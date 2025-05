Acuerdo Cornejo-Milei: quién no será candidato y cómo se llamará la alianza

Son días agitados para la Unión Cívica Radical mendocina, la columna vertebral de Cambia Mendoza. Sus principales dirigentes, están a punto de sellar un acuerdo electoral con el oficialismo nacional, es decir con La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei para ir juntos para las elecciones legislativas de este año, que serán el 26 de octubre, y si el pacto se concreta, serían unificadas, es decir en la misma fecha tanto las nacionales como las provinciales. Mientras el radicalismo espera en Congreso de este sábado por la mañana que decidirá que otro órgano similar, es decir, otro congreso extraordinario, quiénes serán los candidatos a diputados nacionales ante la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, hay avances en las negociaciones.

Por ahora, lo que se conoce, es que el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, no pretende ser candidato a diputado nacional a pesar de las versiones que indicaban lo contrario. Otro tema fundamental es el ensayo del nombre de la alianza. Los radicales se plantaron en que no se van a llamar La Libertad Avanza. Por lo tanto, circulan varias denominaciones, entre las que se encuentra la posibilidad de componer una expresión que contenga a ambos sellos. Podría ser "Mendoza Avanza".

Lo de Petri no es un capricho, sino más bien una estrategia. Aunque mide muy bien en las encuestas, nadie lo va a obligar a que sea la cabeza de la lista porque si ambas coaliciones se juntan, se aseguran el triunfo electoral en Mendoza, independiente a quien lleven en el listado. El ministro de Defensa está cómodo donde está, es una vidriera para mostrarse que por ahora no le trae muchos problemas, pero además tiene la cabeza puesta en su gente, es decir en qué candidatos podrá colocar en el acuerdo. Y su mente en el futuro más o menos próximo: quiere ser candidato a gobernador en 2027, algo que no oculta, y ya planifica su armado para esa época. Claro que en esta jugada hay algo negativo: ¿Qué pasa si a Milei le va mal en los dos próximos años?

En el sentido de sumar nombres en las listas, hay un problema. Si la Legislatura y los Concejos Deliberantes son para Cambia Mendoza y la mayoría de la lista de diputados nacionales para La Libertad Avanza ¿A dónde entra Petri? Es radical, sí, pero es funcionario del Gobierno nacional y no responde a Cornejo ni tiene como socios a los intendentes en esta estructura pensando en los dos próximos años. Es decir en que el Gobernador termine su mandato con una Legislatura lo más alineada posible con sus políticas y los jefes comunales- que muchos incluso no quieren ni necesitan de La Libertad Avanza para presentarse a las elecciones ni tampoco quieren - con ediles que les respondan.

El ministro de Defensa, Luis Petri

Un tema a resolver. Nada nuevo bajo el sol, claro. Cada vez que hay negociaciones por las listas antes del cierre, lo que se hace es discutir a quién responde cada candidatura. El problema es mayor cuando hay muchos interesados en llenar los casilleros. Otro asunto que desvela especialmente a muchos radicales - particularmente a los intendentes que responden a un radicalismo más puro y que la verdad, no les gusta Milei, aunque no van a enfrentar a Cornejo y entienden su decisión- es cómo se van a llamar.

Escuchar a Milei envalentolado tras el triunfo en Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del último 18 de mayo encendió las alarmas. ¿Pintar la Argentina de violeta? Ahí nomás salió el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien también pretende ser candidato a gobernador en 2027 y se está preparando con un armado territorial en cada departamento, a decir que a él no lo iban a pintar de ese color que no son los de la Unión Cívica Radical. Un día después de esa frase que sentó posición, apareció en una reunión partidaria en el Este con una campera de color rojo. Nada es casual.

La provincia del Chaco, que gobierna el radical Leandro Zdero, adelantó sus comicios e hizo una alianza con LLA. Compuso la denominación del frente que presentó con una suma: Chaco Puede + La Libertad Avanza. En Cambia Mendoza, se comenta, que se están ensayando nombres y que podrían juntarse en una expresión ¿Mendoza Avanza? ¿ Cambia Libertad? Veremos. Falta un tiempito aún.