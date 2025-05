Marcos Calvente habló del edil que manejaba alcoholizado y metió presión para que renuncie

Sigue la polémica por el concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, que dio positivo en un control de alcoholemia realizado durante el fin de semana pasado en General Alvear. Hecho escandaloso por el cual el intendente Marcos Calvente ya se expresó confiando en su renuncia, por lo cual ya hubo una reunión del bloque oficialista del Concejo Deliberante y un pedido de disculpas de parte del concejal.

Burgoa se disculpó mediante un posteo realizado en su perfil de la red social X. En el extenso escrito, se disculpó con los "vecinos de Guaymallén", relató cómo se dieron los hechos -negando versiones de resistencia a la autoridad y detención- y principalmente hizo pública su postura de mantenerse en el cargo y hacer oídos sordos a los pedidos para que renuncie, los cuales llegaron hasta del propio bloque oficialista.

Mis sinceras disculpas. pic.twitter.com/P4wpSXbc1x — Miqueas Burgoa UCR (@mburgoamauna) May 14, 2025

El lunes pasado, el intendente Calvente fue consultado por la situación del concejal durante una actividad oficial en el Espacio Julio Le Parc y aseguró: "Es una situación que lamento profundamente, que se da en el ámbito de lo personal. Es un hecho muy grave. Un concejal es una persona que representa al pueblo, es votado por los vecinos del departamento y para no vulnerar ese voto de confianza dado por los vecinos, yo creo que debe reflexionar".

En ese contexto, el jefe comunal aseguró que si se tratase de un funcionario de la municipalidad le pediría la renuncia pero al ser un integrante del HCD no puede intervenir y confió en que el propio cuerpo use sus mecanismos para destituirlo, en cualquier caso. De hecho, reconoció: "Ya me junté con la presidenta del Concejo Deliberante -Verónica Cancela, nuera de Marcelino Iglesias- y le marqué mi postura y visión del tema".

Miqueas Burgoa.

Este miércoles por la tarde, Calvente fue entrevistado por Eduardo Ripari en el programa After Office por MDZ Radio, donde ratificó su parecer sobre que debe ser el cuerpo el que intervenga. "Yo ya marqué mi postura personal al respecto y tiene que ver con la ética y la moral. Hay mecanismo internos en el Concejo Deliberante para resolverlo. Eso ya deja todo dicho. Yo sostengo esa postura al respecto de ese tema", expresó.

El jefe comunal luego se enfocó en celebrar el anuncio de la obra para la remodelación del Acceso Este en el departamento. "Hoy tenemos mucho qué celebrar. Es importante que en el día del 167 aniversario de Guaymallén recibamos esta noticia histórica que nos permite cicatrizar esa herida que tiene el departamento con este acceso que nos corta en dos sectores el departamento y este convenio que se firmó hoy nos permite solucionar eso. Nos vamos a concentrar en dar esas buenas noticias para los vecinos", señaló.

Mientras tanto, el edil se reunió con sus compañeros el martes para defender su postura y ratificar su intención de mantenerse en el cargo. Sus compañeros de bloque -algunos son de la rama de Calvente y otros le corresponden al exintendente Iglesias- deben evaluar si se hará o no efectivo el trámite de destitución.

El mismo está contemplado en los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1.079 y requiere de la votación de los dos tercios del Concejo para que se concrete.

Mientras tanto, el propio Burgoa se defiende: "En cuanto a mi condición de concejal, electo por el voto popular, mi compromiso sigue firme junto a los vecinos del departamento, recorriendo sus barrios, calles y dialogando con cada uno de los que necesiten asesoramiento o búsqueda de alguna solución a sus inquietudes. Reafirmo mi compromiso para seguir trabajando y aportando, como desde el primer día, representando a los guaymallinos en el Concejo, tanto como a los que me votaron para ocupar tal cargo, como a los que no lo hicieron".