El puntapié mendocino para empezar a definir el futuro electoral radical

Son días movidos para la Unión Cívica Radical porque corre el reloj hacia el 25 de abril, día de la Convención Radical convocada por el comité nacional que dirige el senador nacional Martín Lousteau, para definir las alianzas electorales de cara a las elecciones legislativas de octubre. Como este viernes 4 y sábado 5 de abril en Godoy Cruz será la VII Asamblea Anual de Intendentes de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (RAMCC), de la que participarán cerca de 80 jefes comunales de todo el país, es posible que esta noche, el presidente del Foro Nacional de Intendentes, Ulpiano Suarez (jefe comunal de Ciudad de Mendoza) encabece una reunión informal con sus pares radicales de distintas provincias donde se tocará el tema de la postura que las comunas llevarán a la Convención. Mientras tanto, el Gobierno de Alfredo Cornejo apuntará a que el máximo órgano de la UCR respete las autonomías provinciales para que elijan su esquema de alianzas.

El grupo de WhatsApp del Foro nacional que integran más de 500 intendentes y que dirige Suarez está muy convulsionado, como todo el radicalismo. Concretamente, hay radicales como Lousteau que son críticos del gobierno de Javier Milei y hay otros como el gobernador Cornejo quien claramente ha dicho en público que quiere hacer una alianza con La Libertad Avanza para los comicios legislativos. Si esta noche llega la cantidad suficiente de intendentes a Mendoza, es posible que se produzca un encuentro convocado por Suarez, donde no habrá definiciones, pero en agenda estará el tema de los pactos electorales. Será una cena, donde también estará incluido el Gobernador y otros dirigentes.

De todas maneras, aún no ha existido un encuentro previo entre los 12 intendentes mendocinos que tiene el radicalismo y que se sabe de antemano- en especial los del Este- que no todos están de acuerdo con una alianza con los libertarios. El asunto es que Suarez tiene una responsabilidad institucional ya que el Foro de intendentes tiene 6 convencionales titulares y 3 suplentes, es decir representantes con voz y voto en la Convención, que es la autoridad máxima del partido nacional. Hay un principio de acuerdo que los convencionales sea el presidente, es decir Suarez y los cinco vicepresidentes del Foro, pero la semana próxima habrá una reunión probablemente por zoom para terminar de definirlo como así también quiénes serán los tres suplentes- posiblemente jefes comunales que provienen de intendencias que no tienen una vicepresidencia en el Foro-.

Más allá de los nombres, lo más importante y central será la postura de cara a la Convención y al temario que se tratará, en este caso: la alianzas electorales. El intendente de la Ciudad de Mendoza tendrá el desafío de poder llevar una postura que represente a los jefes comunales radicales de todo el país que son más de 500 y claramente tienen posturas diversas.

Cornejo, Suarez e intendentes y funcionarios radicales

Mientras el Foro define que hará, la opinión de Cornejo está clara. Pretende que en la Convención se apruebe una documento donde se respeten las autonomías provinciales. Es decir que la provincia que quiera hacer una alianza con La Libertad Avanza lo haga- Chaco ya la llevó adelante- y a quien no le parezca una buena estrategia, la evite- como el gobernador Maximiliano Pullaro de Santa Fe-.

De todas maneras, es muy posible que esa sea la premisa que se vote en la Convención, es decir se inclinen por la libertad de acción. Pero como en cada encuentro de este órgano debe haber un documento final para el que existen muchas dudas por las diferencias antagónicas entre los dirigentes de la UCR. De hecho, los dirigentes mendocinos consultados palpitan esta Convención nacional como fue la de Gualeguaychú en 2015, en la que el partido centenario decidió su alianza con el PRO y se parió Juntos por el Cambio- en ese momento se llamó Cambiemos-. Un momento histórico para la fuerza que podría repetirse el 25 de este mes, esta vez en Ciudad de Buenos Aires, lejos de Mauricio Macri, pero para muchos, cerca de Javier Milei.