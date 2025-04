Gullé: "El narcotráfico eleva la cantidad de delitos en Mendoza"

El hombre está sentado en un lugar donde muchos otras personas desean estar. No se trata de un privilegio, sino más bien de una responsabilidad por lo tanto, debe cuidar qué dice y cómo. Pero además, debe - y la reiterancia del verbo "deber" no es azaroso- defender la institución que representa, más allá de los errores que admite, existen, como en muchos otros ámbitos del poder y de la vida. Sin embargo, es de conversar largo, y no utiliza eufemismos.

El Procurador de la Corte, es decir el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé habló en esta Entrevista con MDZ a agenda abierta. No de generalidades sino de temas muy concretos: Deja en claro que hay preocupación por el avance del narcotráfico. Cuál es la tarea de la Justicia en materia de Seguridad y qué le corresponde a la policía."No le puedo pedir a un fiscal que se meta a un barrio, eso le corresponde a la policía", advierte. Sin rodeos y de forma extensa, responde ante una pregunta que sobrevuela en Argentina sobre el rol de la política y la influencia de la política.

-Usted llega a la noche, se acuesta a dormir y ¿qué le quita el sueño como Procurador?

-Me quita el sueño cuando los miembros del Ministerio Público no cumplimos con las metas y los fines que nos proponemos. Eso me quita el sueño porque siento que estamos en infracción. Felizmente son escasas las oportunidades en que esto pasa.Creo que hay una integración muy grande en el Ministerio Público entre fiscales, fiscales jefes y yo. Y el personal que eventualmente colabora en la investigación de los hechos ilícitos. Siempre digo que somos parte del circuito de la seguridad.No somos técnicamente Seguridad porque no hacemos prevención, un tema que hay gente confunde. Pero la verdad es que nosotros la única influencia que podemos tener en la prevención es cuando logramos sacar de circulación a algunos sinvergüenzas que cometen delitos y que resultan caros a la comunidad. Y al sacarlos de circulación porque logramos una condena o logramos encarcelarlos, es una manera de cortarles la seguidilla de hechos ilícitos.

Desde esa perspectiva sí colaboramos y estamos también acercando para la prevención un mapa territorial del delito, un mapa caliente que ha generado el Departamento de Informática nuestro que está en línea, es en tiempo real, cada denuncia que se radica ingresa en el sistema, marca el lugar donde ha ocurrido, marca el número de causas que eso generó y para nosotros internamente nos describe el hecho. Eso obviamente nosotros le hemos dado un link a la policía- El mapa este es útil desde la perspectiva que el 78% de los delitos que llegan al Ministerio Público Fiscal lo hacen por vías informáticas y este mapa del delito carga todo lo que ingresa por vía informática.Me refiero al chatbot que tenemos por el que se puede denunciar por whatsapp, a nuestra página web y a los tótems donde las personas pueden ir sentarse automáticamente y hay un sensor que da una señal en la oficina fiscal virtual, le dan entrada desde la oficina fiscal virtual y la persona sentada dialoga a través de una pantalla con el operador, el operador es el que toma todas las notas, hace todas las preguntas.

-¿Y eso está funcionando ? Porque por ejempl,o en el departamento de Rivadavia no está la Fiscalía Física pero está la Fiscalía Virtual y hay personas que sostienen que no sirve, que necesitan la Fiscalía Física, ver a alguien que nos responda.

-La realidad nos muesta que sirve porque en el poco tiempo que llevamos el 78% de las denuncias ingresan por vía informática y sólo el 22% de manera presencial y esto es muy económico para nosotros desde el momento que no necesitas hacer esperar a una persona para que la atiendan, el chatbot está en un lugar de relativa intimidad con lo cual pueden sentarse, denunciar con toda tranquilidad cualquier cosa. Comprobamos a través de un biométrico que hay con la huella digital verificamos la identidad de esta persona de manera tal que ni siquiera necesitan ir a ratificar a la unidad fiscal.

