A discreción: concejales manejarán $9 millones cada uno para entregar como subsidios y becas

El Concejo Deliberante de Malargüe oficializó este martes una controversial ordenanza, con la que cada uno de los concejales tendrá disponibilidad de un monto millonario para entregar a discreción en calidad de subsidios y becas relacionadas con la educación a diversas organizaciones civiles sin fines de lucro.

En síntesis, cada uno de los diez concejales dispondrá de $9 millones para distribuir en concepto de becas o subsidios educativos, en el marco del nuevo "Programa de Ayudas Económicas Educativas", en un período comprendido en nueve meses, tal como establece la ordenanza 2324 que salió publicada hoy en el Boletín Oficial, y que fue promulgada también este mismo martes por el intendente Celso Jaque.

El texto dispone que el total asignado será de $90 millones para el 2025, monto que se repartirá entre los ediles “por un valor de $9 millones por cada uno, durante los meses de marzo y hasta noviembre del presente año”, tal como marca el artículo 3.

Si bien la norma se presenta como una herramienta para "salvaguardar el derecho a una buena educación y evitar de este modo la deserción escolar", lo que genera controversia es que los fondos serán administrados directamente por los concejales, quienes podrán “optar por la entrega de becas o subvenciones según estime conveniente”.

Por otro lado, la ordenanza sostiene que la metodología de entrega “debe estar adecuada administrativa y legalmente, de forma que su aplicación sea completamente transparente a los ojos de la comunidad malargüina”.

No obstante, no hay detalles de cómo será el control de los mismos. Si bien el artículo 1 establece que todo se regirá "según el Reglamento que forma parte de la presente como Anexo 1", no está disponible en la web.

Justificaciones

Entre los considerandos, se menciona que en los últimos meses "el costo de vida se ha visto incrementado debido al índice de inflación”, lo que ha causado "la pérdida de poder adquisitivo en los consumidores con la consecuencia directa en el inicio de actividades escolares”.

"La enseñanza y la formación de profesionales es una verdadera inversión a largo plazo", fundamentaron en la ordenanza, firmada por el presidente del Concejo, Rodrigo Hidalgo; y marcaron que "anualmente el Concejo Deliberante incentiva la continuidad educativa, alienta el acompañamiento en el desempeño de los alumnos y contribuye con aportes económicos bajo el régimen de subsidios a distintas Instituciones de nuestro Departamento".

Agregaron que "es responsabilidad del Estado el asegurar la educación en el foco de su comunidad y también la Protección a las Sociedades y Centros de Beneficencia por medio de subvenciones fijadas en los presupuestos, estableciendo sus objetivos y forma de inversión".

Y finalizaron que "el Articulo N° 82 de la Ley Provincial N° 1.079 Orgánica de Municipalidades, prevé y crea las herramientas y el marco jurídico necesario a los fines de colaborar con las organizaciones sociales que tienen como objetivo el de contribuir y optimizar el Desarrollo Social en su conjunto".

La ordenanza