La política local se reconfigura tras las elecciones de CABA

Se sabe: luego de una elección, las noticias no tardan en llegar. Entre las elucubraciones sobre cómo se reconfigurará el tablero político, las declaraciones de vencedores y vencidos, y las críticas internas de los espacios, se acaparan todas las portadas.

Como diría mi abuela Pichona: habrá que dejar que baje la espuma, y que decante la situación. En esta elección no ganó nadie: perdimos todos.

La vanagloria de La Libertad Avanza no es fingida, pero oculta números no tan alentadores: el 70% de los ciudadanos que asistieron a los comicios no votaron a Manuel Adorni.

Crisis y escenarios

El PRO enfrenta una crisis de identidad sin precedentes; es cierto que LLA avanzó sobre el bastión amarillo. Pero también es cierto que, el electorado de CABA, posiblemente el votante más informado y politizado del país, acudió en apenas un 53% a votar en las elecciones del domingo pasado, muy por debajo del 64,2% de participación en 2023, y aún más distante del 77% promedio de los últimos 25 años.

Con semejante rechazo a la política en la principal jurisdicción del país, y en una elección con intervención de figuras claves del escenario nacional, ¿qué nos depara a los mendocinos?

Pensar la respuesta es difícil, más aún en la coyuntura actual: Vadillo que se envalentona queriendo ser candidato a diputado nacional para “enamorar” a los desilusionados con Milei, pero con cero posibilidades de lograrlo. Omar De Marchi líder de la desaparecida Unión Mendocina, brilla por su ausencia. Un peronismo dividido entre Sagasti y los intendentes que optaron por la conducción de Emir Félix, busca consolidarse como tercera fuerza. un PRO local desorientado.

En simultáneo, algunos intendentes radicales expresan puertas para adentro, cierta resistencia a un acuerdo con los libertarios. La vicegobernadora que juega a hacer política acompañada por su mayordomo, Pablo Priore, y por algún que otro abogado cercano, se aparta del PRO violentamente rumbo a LLA, confrontando públicamente con el presidente de dicha fuerza local. El gobernador Alfredo Cornejo, se ha expresado favorablemente en concretar un acuerdo con LLA que, según distintas consultoras, le aseguraría un triunfo de gran amplitud.

Por otro lado, hay movimientos interpartidarios en el primer distrito: ¿habrá acuerdo entre dos exjefes comunales de distintos signos políticos? Al menos tengo las certezas que empezaron las conversaciones entre dos pesos pesados del gran Mendoza.

El panorama es complejo y de demasiada especulación, aunque por la velocidad de los cambios, nada es definitivo. Habrá que esperar que la dirigencia tome nota del desencanto de la ciudadanía, esto se combate estando a la altura, escuchando a la gente y mejorando la calidad de la gestión.