María Teresa Day: "Aumentaron las vinculaciones para adoptar chicos con discapacidad y adolescentes"

Su tono de voz es suave y pausada. No busca imponer ninguna opinión. Antes, durante y después de la entrevista se muestra igual: no se esfuerza por convencer sino simplemente cuenta algunas situaciones vinculadas, por ejemplo, a las adopciones, que es el tema principal de la nota, y a pesar de que sabe -y lo explicita- que podrían darse de una manera, explica cuál es la realidad, punto por punto, de dónde vienen y hacia donde caminan los expedientes luego de su intervención como coordinadora en el Fuero de Familia.

La jueza de la Corte provincial, Teresa Day en esta entrevista con MDZ, también habla de su postura en casos donde se ha resaltado la perspectiva de género- ella no lo menciona así- y su vínculo con el resto de los ministros del máximo tribunal.

-El gobernador Alfredo Cornejo, en su discurso de apertura de sesiones, el 1 de mayo pasado, sostuvo que se habían agilizado las adopciones y le agradeció también a usted por esta situación. ¿Qué nos puede contar respecto de cómo era antes adoptar un niño o una niña, un adolescente, en Mendoza y ahora qué es lo que está cambiando?

-Sobre el tema de las adopciones, en primer lugar quiero decir que cuando tomé la coordinación del Fuero de Familia a fines de 2021, me propuse ver dónde estaban los errores, qué era lo que estábamos haciendo mal. Una de las cuestiones era que quiénes se inscribían, demoraban dos años para tener la primera entrevista, eso lo solucionamos, hoy están el día.Creo que era una cuestión de gestión que había que solucionar, había bastante demanda. Hay una serie de entrevistas que hay que hacer formalmente, pero también se pueden hacer unas primeras entrevistas donde vamos conociendo o derivando a la gente donde lo necesite. Muchas veces necesitan algún apoyo psicológico, otras veces no dependiendo del perfil que se busca.

Además, hay distintas modalidades. Algunos quieren niños hasta dos años o tres. Entonces, empezamos a trabajar ese orden interno.Luego también los fui llevando para que todo quedara en sistemas informatizados, para que permita saber cuánto ingresa, cuánto sale, qué trabajo se hace. Esto ha ayudado también. Trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo, con los ETI. E verdad porque lo importante es saber que hay que trabajar en conjunto, porque acá el foco está en el niño. El foco está en el niño de 0 hasta que cumple 18 años.

- Son chicos y chicas que están en hogares.

Sí, están en hogares. Hemos hecho reuniones con legisladores, con asociaciones de adopción, con familias cuidadoras, con distintos programas. Un poco la idea que yo fui manifestando es que hay que tener acceso a todos esos programas.Me encontré con un registro de adopción donde no tenía delegaciones en las distintas regiones de Mendoza. Lo pedimos a la Legislatura pero no logramos que nos lo dieran una ley para esos cargos que son delegados, pero lo fui armando con cargos que teníamos en el Poder Judicial. Teníamos un registro de adopción que sólo estaba en la ciudad de Mendoza.

- Con todo lo que implica trasladarse...

- Claro. Por lo tanto los números implicaron un cambio absoluto tras loque se hizo y también en el servicio que prestamos. En San Rafael fue en el primer lugar donde designamos a una trabajadora social. No nos dieron el cargo, buscamos una solución, ocupamos el cargo de "comisario del palacio de Justicia" para una trabajadora social. Lo hablamos en la Sala (que integran otros jueces supremos) con el presidente y nombramos a un psicólogo. Después esto fue fluyendo. Hoy tenemos en San Rafael psicólogo y trabajador social, por lo cual todo el Sur se movilizó. En el Este también, desde el propio CAI, un psicólogo y un trabajador social que trabaja solo para el Este y para el Valle de Uco. Es decir, que tercera y cuarta circunscripción también la tenemos cubierta y trabajamos desde allí. Y fundamentalmente, en general,fuimos buscando dónde estaban los problemas.Los problemas estaban en los grupos de hermanos, en adolescentes o niños con discapacidad. En eso hemos trabajado mucho. La jueza Teresa Day

Foto: Alf Ponce

-¿Y esto qué quiere decir? ¿Que la gente en general quiere adoptar un sólo niño o niña, que no sea grande, que no tenga discapacidad?

- Sucede mucho esto, de que quieren bebés. Pero hay gente que puede adoptar un chico grande, sí, porque en los legajos o en las listas que tenemos se da una búsqueda interna y se les propone. Pero también se va trabajando con estas vinculaciones.Resurgió el año pasado el trabajo con los grupos de estos adoptantes, donde se hacen reuniones, donde se conversa con ellos. También se comenzaron a hacer encuentors con niños, con adolescentes voluntarios, con los que estaban en el registro de adopción. Con paseos, por ejemplo, se los llevó a la Junta de Estudios Históricos, se les dio una película.Todos los meses es importante juntarse para conversar sus inconvenientes, porque ellos no se sienten bien estando en un hogar y que se lleven a un amiguito y a ellos no. Hay grupos de hermanos, pero están separados en los hogares.

O sea, es un sueño de decir, por ejemplo, no los damos sino los damos todos juntos. Como un ejemplo, cuatro hermanos. Cuando en realidad los hogares del Estado están en distintos hogares por las edades.Fui a un encuentro que hubo en Buenos Aires sobre los niños, hablan a los jueces y escuchan. Cuando volví, sacamos una acordada con el acompañamiento de todo el tribunal con esta idea.

-Muy clave...

