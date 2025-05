Las frases de Luis Caputo sobre la inflación, la baja de más impuestos y una posible vuelta del kirchnerismo al poder

"El kirchnerismo es un riesgo que todavía está". Con esa frase el ministro de Economía, Luis Caputo, llamó a apoyar al gobierno en las próximas elecciones. Lo hizo durante su discurso en el 42º Congreso Anual del IAEF, lugar en el que destacó los logros del Ejecutivo y pidió evitar un regreso de la principal fuerza opositora que tiene el oficialismo.

"Somos un equipo que ha respetado a rajatabla lo que dijo desde el primer día. Y esto lo hicimos porque una parte importantísima de nuestro trabajo es recuperar la credibilidad, que es materia prima en política económica", destacó el titular de Economía sobre los logros que, según su visión, logró la Libertad Avanza desde que llegó a la presidencia.

Y agregó: "Dijimos que íbamos a un esquema de bandas con flotación y es lo que vamos a hacer. La gente no termina de convencerse de que estamos en un modelo nuevo que no habíamos visto nunca".

Caputo también se refirió a los golpes que puede llegar a sufrir la economía argentina por movimientos externos. En ese sentido, explicó que "lo que podemos hacer de nuestro lado es más ortodoxia. Es lo que venimos haciendo y no por pedido del Fondo", indicó. "Riesgo de shock externo va a haber siempre, la única forma de no contagiarse es tener la macro ordenada. No nos vamos a mover ni un centímetro de ahí", continuó.

El futuro próximo, el riesgo país y la relación con el FMI

En cuento a una de las principales preocupaciones de los argentinos como lo es la inflación, el ministro de Economía subrayó: "La inflación va a colapsar, porque eso es lo que pasa cuando uno hace las cosas bien. De nuestra partes estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que converja a la inflación internacional", respondió Caputo en relación con el índice de precios minoristas y las metas que puso el FMI.

Y agregó: "Yo soy super optimista y creo que este proceso va a ser incluso más rápido de lo que se cree".

En cuanto al riesgo país, Caputo también se mostró optimista. En este sentido, argumentó que las posibilidades de un cambio de Gobierno pueden impactar negativamente en el índice. "Para algunos, una posible vuelta del kirchnerismo es un riesgo que todavía está. Por eso es tan importante el apoyo de la gente", señaló en un contexto marcado por las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

"Podemos crecer 6% y más, y no solo este año, los próximos siete años. Los empresarios son los protagonistas. Hay que aprovechar este momento, el sector privado tiene que entender que si contamos con el apoyo necesario para hacer las reformas que necesitamos, vamos a reducir el Estado para poder devolverles recursos", agregó.

Insistiendo con la búsqueda del apoyo de los argentinos en un año electoral, el ministro cerró: "Podemos pensar en más baja de impuestos, más eliminación de regulaciones, mas apertura económica y, si tenemos el apoyo de la gente en las elecciones, en reformas estructurales que ya tenemos listas pero que no podemos mandar al Congreso porque hay una buena parte de legisladores que no quiere que al país le vaya bien".