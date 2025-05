La CGT minimiza la tensión por las paritarias y coincide en “reformular” las condiciones de trabajo

Al término de su reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el titular de la CGT, Héctor Daer, sobresalió el anuncio que los sindicatos judicializarán el decreto que limita el derecho a huelga. Sin embargo, hubo más pronunciamientos que se destacaron por parte del dirigente, en diálogo con MDZ.

Lo más destacado es que para Daer “no hay clima” para un paro general, pese al techo del 1% mensual en las paritarias que impone el Gobierno, al reciente decreto que limita las medidas de fuerza, a los anuncios que atacan el régimen de Promoción Industrial en Tierra del Fuego, entre otras advertencias que hace la Casa Rosada contra los gremios.

“No hay clima de paro porque no es un tema de clima de paro. El paro es un instrumento que no tiene un fin en sí mismo, que no tiene que ver con un clima, sino con la necesidad de establecer un debate en la sociedad que permita esclarecer los temas de fondo”. Repreguntado sobre las distintas situaciones que tensan el vínculo de los sindicatos con el Ejecutivo, entre ellos las paritarias congeladas, el titular de Sanidad contestó: “Analizá las paritarias, analizá las paritarias”.

“Lo que va a haber son las discusiones por actividad y aquellos que puedan ir por arriba de la actividad de estos valores, porque las actividades. Si no se homologa habrá doble discusión, habrá una discusión para firmarlo y habrá una discusión para cobrarlo”, resumió Daer, minimizando uno de los principales reclamos de los sindicatos.

En el marco de los planteos de empresarios y el Gobierno para tratar en el corto plazo una nueva reforma laboral, el miembro del triunvirato de la CGT se mostró de acuerdo con “reformular” las condiciones de trabajo “a favor de los trabajadores”, aunque evitó discutir si esa idea puede imponerse por encima de las pretensiones privadas y del gobierno libertario.

“Reformas ya hubo, reformas ya hubo. Ustedes saben que la Ley Bases tuvo una reforma, una reforma que no generó puestos de trabajo, no generó formalidad, el único crecimiento es en la informalidad, así que no vemos que exista hoy, ni en el Congreso ni en el debate público, una cuestión de que lo necesario sería reformular los derechos de los trabajadores”, señaló Daer a este medio.

“Lo que hay que discutir es cómo se reparte el trabajo, la jornada laboral y demás. Lo que hay que discutir es cómo se reparte el trabajo, la jornada laboral de trabajo, una reducción de horas y demás para cambiar, pero estamos hablando de dos tipos de reformulación del contrato laboral, una cosa es quitar derechos y otra cosa es repartir las horas de trabajo con menos jornada de trabajo con el mismo salario”, desarrolló, al tiempo que aclaró que “no hay ninguna mesa de discusión de nada al respecto”. Solo enfatizó que, si hay un intento de discutir una reforma laboral impulsada por las cámaras patronales y el Ejecutivo, harán lo posible para “poner los votos para que eso no suceda”.

En este sentido, el presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín, encabezó el evento anual de la Cámara Argentina de Comercio de los Estados Unidos y, como primer orador, señaló que “es urgente avanzar hacia una reforma que contemple un marco laboral más moderno, más flexible e inclusivo”. A las pocas horas, Guillermo Francos y Luis Caputo coincidieron con la iniciativa, pero reconocieron dificultades para contar con los votos suficientes en el Congreso con la actual composición de ambas cámaras.