-¿Qué pasaba? Los hermanos estaban todos en el mismo expediente. Lo que hicimos es que crear desde la Corte, expedientes separados, cada niño es una individualidad. Que es verdad que pueden ser adoptados todos juntos. Que no hay que separar a la familia, sí. Pero tenemos que ver que hay situaciones que no se va a dar. Un niño de 15 dentro de un hogar me contó que sufría mucho porque decía que sus hermanos no iban a salir culpa de él. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y se ha trabajado todo el 2024 de esta manera.

- Si son adoptados por separado, ¿pueden mantener encuentros luego?

--En la adopción se dispone que se mantenga el vínculo. Pero hay que ver cada situación para ver si se van todos juntos o por separado. Empecé a trabajar en el registro el año pasado para que se sacara el foco en lo que se llama primera infancia y trabajaran con discapacidad y adolescencia. Fui al registro, trabajé con la directora y estuve hablando con los equipos Todos trabajaban en primera infancia y nadie trabajaba con discapacidad o adolescencia. Sabemos que hay fracasos, en las vinculaciones, que no llegan al 10%. que a la vez es un espanto porque esos niños vuelven al hogar. Sin embargo si uno lo mira en números es un porcentaje bajo. A veces pasa que se dan dos hermanos, y uno se vincula (que es la previa a la adopción) y otro no. Es la realidad.

Este año se trabajó bastante y un 27% de las vinculaciones que se hicieron en el 2024 son de adolescentes y de niños con discapacidad. Grupos de hermanos: se dieron 11 grupos el año pasado. Eso antes no se movía tanto.A veces me dicen, bueno, pero estás descuidando la primera infancia. No, no estoy descuidando porque es lo más requerido. Teresa Day en la entrevista con MDZ

FOTO: Alf Ponce

-¿Faltan herramientas?

-Creo que sí, siempre faltan medios. Pedimos en la Legislatura el tema de que estaba en la ley, que eran los cargos para las delegaciones, no autorizaron. Lo hicimos igual. ¿Lo podemos hacer mejor? Sí, mucho mejor. Si hubieran más profesionales, más psicólogos, más trabajadores sociales.

.-¿Existen adopciones ilegales? ¿Eso es así?

.. Sí, ilegales siempre ha habido. Y muchas veces la justificación es porque son lentas las adopciones legales. No son lentas, es una seguridad para quien quiere dar en adopción que vaya por la guía legal. En la página hemos incorporado una opción en la página para quien quiera dar en adopción. Es un acto de amor hacia ese hijo que uno no puede criar o que no está en condiciones, pues tendrá sus motivos. Pero va a estar segura de que va a tener el acompañamiento.Los matrimonios a quienes se les entrega o a las personas a quienes se les entrega han estado en un proceso de trabajo con profesionales. Pero no es lo mismo que uno lo entregue a cualquiera. Hay gente desesperada.Lo dejan tirado en la calle. Lo matan. Lo dejan en la basura. Nosotros queremos que se sepa que está el acompañamiento del Estado

Son opciones que puede tener. Y que tenga la tranquilidad de que el Estado está para acompañarlo. Se dan estos casos. El año pasado hubo de estos casos entre 18 y 20 años que se llaman consentimiento informado:no quiero, no puedo. Esto presentaba a algún tipo de irregularidad y esto no puede pasar.

-La cambio de tema, aunque tiene alguna vinculación, Usted ha fallado últimante en juicios con una perspectiva de género muy marcado, ¿qué implica esto para la Justicia?

-En primer lugar, quiero decir que muchos creen que esto es algo a favor de las mujeres. Hay una realidad: venimos de la cultura donde las mujeres no han tenido el mismo acceso o no se las ha tratado de igual manera en determinados puntos. Esto de la mujer en la casa, y el hombre en el trabajo, algo que ya no pasa tanto pero permanece, en determinados lugares. La mujer no es igual que el varón pero sí es igual en derechos. No podemos evitar mirar eso. Esto es la persectiva de género aunque en mis fallos no habrá ninguna mención de dos o tres hojas de lo que dice las convenciones o la ley. Tenemos que abrir esa mirada y poder ver y no ocultar esas diferencias que han existido. Ahora se ve menos, porque las mujeres están ejerciendo sus derechos como los varones. Pero antes no pasaba. Si yo no miro esto, estoy manteniendo ese desequilibrio.

-Cómo se siente en la Corte, teniendo en cuentaque hay jueces que vienen de un sector político, otros de otros? ¿Cómo es su relación el con resto de los ministros?

-Mi vinculo con el resto de los ministros es muy bueno. Me llevo muy bien con todos. Respeto a todos y ellos me respetan a mi. Todos venimos de distintos lugares. He tenido oportunidad de hablarlo con cada uno, porque todos tenemos un perfil distinto, Pero me parece que eso enriquece a la Corte. Hay ministros que tienen un perfil académico.Otros ministros tienen un perfil que viene de la política. Otros ministros venimos dentro del poder judicial. Somos eminentemente prácticos.Esto no significa que uno es mejor que el otro. Yo por lo menos respeto a todos mis colegas. Y creo que es indispensable que todos seamos distintos.Si todos vinieramos de lo mismo sería aburrídisimo, además. Porque pensaríamos todos igual. Y hay que pensar distinto.Y el tema de la política....Yo no lo veo si viene de un partido o de otro partido. La verdad que ahí somos jueces de la Corte. Somos la cabeza del poder judicial. Tenemos que lograr que ese poder judicial sirva a la gente.Y preste un buen servicio. Y cuando dictamos sentencias tenemos que ser justos.