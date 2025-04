La millonaria deuda por multas del auto que manejaba la mano derecha de Axel Kicillof

El auto que manejaba el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al momento de ser frenado en un control de alcoholemia que se negó a hacer, mantiene una deuda millonaria en concepto de multas que totalizan los $21,5 millones de pesos. El monto se divide entre $11.325.600 correspondientes a la provincia de Buenos Aires y $10.169.518 debidos en la Ciudad de Buenos Aires.

El vehículo oficial que conducía Bianco al momento del control era un Volkswagen Vento, patente AA698RV, que acumula un total de 137 multas, de las cuales 86 fueron por infracciones en la capital federal y 51 en su propio distrito. En ese largo historial de faltas que data desde 2017, la mayoría corresponde a excesos de velocidad o usar el celular al volante, pero también había multas registradas por evitar el pago de peajes o transitar por vías prohibidas.

Bianco, conocido por ser la mano derecha del gobernador Axel Kicillof, fue demorado el domingo a la 1 de la madrugada en un control de alcoholemia a la altura del peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Allí, el funcionario, que se trasladaba en un auto de la gobernación, se negó a hacer el test, por lo que pidió que le hagan el acta correspondiente y se le retuvo su licencia de conducir digital.

Tras conocerse el hecho, el alfil de Kicillof explicó que se negó a hacer el control porque "había gente no identificada que lo estaba filmando" y narró: "Le digo que no tengo nada que ocultar, pero que en estas condiciones yo no lo hago. Haga el acta como me asiste el derecho".

De acuerdo al funcionario, él "optó no hacerlo (el test) y que le hagan el acta como corresponde". "No me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito", enfatizó Bianco en diálogo con Futurock, donde además llamó la atención sobre el hecho de que las personas del control lo trataban como ministro cuando él no se había presentado así, y aseguró que en ningún momento él intentó hacer una maniobra para evitar el control.

El episodio levantó vuelo en medio de la profunda discusión interna que lleva adelante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof anunció que desdoblará las elecciones provinciales en contra de los designios de la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, en un gesto que se interpreta como una búsqueda de proclamar su independencia política de su antigua líder.

En ese sentido, Bianco señaló que el oficialismo bonaerense "no va a poner el eje de la campaña en una eventual interna, que espera no la haya, porque trabaja para la unidad", expresó. "En una agenda provincial se pone en discusión la gestión de gobierno y nosotros creemos que la gestión que estamos llevando adelante en un contexto complejo a partir de las políticas del Gobierno nacional es algo a poner en valor", enfatizó.