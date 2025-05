Dólares del colchón: el Gobierno no envió los proyectos y el Congreso espera "la letra chica" del anuncio

"Anuncio brillante". "Es una medida vende humo". Con esas diferencias, la oposición en Diputados aguarda "la letra chica" de los proyectos que enviará el Gobierno en concepto de reformas tributarias que son sustanciales para robustecer el régimen que incentiva el uso de dólares no declarados.

"Se enviará en los próximos días", sintetizan a MDZ en el Ejecutivo en torno al envío de los expedientes, que aún están en etapa final de elaboración. Por un lado, se pretende modificar la Ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Tributario para "blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro".

Al respecto, en la conferencia de prensa los funcionarios del equipo económico indicaron: “Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos, ante posibles cambios de Gobierno, adheridos al nuevo régimen de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y determinados cambios de fondo, en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo – adicionalmente - los plazos de prescripción”.

Sobre los anuncios, el diputado de la UCR Martín Tetaz elogió las medidas: "El Gobierno no hizo ningún anuncio de ningún blanqueo, lo que hizo fue un anuncio de simplificación de la gestión tributaria, que me parece brillante porque por un problema de nominalidad y de abuso del poder del Estado, el ARCA estaba destinando un montón de recursos a perseguir el pichuleo, a perseguir al monotributista o al pequeño contribuyente, y entonces ahora han actualizado los montos y se van a poner a perseguir al que le corresponde, o sea, a los grandes contribuyentes y a buscar la evasión real, no la evasión chiquita, así que me parece una gran decisión".

Por su parte, el diputado peronista Itaí Hagman, cuestionó el nuevo régimen, tal como hizo su par Martín Soria, en diálogo con MDZ: "Nada de lo que anunciaron prácticamente incentiva que la gente saque el otro del colchón. Interpreto que lo que pasó fue que entre lo que querían hacer y que era una suerte de blanqueo permanente terminó siendo impugnado seguramente, no sé si por algún organismo internacional porque era básicamente la legalización del lavado de activos, del narcotráfico".

ESTAMOS MAL PERO VAMOS BIEN



Mayo 2025 vs Mayo 1992



Mismo manual, mismas medidas: ajuste, importaciones, dolarización, desempleo, tarifazos, represión.



Lo que iba a LIBERAR a los argentinos en los '90 nos SOMETIÓ.



Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. pic.twitter.com/N1BDxBrkD7 — Martin Soria (@MartinSoria_) May 22, 2025

"Habrán recibido algún tipo de advertencia, y como tienen que anunciar algo, terminaron haciendo esto que la verdad que no, el impacto concreto en la economía creo que deja bastante que desear. Sí me preocupa toda la quita de información, porque que la AFIP no está informada de movimientos de grandes volúmenes de dinero, de compra venta de inmuebles, de proveedores del estado, no entiendo cuál es la ventaja de eso. Me parece que esto es una venta de humo", concluyó.

"'La simplicidad es la máxima sofisticación', Leonardo Da Vinci. Me gustan las medidas de simplificación burocrática de ARCA y BCRA", posteó en X el diputado del PRO, Luciano Laspina, quien agregó: "Hay que eliminar la “ley penal cambiaria” para que haya real libertad de elección de monedas en la Argentina. Está será mi propuesta en el inminente debate legislativo".

Si bien existen este tipo de diferencias en el concepto del anuncio, la mayoría de los bloques dialoguistas apuesta por la cautela y no adelanta una posición "hasta no leer el proyecto".

"Creo que lo mejor es esperar antes de dar una postura unificada como bloque, el Gobierno viene haciendo muchos anuncios y acá llega poco y nada", resumió una legisladora aliada a la Casa Rosada.