tanto Cristina Fernández de Kirchner espera que le den otro argumento para victimizarse ya sea con Ficha Limpia o con algún pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la confirmación de su condena en la causa Vialidad, como un placebo mientras no puede arreglar la interna bonaerense.

Máximo y Mayra de gira

Por estos días Axel Kicillof es mas Kicillof y menos Cristina que nunca. La movida de intendentes y la votación de la suspensión de las PASO bonaerenses llaman a mucho a preguntarse más que nunca: ¿Se acaba el turno de los Kirchner? En la provincia no tienen mucho para brillar por ahora: Máximo Kirchner avisa que sale de campaña, pero solo hace actos con Mayra Mendoza y para inaugurar obras que le paga Kicillof. Que igual no son muchas porque se trata de asfaltos y cordones cuneta.

En la Rosada deberían festejar porque a Milei le salió todo bien en los últimos 10 días. Salimos del cepo, el dólar tiene un comportamiento mas que lógico y aunque el sueño de Economía de un billete super bajo para recomponer reservas este complicado por los exportadores que avisaron que no quieren liquidar a esos precios, todo hasta ahora se desarrolla con una calma pocas veces vista.

También en materia de precios: del 3,7 % de inflación de marzo y tras pronósticos que llevaban abril a niveles cercanos a 5 % tras la salida del cepo, algunos analistas como María Castiglione o Fausto Spotorno ven un posible 2,6 % para el mes pasado. Casi un milagro que el gobierno explica por la prolijidad fiscal, pero que también tiene de fondo la falta aguda de pesos en la calle.

¿Habrá mas pesos en un futuro inmediato? Parece que no, todo lo contrario según confirma el ministerio de Economía cuando ratifica que continuará la aspiradora de pesos. Para monetizar vendría el uso de dólares que, hasta ahora, cada uno interpreta como más le conviene ya que aun no se conoce el fondo técnico de las medidas que anticipó el propio Toto Caputo en el seminario de EFI, pero sin dar precisiones.

Finalmente, porteños y bonaerenses del conurbano estan fascinados con los capítulos de El Eternauta que se maratonearon el fin de semana. Ven como aparece en la serie cada rincón de su geografía diaria en los pocos capítulos que hasta ahora se vieron en la primera temporada. Hay una resignificación de esa historia que abre miles de discusiones.

De la versión original de Héctor Germán Oesterheld en los ‘60, (secuestrado y asesinado por la dictatura militar junto a sus cuatro hijas), a la agionardada historia por el duo Ricardo Darín-Bruno Stagnaro hay un universo a analizar. Los escarabajos secuestradores están, el problema es que ahora se multiplican las versiones juveniles y no tanto sobre el sentido de esa metáfora en este 2025. En el traslado de la historia de El Eternauta en los ’70 quedaban más claras que ahora las lecturas posibles de ese relato. Hoy, con una juventud que recién se está enterando de la existencia de ese comic, el universo de lecturas filosóficas de la obra se abre al infinito. Hay que esperar la nueva temporada ya anunciada.