Gullé, en la entrevista con MDZ

Foto: Rodrigo D'Angelo

-Claro o ir al Polo en el que caso de la gente que vive en Godoy Cruz o Capital¿esto desalienta no desalienta las denuncias? ¿Cómo hace una persona que no no utiliza la tecnología?

- Al contrario, esto eleva la cantidad, la estadística de delitos y te explico por qué. Hay mucha gente que a lo mejor le robaron una bicicleta.Dicen, no, ¿a qué voy a ir a denunciar? Tengo que caminar no sé cuánto. Sí, o me tengo que tomar tres micros para ir al polo de capital. No tiene sentido porque piensan ellos, no la vamos a recuperar.En vez ahora desde el celular ingresan al número del Ministerio Público Fiscal, al chatbot que tiene y no solamente los va guiando para la denuncia, sino que después pueden verificar cuál es el número y en qué estado está su denuncia.

-¿Y a ustedes los números les dan como que han aumentado las denuncias?

-No es que haya más delitos, porque muchos dicen, no, en realidad hay menos delitos porque no se denuncia. No, no, puede ser que haya gente que no quiera denunciar, pero yo creo que con esta vía informática de denuncia alienta a denunciar sin moverse de la casa.Lo cual, y aparte porque no es lo mismo cuando te sentás frente a un operador cara a cara y le tenés que contar cosas que a lo mejor a través de la tecnología te sentís más contenida sin necesidad de enfrentar. Las ventajas que tiene, por ejemplo, en los ´tótems, que es una de las tres maneras de ingresar a una denuncia, es que al interactuar estás hablando con personas preparadas, los operadores están preparados, manejan protocolos. Si se trata de una denuncia de violencia de género o delito contra la integridad sexual, no solamente pueden tomar marcas con fotos, queda filmado esto, se le pide el consentimiento a la víctima para sacar fotos, para filmar, sino que además tenemos un convenio, le mandamos un remis para que lo traslade de inmediato al Polo o a los lugares del cuerpo medico-forense donde va a ser revisada la persona, verificada su estado físico.

De manera tal que yo creo que el acceso a la justicia en este sentido, ha crecido de una manera exponencial con esto. Ya no dependemos de la buena voluntad o mala voluntad de una persona que no quiere atender, un empleado que no quiere atender, que a veces esporádicamente nos ocurre, porque ahora tenemos esto y tenemos 33 en distintas partes de la provincia. Este año vamos a colocar entre 70 y 100 nuevos tótems en lugares muy distantes, en lugares donde hay internet, pero que son efectores públicos, ni siquiera seccionales. No tenés que ir a la policía.No, hay gente en el campo que tiene que caminar 30 kilómetros para llegar a una seccional o a una oficina fiscal. Entonces ahora si en ese lugar hay un centro de salud chiquito o un destacamento municipal con internet, ahí ponemos el chatbot, son atendidas las personas sin ningún problema y se interactúa sin ningún problema. Es decir, yo creo que una de las metas que teníamos que era lograr el acceso del ciudadano a la justicia, desde esta perspectiva lo estamos consiguiendo y creo que con todo éxito.

¿Y las oficinas fiscales cómo están?. Pero pregunto también porque el año pasado hubo un paro largo, sabemos que hubo conflicto con los trabajadores, especialmente de los ayudantes.

-Por ahora el gremio ha cerrado. Ha cerrado esta semana las negociaciones paritarias.

-Pero costó.

-Costó, son peleas que se dan constantemente. Es cierto que la situación económica es muy difícil para todo el mundo. Y el sindicato defiende sus intereses y el gobierno defiende lo que puede pagar, no más. En esta suerte de discusión, lo que hay que lograr son puntos medios que dejen medianamente conforme a uno y al otro.No digo totalmente conforme porque es muy difícil dejar conforme a todas las partes. De manera tal que creo que se está logrando. Gullé, en la entrevista con MDZ

-El otro día fue a la Legislatura y dijo que nuestros nietos están en peligro por el tema del narcotráfico. Yo lo escuché y quería salir corriendo a buscar a mis hijos a la escuela. ¿En qué situación estamos parados?

