Multaron al exintendente de Lavalle por la contratación irregular de artistas

El Tribunal de Cuentas sancionó al ex intendente de Lavalle, Roberto Righi, y a ex funcionarios del gabinete municipal por irregularidades en la contratación de artistas para festivales en la comuna y también por la falta en la rendición de fondos municipales.

Mediante el Fallo Nº 18.197, el órgano de control aprobó la rendición de cuentas presentada por la Municipalidad de Lavalle para el Ejercicio 2023, el último de la gestión del peronista Roberto Righi, aunque detectó una serie de procedimiento irregulares por las que resolvió sancionar a cinco ex funcionarios municipales, entre ellos el jefe comunal de entonces.

En este sentido, el Tribunal aplicó multas por $460.000 al ex intendente Roberto Righi; de $460.000 al ex secretario de Gobierno José Luis Blanco; de $200.000 al ex tesorero Ricardo Alejandro Giménez; de $100.000 al contador Juan Carlos Molina; y de $100.000 a la ex jefa de Sección Protocolo Rocío Silene Fuster.

Uno de los motivos de la sanción fue la falta de rendición de fondos con cargo a funcionarios municipales. Indicó que los responsables debían justificar documentalmente la rendición de los fondos con cargo entregados. El caso sobre el que se puso la lupa fu respecto de un pasaje de avión y una erogación sin justificar de $43.600 cuya responsable fue la jefa de protocolo.

Sin embargo, el hecho más importante del fallo fueron las irregularidades detectadas en contrataciones de servicios de shows artísticos organizados por la comuna. Uno de ellos fue para el evento denominado “Día del Departamento de Lavalle 2023”, donde se firmó un convenio con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza (AMPD).

La auditoría detectó que en el convenio no constaba el nombre de los artistas contratados para el evento. Debido a ello, el contrato suscripto se encontraría viciado por ser impreciso su objeto. A su vez, advirtieron que se contrató con la AMPD como agrupación de bailarines profesionales, pero luego se tomó conocimiento de que se habría subcontratado, sin proceso de selección alguno, a una productora que es la que habría contratado y pagado a los artistas.

Por otra parte, también se hizo foco en la contratación del servicio show artístico para el evento “Festejo Día de Estudiante Villa Tulumaya”. También la beneficiada fue la AMPD, pero las autoridades municipales no acreditaron las razones por las cuales se selecciona a la asociación para contratar en forma directa. A su vez, indicaron que no se detallaron los artistas que se pretendían contratar, como así tampoco se hallaba acreditada la exclusividad que podría poseer la asociación con los artistas que participen del evento.

Ante la respuesta de los responsables, el Tribunal de Cuentas determinó que incurrieron en procedimientos administrativos irregulares ya que no constaba el nombre de los artistas contratados para el evento.

A su vez, los auditores resaltaron que es “evidente que no se ha llevado a cabo ningún procedimiento de contratación, ya que no se encuadra el acto ni como licitación pública (principio general) ni se ha encuadrado o justificado el mismo dentro de las excepciones a régimen general que prevé el artículo 144 de la ley 8706, que regula las contrataciones para elegir directamente al adjudicatario.