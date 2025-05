Un ministro clave de Axel Kicillof buscó bajar la tensión a la interna con Cristina Fernández de Kirchner

A horas de que que se conozca la suspensión en el Senado bonaerense del tratamiento del proyecto de ley que buscaba debatir la reelección indefinida de legisladores provinciales e intentes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó una entrevista televisiva y se refirió a la interna que atraviesa al peronismo bonaerense.

En diálogo con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano para el programa "A dos voces", transmitido por TN, el ministro clave de Axel Kicillof, aseguró: "No hay ninguna negociación con Cristina, estamos gestionando la provincia. Nosotros hemos venido trabajando por la unidad. Lamentablemente, hasta ahora no hemos podido avanzar demasiado en ese sentido. Hubo algunas negociaciones pero no prosperaron".

CFK en tensión con el sector del Gobernador de la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios de septiembre.

De cara a las elecciones provinciales a celebrarse el 7 de septiembre en Buenos Aires, Bianco afirmó: "Vamos a hacer todo lo posible para ir en unidad, en una unidad en la que se respete la figura del Gobernador y donde quede claro que esa unidad tiene que darle apoyo del Gobierno de la provincia". Asimismo, al ser consultado sobre las distintas iniciativas por parte de los legisladores que responden a Cristina Fernández de Kirchner y que han votado en contra de las iniciativas del Gobernador, respondió: "Nadie nos está saboteando el Gobierno, hay discusiones políticas que no han tenido una solución tal como nosotros la queríamos. Lo que sí es cierto es que muchas veces el Gobernador ha tomado decisiones que no han sido acompañadas públicamente".

Sobre la discusión interna en la provincia de Buenos Aires entre los sectores kicillofistas y cristinistas, Bianco subrayó que "no hay una pelea con Cristina" sino que "hay diferencias en la táctica política". No obstante, destacó: "Yo creo que con un buen diálogo y un respeto del rol que tiene que tener el Gobernador en esta etapa, se van a arreglar".

Sobre el final de la entrevista, el ministro de Gobierno aseguró que desde el espacio de Axel Kicillof "no queremos jubilar a Cristina", y sostuvo que la expresidenta "es una referencia obligada para nosotros y somos orgullosamente kirchneristas".