-No, bueno, lo que dije es que a futuro tenemos que pensar que el narcotráfico no es algo menor.Nosotros repetimos la historia de otros países, no es que esto sea la isla de la fantasía y que en Argentina esté todo bien o en Mendoza no pase nada. Yo digo, Mendoza tenemos, creo, una de las mejores situaciones en orden a seguridad de lo que existe en el país en relación a la cantidad de habitantes que hay. Ciudades como nosotros, que son ciudades medianamente grandes, tienen mayor índice delictivo que el nuestro.

Pero esto no quiere decir, repito, que Mendoza sea Suiza. Entonces, tenemos que pensar que lo que viene a través del narcotráfico no es menor. Estados Unidos tuvo el año pasado, creo, más de 100.000 muertos por la droga sintética, está el fentanilo.Y lo que se viene, porque en Estados Unidos ya están con eso, es con el carfentanilo, que es de mayor letalidad que el fentanilo.

-Pero, ¿cómo hacemos como Estado para prevenirlo?

-Es muy difícil, primero porque es más fácil fabricarlo con los precursores químicos y no necesitan una gran estructura para fabricarlo.Un departamentito sobra para hacer un laboratorio químico. Es de más fácil transporte que un montón de droga y se puede disimular más. Esto no es para meter miedo a nadie. Es para que nos demos cuenta que tenemos que estar preparados, tenemos que hablar con nuestros hijos para que en las fiestas, en los lugares donde ellos concurren, no tomen cosas que desconocen ni estimulantes de ninguna naturaleza. Creo que esto es un deber de educación.

-Sí, pero el Estado también tiene que dar una respuesta.

Sí, pero el Estado actúa a través de la inteligencia criminal cuando se entera que puede haber un cargamento, puede haber una cocina, un lugar donde se esté elaborando droga. Pero no puede hacer mucho más. Es imposible.

-Muchas veces se dice, todo el mundo sabe dónde se vende droga....

-Eso es exagerado. El problema de la droga no solamente es el daño que hace en sí mismo, sino la cantidad de delitos colaterales que trae. Claro, yo robo para tener plata y comprar droga. Robar para tener plata y comprar droga. si alguien quiere vender, si sos vendedor, comercializás, y alguien quiere vender en tu zona, podés llegar a proyectarte con hechos ilícitos sobre el competidor. Es muy difícil desarmar esto.Es difícil. Si fuera fácil, países desarrollados ya lo hubieran eliminado y no han podido eliminarlo. Lo que se puede hacer, y mucho, es actuar en la educación, básicamente en la educación.Hay que darle contención a los chicos. Tenemos que tener espacios de recuperación de adictos. Esto es muy importante, porque si no, el que comienza en la escalada de la adicción que no tiene vuelta.

-Claro, ¿qué pasa cuando no hay una contención, adultos referentes, una familia que pueda acompañar?

-Sí, pero a veces la familia es impotente. Yo he escuchado muchísimos casos donde no saben qué hacer con los chicos. Porque no tienen muchas veces las herramientas.No tienen herramientas, los chicos se ponen agresivos, no saben cómo contenerlos. Algunos padres hasta piden la detención de los hijos, pero es que no es fácil detenerlos. Por ahí los internan cuatro días a una semana en algún nosocomio, que tampoco es la solución.Hay que buscar espacios de contención con lugares especiales de internación. Gullé, en la entrevista con MDZ

-Sí, hay que armar centros de día...

- Exactamente. Creo que el narcotráfico eleva de manera exponencial la cantidad de delitos. No toda la gente que comete delitos lo hace porque no tenga ni para comer. Hay muchos factores.Pero diría que en los últimos tiempos el narcotráfico ocupa un lugar central en el crecimiento del delito en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo.

