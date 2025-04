Diputados puso el broche a la suspensión de las PASO, desnudando aún más la interna peronista

Atrás quedó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires la seguidilla de sesiones caídas por la interna del peronismo bonaerense y finalmente la Legislatura bonaerense convirtió en Ley la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de este año en la provincia de Buenos Aires.

En la previa, la sesión de la Cámara Baja provincial pintaba para ser un calco de lo ocurrido hace dos semanas en el Senado, con alguna que otra mínima diferencia. Pero pasó todo lo contrario: terminó siendo una sesión larga con muchos pases de factura que reavivo la interna del PJ bonaerense, desnudando las tensiones del kicillofismo con el cristinismo y La Cámpora; sumándose ahora un nuevo frente dentro del oficialismo, más precisamente en el espacio fundado por Sergio Massa.

Igual eso no fue lo único que paso durante la sesión, como dijo una legisladora a MDZ: “La tensión en el recinto cortaba más que un cuchillo". Con esto hizo alusión no solo al picante cruce entre el diputado libertario Guillermo Castello y Rubén “El Turco” Eslaiman, la espada massista de la Cámara Baja, sino a un hecho que no paso inadvertido durante la sesión, que tuvo como protagonista al bloque de La Libertad Avanza.

Los diputados bonaerenses convirtieron en Ley la suspensión de las PASO

Foto: José Luis Carut MDZ

Volviendo a lo que fue la sesión, la votación por la suspensión de las PASO fue tan rápida como la velocidad de la luz. La sesión arranco apenitas pasada las 14, y cinco minutos después era Ley la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Eso ocurre porque en la Cámara de Diputados bonaerense pasa algo que es fuera de lo común: primero se vota y después se argumenta el voto con “el hecho” consumado.

Entre las similitudes de ambas sesiones de la Legislatura bonaerense, más allá de las críticas y los pases de facturas por la interna del peronismo bonaerense, fue la abstención de la legisladora oficialista Lucia Klug, de Patria Grande el mismo espacio del senador Federico Fagioli que hace dos semanas se abstuvo de votar por la suspensión de las PASO.

Pero, a diferencia del Senado, en la Cámara Baja la suspensión de las PASO cosechó tres votos negativos. Como era de esperar los dos diputados de la izquierda se manifestaron por la negativa, pero la sorpresa llego desde el oficialismo: el legislador Ricardo Lissalde del Frente Renovador votó en contra y, al momento de pedir la palabra para justificar su voto, cargó contra sus compañeros de bloque.

En los pasillos de la Legislatura bonaerense se decía que Lissalde estaba preparando su salida del bloque, aunque algunos de sus pares de bancada afirmaban que se trató de una bravuconada y hasta lo trataron de libre pensador.

Ese no fue el único momento de tensión en la escuadra oficialista: antes de Lissalde, la diputada kicillofista Susana González se encargó de remarcar durante su alocución que en Unión por la Patria está todo roto.

El discurso de Susana González fue de ruptura, algo que no va a ocurrir. Entre otras cosas, acusó a sus compañeros de bloque de “actuar” como opositores, afirmando que “quieren que a Kicillof le vaya mal y convertirlo en el nuevo Alberto Fernández”. Susana González, diputada kicillofista

Foto: José Luis Carut MDZ

Fiel a su estilo confrontativo, dijo: “Hubo un empeño en poder generar. El gobernador en la Asamblea Legislativa nos pidió celeridad, y se hizo todo para que no haya celeridad”. Y cargó contra los presidentes de los bloques legislativos de Unión por la Patria, por no ir al encuentro convocado por la Junta Electoral bonaerense para explicar por qué piden que ampliar los plazos electorales, una discusión que arrancara este martes en la Legislatura provincial.

Susana González, sin nombrar a los jefes oficialistas (la cristinista Teresa García del Senado, y el Camporista Facundo Tignanelli de Diputados), dijo que no tolera que el “oficialismo ponga palos en la rueda”, y agregó: “Los plazos no son del gobernador. La Junta Electoral convocó a una reunión y debo decir tristemente que mi presidente de bloque no fue a esa reunión. Lamento mucho que este bloque actúe como si fuese un bloque opositor por el solo hecho de que le vaya mal al gobernador Kicillof”.

Al término de su alocución, la diputada kicillofista salió raudamente del recinto al patio de la legislatura a “descargar tensiones”. Según pudo reconstruir MDZ de una conversación que tuvo con un empleado legislativo, González habría dicho: “A mí me van a tener que echar si quieren que no hable. Yo no me voy a callar; intenté que las cosas se arreglen adentro y no nos dieron cabida”.

Otro de los momentos de tensión vividos en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense lo protagonizaron los diputados Guillermo Castello, de La Libertad Avanza; y Rubén Eslaiman, de Unión por la Patria.

El libertario arrancó su intervención remarcando que la interna peronista se “parecía a una novela de Shakespeare o de Lope de Vega”, rematando que se estaban “peleando por el uso de la lapicera” y que era una pelea de casta, término utilizado en varios pasajes de su exposición, que molestó al diputado oficialista Rubén Eslaiman que intentó interrumpir el discurso de Castello en varias oportunidades, recibiendo como respuesta del libertario un “no sea maleducado, pida la palabra cuando termine de hablar”.

A esto Eslaiman retrucó, en un tono de pocos amigos: “Vos venís a hablar de casta cuando saltaste de partido en partido y te cambiaste de sección para ser diputado. Más casta no se consigue”. Exposición del diputado de La Libertad Avanza Guillermo Castello, antes de ser interrumpido por el legislador de Unión por la Patria Rubén Eslaiman

Foto: José Luis Carut MDZ

En cuanto a lo que ocurrió en el bloque de la Libertad Avanza, y que no pasó inadvertido dentro y fuera del recinto, según el famoso radio pasillo, el presidente del bloque Agustín Romo habría intentado correr a un asesor legislativo acusándolo de “filtrar información sensible”. Esto generó algunas rispideces entre los libertarios en medio de la sesión por la suspensión de las PASO, sin que la sangre llegue al río y sin que el presidente del bloque Agustín Romo de el discurso de cierre de bloque.

Por otra parte, la discusión que se viene en la Legislatura bonaerense es por la ampliación de 80 y 70 días antes de las elecciones el plazo para presentación de alianzas y de listas, por lo que este martes se realizará una reunión de carácter informativa de la Comisión de Reforma Política.

De esta participarán, entre otros, el ministro de Gobierno Carlos Bianco; los representantes de la Junta Electoral bonaerense, encabezados por la Dra. Hilda Kohan- presidenta de la Suprema Corte de justicia-; y también el Juez Federal de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, el Dr. Alejo Ramos Padilla.