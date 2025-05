En una doble sesión “exprés”, la Legislatura bonaerense aprobó la modificación del cronograma electoral

En sesión espejo de la Legislatura bonaerense, senadores y diputados convirtieron en ley la modificación, por única vez, del artículo 61 de la Ley Electoral 5.109 estableciendo nuevos plazos en el cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas provinciales del próximo 7 de septiembre.

Ambas sesiones, por acuerdo de labor parlamentaria, fueron exprés: no hubo debate parlamentario, por lo que ambas sesiones no llegaron a totalizar los 30 minutos de duración. La ampliación de los plazos electorales para las elecciones legislativas de este año no cosecho votos negativos en la Legislatura bonaerense, solo una abstención en la Cámara Baja que genero un cruce entre legisladores.

Tal como lo solicito la Junta Electoral bonaerense a diputados y senadores en la reunión “ampliada” de la comisión de Reforma Política de la Cámara Baja provincial, los nuevos plazos para la presentación de alianzas vencerán el 9 de julio, es decir 60 días antes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre. El cierre de listas será el 19 de julio, 50 días antes de los comicios provinciales; y la oficialización de las boletas se concretara el 8 de agosto, 30 días antes del acto eleccionario.

Senadores bonaerenses votando a mano alzada la media sanción al proyecto de Ley que modifica los plazos electorales en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires

Tal como estaba previsto en la Legislatura bonaerense, aproximadamente a las 14:20 comenzó sin inconvenientes la sesión de la Cámara Alta. Tras los actos protocolares, izamiento de banderas e himno nacional, se procedió a dar paso a la orden del día, que era ni más ni menos el proyecto de Ley consensuado por todos los Bloques legislativos para modificar la fecha de los plazos electorales.

El proyecto fue presentado por la senadora y presidenta del bloque de Unión por la Patria, Teresa García. Tras su presentación, los senadores dieron media sanción a la iniciativa girándola rápidamente a la Cámara Baja.

La sesión en el Senado se extendió unos minutos más por el homenaje de dos legisladoras del oficialismo a cumplirse, la semana pasada, un nuevo aniversario del natalicio de Eva Perón. Un dato curioso es que, cuando comenzaron los homenajes a “la abanderada de los humildes”, varios legisladores dejaron el recinto por la comparación que hizo una de las senadoras de Evita con Cristina Kirchner.

“Es inconcebible que para hacerle un homenaje al Papa Francisco tenemos que esperar a la próxima sesión ordinaria, cuando en el Vaticano ya eligieron al nuevo Papa. Y tengo que aguantar que digan que Cristina es la nueva Evita”, afirmaba en Pasos Perdidos ofuscado por la situación uno de los legisladores opositores que se fue del recinto.

La continuidad en diputados estaba pactada para las 15 horas, y minutos después de la hora indicada dio inicio la sesión de la Cámara Baja. Todo estaba preparado para que diputados sea un calco del Senado, la nota disonante la dio la diputada de uno de los unibloques de izquierda, Laura Kelly Kano quien había sido autorizada en labor parlamentaria a fundamentar su abstención al proyecto proveniente de la Cámara Alta.

Pero, al excederse la diputada Kelly Cano en su exposición, provoco la intervención del presidente de la Cámara Alexis Guerrera y un cruce con Facundo Tignanelli, titular del bloque de legisladores de Unión por la Patria que le recriminaron a la diputada no respetar los acuerdos establecidos en labor parlamentaria.

Por más de dos tercios es ley el establecimiento del nuevo Calendario Electoral en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de este año:



uD83DuDDD3 9 de julio: presentación de alianzas.

uD83DuDDD3 19 de julio: presentación de listas.

uD83DuDDD3 8 de agosto: oficialización de boletas.

Al término de las sesiones “exprés” de la Legislatura bonaerense, en dialogo con MDZ, Christian Gribaudo, presidente del Bloque PRO del Senado provincial, afirmó: “Hoy encaramos un pedido de la Junta Electoral que tiene que ver con modificar los plazos electorales para que haya una correcta organización en la elección legislativa", agregando: "Se terminó con un tema, dándole claridad a los bonaerenses de cuándo van a votar y cómo se va a votar.”

Y, en cuanto a si creían que podía haber otra jugada del oficialismo para empiojar el proceso electoral, el titular de la bancada amarilla respondió: “ No, en términos electorales ya no puede haber más sorpresas. Ahora tenemos que trabajar para resolver los problemas a la gente, y en la Legislatura hay muchos proyectos en ese sentido, que tienen que ver con fomentar el trabajo de las pymes y generar más políticas de seguridad. Esta semana tenemos que analizar y ver que envió el Ejecutivo en cuanto a presupuesto y endeudamiento.”

Por su parte, la diputada Alejandra Lorden, del bloque UCR Cambio Federal y vicepresidenta Tercera de la cámara Baja provincial, sostuvo al término de la sesión: “Tener que estar a esta altura del año definiendo un cronograma electoral no es lo más prolijo ni lo más justo para los bonaerenses que tienen que ir a las urnas. Tenemos el ejemplo de la Ciudad, tenemos el ejemplo de Nación, donde se aportó desde hace tiempo claridad en el asunto. Acá nadie especula con resultados, alianzas ni ventajas, acá pensamos en cómo darle celeridad a esto para poder pasar a lo urgente de nuestra provincia de Buenos Aires.” Alejandra Lordén, diputada bloque UCR Cambio Federal y Vicepresidenta Tercera de la Cámara de diputados bonaerense,

“Ahora que el Poder Ejecutivo y las autoridades electorales provinciales tienen la herramienta para avanzar en el marco electoral; es indispensable dar vuelta la página y pensar en las problemáticas tan viejas como importantes de los bonaerenses: la inseguridad, el IOMA, el entramado impositivo y la salud. No podemos postergar más por una cuestión electoral lo que aqueja, entorpece y empeora la vida de los bonaerenses.”, destaco la legisladora que, por ausencia del presidente del bloque Diego Garciarena, comando la tropa boina blanca.

Vale aclarar que en la Legislatura bonaerense hoy se llegó a un acuerdo salomónico ya que los plazos aprobados no son los planteados originalmente por Kicillof, eran más laxos, sino los planteados por la Junta Electoral que permiten más días de margen que los planteados originalmente por la Ley provincial vigente 5.109.