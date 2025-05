Efectivos de seguridad nacional y provincial están impedidos de votar en Misiones

El oficialismo recurrió a la buena imagen del vicegobernador y del presidente de la Legislatura para que encabecen la campaña. De su parte, la Libertad Avanza recurrió al presidente de la Legislatura Nacional para que recorra Iguazú con los candidatos a diputados y concejales. El ex suboficial Ramón Amarilla hace campaña desde la cárcel.

A dos semanas de las elecciones provinciales, los frentes electorales delinean la recta final de sus campañas proselitistas. El dato relevante es que, en estos comicios, en principio, no podrán votar efectivos de las fuerzas de seguridad provincial y nacional.

Es que el Tribunal Electoral de la provincia argumentó que está en vigencia el artículo 48, inciso 10 de la Constitución Provincial de Misiones que en su párrafo principal “prohíbe votar a las fuerzas de seguridad en Misiones": "No podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales".

Efectivos de las fuerzas de seguridad no descartaron presentar un recurso de amparo como sucedió en las elecciones de 2007.

Mientras se resuelve este tema, las 12 propuestas para renovar parcialmente la Cámara de Diputados de la Provincia sigue ofreciendo sus propuestas.

En Misiones, además de 20 legisladores provinciales, en 10 comunas se renovarán parcialmente los Concejo Deliberantes. Para esta categoría está vigente la Ley de Lemas y Sublemas.

Algunos frentes y partidos recurrieron a figuras políticas nacionales para acompañar a los candidatos a legisladores y concejales.

Tal es el caso de la Libertad Avanza que el viernes último contó con la presencia en Iguazú del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

El legislador nacional iba a estar acompañado por la secretaria general de la presidencia Karina Milei, quien a última hora comunicó su faltazo.

Por el lado del oficialismo provincial, el Frente Renovador de la Concordia, en la campaña electoral, en cierta forma es presidida por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el presidente de la Legislatura Provincial Oscar Herrera Ahuad.

De su parte, el gobernador Hugo Passalacqua se encuentra más en abocado en las tareas diarias de Gobierno. Los demás frentes, como el Justicialismo, optaron por no mostrar figuras políticas nacionales.

La particularidad también de estos comicios es que cuenta con un candidato a diputado nacional con prisión preventiva. Se trata del ex suboficial de la policía de la Provincia, Ramón Amarilla, que encabeza la lista del Frente por la Vida y los Valores. Amarilla uno de los “cabecillas” de la manifestación policial en reclamo de mejoras salariales que tuvo lugar en mayo del año pasado.

Hoy se encuentra detenido en la Unidad Penal de la ciudad de Loreto, junto a otros ex policías acusado de sedición.

1.002.188 ciudadanos están en condiciones de votar el 8 de junio. Un 2,23 % más que en 2023 cuando estaban en condiciones sufragar 977.882 ciudadanos.

El Frente Renovador, el oficialismo provincial, pone el juego 13 bancas; en tanto que, entre el partido radical, el justicialismo y demás fuerzas provinciales ponen en juego siete bancas.

Estos comicios no contarán con la participación del partido provincial Activar del legislador provincial con licencia Pedro Puerta. Es que este partido político está golpeado por la condena del ex diputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián. El ex legislador misionero está cumpliendo una condena de 14 años por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. En tanto que su hermano, Sebastián, recibió una pena de 12 años.

Los frentes y partidos de las elecciones de Misiones

Hay 12 propuestas para renovar 20 bancas en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, el próximo 8 de junio.

la nómina completa de los Frentes y Partidos Políticos inscriptos son:

El oficialismo provincial Frente Renovador de la Concordia , que propone como primer candidato a diputado provincial al presidente de Vialidad Provincial Sebastián Macías.

, que propone como primer candidato a diputado provincial al presidente de Vialidad Provincial Sebastián Macías. El partido Agrario y Social (PAyS) , alineado con el kirchnerismo llevará como cabeza de lista al ex diputado nacional (2019-2023) Héctor “Cacho Bárbaro.

, alineado con el kirchnerismo llevará como cabeza de lista al ex diputado nacional (2019-2023) Héctor “Cacho Bárbaro. Por el espacio provincial Confluencia Popular , opositor al gobierno provincial, fue inscripta Mónica Gurina.

, opositor al gobierno provincial, fue inscripta Mónica Gurina. El radical Santiago Kock encabeza la lista del Frente Unidos por el Futuro .

. La Libertad Avanza eligió al extenista Diego Hartfield para encabezar la lista.

eligió al extenista Diego Hartfield para encabezar la lista. El Movimiento Positivo , partido político provincial cercano al Frente Renovador, presentará al empresario Gabriel Nielsen.

, partido político provincial cercano al Frente Renovador, presentará al empresario Gabriel Nielsen. Por el partido opositor Integración y Militancia fue inscripto como primer candidato a diputado provincial el dirigente Roberto Cavalheiro.

fue inscripto como primer candidato a diputado provincial el dirigente Roberto Cavalheiro. El profesor de historia Aníbal Zeretzki encabeza la propuesta del Partido Obrero .

. El Partido Demócrata es encabezado por la comerciante Nelly Zart.

es encabezado por la comerciante Nelly Zart. Por el Partido Libertario Misiones , (los ex radicales “peluca”) va como primer candidato a diputado provincial, el actual legislador nacional Martin Arjol.

, (los ex radicales “peluca”) va como primer candidato a diputado provincial, el actual legislador nacional Martin Arjol. Por el frente Por la Vida y los Valores está inscripto en primer lugar Ramón Amarilla.

está inscripto en primer lugar Ramón Amarilla. Por Tierra Techo y Trabajo, desprendimiento del Partido Agrario y Social, va como primer diputado, el ex legislador provincial y dirigente barrial Martín Sereno

Concejales en Misiones

En 10 municipios se renovarán parcialmente los concejos deliberantes. 237 lemas y sublemas fueron oficializados por el Tribunal Electoral.

Las comunas que tendrán la renovación parcial de los cuerpos deliberativos son: Posadas; Puerto Iguazú; Eldorado; Montecarlo; Aristóbulo del Valle; El Soberbio; Puerto Rico; Leandro N. Alem; San Pedro y San Vicente. En tanto que en el municipio de Oberá se elegirá Defensor del Pueblo