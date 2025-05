Las razones de la inesperada suspensión del último anuncio de campaña del Gobierno

El Gobierno suspendió inesperadamente este jueves el anuncio del “nuevo blanqueo”, el cual era vendido por los libertarios como "una medida bomba", a días de las elecciones porteñas, donde la Casa Rosada juega fuerte con la candidatura de Manuel Adorni.

Oficialmente el mismo vocero aludió a que el motivo obedecía a que buscaban evitar los cuestionamientos de la oposición ante una especulación política y el uso del aparato estatal nacional para sacar ventaja en los comicios. La intención del Ejecutivo era "tapar" los cierres de Silvia Lospennato, del PRO, y Leandro Santoro, del peronismo, quienes encabezan sus actos por la tarde.

"No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado", posteó el portavoz, quien iba a realizar esta tarde una conferencia de prensa, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Importantes fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron a MDZ que el mecanismo para usar dólares sin declarar en la economía real "estaba prácticamente cerrado" y adjudicaron la postergación a "aspectos políticos en la comunicación presidencial".

"Habría que preguntarle al vocero, de nuestra parte avanzamos en todos los detalles económicos del anuncio", dijo un funcionario que responde a Caputo. En Balcarce 50 reconocen que "se trataba de un anuncio con una gran complejidad" y que se analizó hasta último momento si era pertinente lanzarlo ahora y correr el riesgo de algún traspié en un momento electoral crucial. "Se hará la semana que viene", adelantaron.

Si bien las fuentes oficiales prefirieron no ahondar en detalles, los colaboradores del presidente admitieron que "ir con esa bomba" y afrontar posibles contrapuntos legales por parte de la oposición y algunos tributaristas sobre la legalidad del anuncio "era un error no forzado en días que no hay que cometer ninguno" para llegar con chances concretas de imponerse en los comicios porteños. Se trata de un claro giro del discurso oficial ya que hasta ayer desafiaban la veda porteña y advertían: "No nos importa la veda, atentos que hay anuncios hasta el viernes".

Se realizaron cumbres diarias en la Casa de Gobierno, donde encabezaban las reuniones el asesor presidencial, Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, además del titular del Banco Central, Santiago Bausili, el titular de la Administración Federal de Recursos de Argentina (ARCA), Juan Pazo, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Pese que se trabajó hasta las últimas horas del miércoles, se decidió dar marcha atrás.

El Gobierno dio marcha atrás el último anuncio antes de la elección porteña

Uno de los aspectos que despierta la controversia tiene que ver con cambios en las normas impositivas sin pasar por el Congreso. En especial se hizo hincapié en modificaciones en la declaración jurada del impuesto a las Ganancias. "El Gobierno podría estar eliminando uno de los elementos más complejos de las declaraciones juradas: la justificación patrimonial, incluyendo el monto consumido que es el dinero utilizado para vivir durante el año", señaló el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, por hacer una mención reciente.

En el Gobierno se estuvieron coordinando acciones para garantizar que el nuevo régimen no implique que se violen mediciones internacionales de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otras entidades que supervisan las regulaciones contra el lavado de dinero y pregonan la transparencia institucional.

Esta semana, el PRO marcó su preocupación por "las consecuencias internacionales" que puedan surgir en los organismos que evalúan los niveles de transparencia.

En diálogo con MDZ, el diputado y economista, Luciano Laspina, dijo: "Es relajar las normas prudenciales de lavado de dinero. Esto puede traer alguna consecuencia en organismos internacionales como el GAFI, habrá que verlo. Por eso hay que ver un poquito la letra fina de lo que se está haciendo. Obviamente para los contribuyentes que pagan en tiempo sus impuestos esto es otro cachetazo más, como todos los blanqueos. Pero bueno, esto es el blanqueo del blanqueo", señaló.

Para el economista del partido amarillo, "el monto mínimo para estos requisitos no invalida que se pueda investigar si el origen de los fondos es lícito, como todo blanqueo". "Todo blanqueo entra en una zona gris, por definición, más que blanqueo es gris. Y bueno, relajar esto parece una medida que busca eso, busca que aparezcan más dólares en el sistema financiero para que pueda seguir bajando el tipo de cambio", agregó.

Milei había destacado la necesidad de ingresar en el proceso de "remonetización de la economía" mediante el uso de los dólares "debajo del colchón". "Devolver la libertad también es que esa gente pueda volver a meter su dinero adentro del sistema sin que nadie los persiga. Y de ahí que nosotros estamos promoviendo y estamos trabajando en que la gente pueda sacar sus ahorros y que no los persiga el Estado, porque ya bastante los persiguieron con una moneda que hubo que sacarle 13 ceros, y que, si ustedes se fijan hoy, podríamos sacarle tres más", había expresado en el foro IAEF.