Las dos gravísimas denuncias que hizo Fernández Sagasti sobre Lorenzetti, Cristina y Kueider

La senadora nacional mendocina, Anabel Fernández Sagasti, denunció en la sesión del Senado de este jueves que el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, "amenazó a la expresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) de que si nosotros votábamos en contra de (Ariel) Lijo van a sacar sacar rápido ‘el 280' para condenarla”.

La Senadora se refirió, en este caso, al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite a la Corte rechazar el recurso extraordinario que presentó la expresidenta -en su apelación a su condena por el caso Vialidad- sin la necesidad de expresar motivos, lo que dejaría la condena firme y, sobre todo, ejecutable.

En su alocución, Fernández Sagasti señaló que este miércoles "vimos algo que nos debería escandalizar, aunque no les guste como habla, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, amenazó a la expresidenta de la Nación de que si nosotros votábamos en contra de Lijo van a sacar sacar rápido ‘el 280' para condenarla”.

Anabel Fernández Sagasti, hoy en sesión. Captura de pantalla.

"Que iban a meter presa a la presidenta del PJ. Saben qué, no tenemos miedo porque somos peronistas", aseguró la legisladora hacia el final de su declaración en la Cámara Alta.

En este sentido, sostuvo: "Saben lo que nos facturan a nosotros, que decimos algo y lo hacemos; y sabemos que esto que salió en los diarios, viene pasando hace mucho en el Congreso de la Nación".

De esta forma, acusó que el exlegislador, Edgardo Kueider recibió "dádivas" para votar de manera afirmativa la Ley Bases. "Sabemos cómo salió la Ley Bases. Hay un senador preso en Paraguay con las dádivas que le dieron para votarla", reafirmó.

En paralelismo a eso, indicó que este mismo jueves "salió un decreto para impedir el quórum en el Senado, con el traslado del representante ante la Unesco, porque le prometieron de nuevo la representación a la senadora (Lucila) Crexell, para que no votara y no diera quorum".

"La verdad que el Poder Ejecutivo tiene que dejar de tratar de doblegar la voluntad de los senadores, porque lo que no puede doblegar lo compra. Pero el problema es de los legisladores que se dejan comprar. Y si no, que cierren el Congreso, porque no estamos cumpliendo con lo que prometimos en la Constitucion Nacional. Voy a estar yo y mi bloque denunciando a cada legislador que se deje comprar", finalizó.