Análisis: la nueva narrativa del Gobierno y lo fundamental de las elecciones en CABA

El periodista Paulino Rodrigues, en diálogo con Marcelo Arce en el programa Uno Nunca Sabe por MDZ Radio FM 105.5, analizó el escenario nacional actual, con foco en la tensión creciente entre el oficialismo nacional liderado por Javier Milei y el oficialismo porteño del PRO, de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para Rodrigues, este conflicto entre ambos espacios es central. "De los dos, sobrevive uno", sentenció.

Por otro lado, el periodista habló sobre una "nueva narrativa" que impulsa el Gobierno nacional para ganar cintura de cara a las elecciones intermedias de este año.

Escuchá la entrevista completa:

Falta cada vez menos para las elecciones en CABA, que se llevarán a cabo el domingo 18 de mayo y renovará 30 bancas de la Legislatura porteña. La fuerte competencia entre La Libertad Avanza y el PRO está siendo encabezada por Manuel Adorni desde un lado y Silvina Lospennato por el otro. "De los dos oficialismos sobrevive uno. Esa es la primera definición", destacó.

Este martes a la noche se llevará a cabo un debate televisivo entre los 17 candidatos a legislador porteño. Rodrigues, por su parte, destaca la figura del radical Leandro Santoro, que viene midiendo muy bien en las encuestas. Aún así, tiene dudas sobre su potencial victoria: "Es un final abierto. Tiendo a pensar que la elección de Adorni no va a ser mala y el PRO depende de los 20 puntos. En las elecciones siempre hay una sorpresa, y me cuesta creer que Santoro la gana caminando. Quizás la sorpresa sea que Santoro no gana".

El periodista también reconoce en las acciones más recientes del Gobierno un objetivo claro: "Quieren construir una nueva narrativa". Rodrigues contó que, después de dos meses complicados para el oficialismo, ahora buscaría mover la agenda para "hablar de otros temas". Esta intención se ve en la reducción del precio de la nafta en un 4%. "Es un hecho relevante para todos los argentinos. La idea es decir que las cosas hoy son tan distintas que hasta baja el precio de la nafta", comentó.

Por último, su explicación: "Me parece que el Gobierno intenta salirse del caso $LIBRA y construir otra narrativa con el impass que le dio la muerte del Papa Francisco. Lo intentan aprovechar para salir adelante con reacciones violentas a la crítica que acostumbra el presidente, pero ahora con una nueva épica de gestión para depositar en la mente del colectivo la sensación de que este es finalmente el camino de cara a las elecciones de medio término de octubre".