-¿Y le molesta cuando le dicen o se dice que hay una influencia del poder político sobre la justicia? Y esto me voy a centrar en un tema en particular que fue la detención de los vecinos de Uspallata. Bueno, con esta causa que por lo menos Soria y Cornejo fueron imputados por la asociación para la Coerción Ideológica que de acuerdo a la defensa es una figura que hacía décadas que no se usaba en Mendoza.Entonces Soria dice públicamente, que esta causa está armada. Cuando dicen eso, cómo lo toma usted? Pasaron tres fiscales por la causa.

-Cuando escucho ese tipo de comentarios da ganas de salir a explicar un montón de cosas.Lo primero es que no era un grupo de vecinos diciendo no estamos de acuerdo con la minería. Era un grupo de personas violentas que algunos de ellos tiraron una bomba a Molotov e incendiaron un local que podría haber tenido otras consecuencias más graves. Y algunos de ellos fueron sobre algunas personas obligándolas a que desistan de trabajar en lo que están trabajando o que se vayan del lugar.Ese es un delito grave, acá y en todos lados. Se dijo a último momento, la jueza dijo pero esta norma, el 213bis, es una norma federal. Es un delito federal.¿Por qué se lo quedó el fiscal? ¿Por qué intervino? Porque consideramos, y así lo acaba de considerar la justicia federal. Dice, no, no, es que no basta con que sea una norma, un delito regulado como de competencia federal. Además tiene que causar agravios a intereses federales.Lo ha dicho la Corte de la Nación, reiterada cantidad de veces. Por eso es que por ahí tenemos causas de lavado nosotros. Es decir, hay que ver si se está perjudicando intereses federales.En este caso no, por eso la justicia federal nos dio la razón y dijo, no, esto no es competencia federal, es competencia provincial. Yo no tengo problemas ni pretendo que se criminalice la protesta. Esto, igual que cuando cortan calles y demás, señores, caminen por la vereda y les di el plus, media calzada, no hay problema.Si no caben en la vereda pueden ir por media calzada. Pero no tienen ningún derecho a perjudicar el derecho del otro a circular libremente.

-Pero los imputados, especialmente Soria, dice que nos presentaron 40 pruebas de que son inocentes y que no tienen nada que ver con la primera persona que incendia.

-Bueno, que son hechos distintos. Lo del incendio ya fue juzgado. Ahora, son otros vecinos acusados de terroristas. Yo no sé la prueba que hay.Yo confío en el fiscal. Hay un fiscal y un fiscal jefe por arriba interviniendo en esto. Si ellos dos han considerado que existe mérito para empezar a investigar, porque tampoco tienen una condena, es solamente elementos iniciales para comenzar a investigar. ¿Por qué los detienen? Porque el delito, en principio, es muy grave. Y la pena con la que amenaza hace suponer que no le va a corresponder una pena de carácter condicional.Pero si se demuestra que no hay mérito suficiente, y esto, que haya mérito suficiente, la carga de la prueba la tiene el fiscal. El fiscal deberá aportar todos los elementos para justificar la continuidad de esa investigación en contra de estas personas. Si hay duda o si estas personas se demuestran que no tienen nada que ver, pues en buena hora se acabó todo, y punto y aparte.

-¿Y sobre la influencia política que muchas veces se dice que hay sobre los fiscales?

Entonces, vuelvo al tema de la influencia política. Yo escucho todas las campanas. Dije recién que somos parte de una pata de la mesa de la seguridad.Pero no comemos todos en la misma mesa. Somos una pata de la mesa de seguridad. ¿Concurrimos a discutir la problemática de seguridad? Sí.¿Trabajamos con seguridad? Sí. Nosotros trabajamos con el Departamento de Investigaciones. Cada unidad fiscal tiene una unidad investigativa policial formada por 30 o 40 policías que trabajan con ellos.Son del Departamento de Investigaciones. Trabajan bajo las órdenes del fiscal. Entonces, yo no puedo pretender que un fiscal vaya a meterse en un barrio a detener a alguien.Esto lo hace personal policial a partir de la información y de las órdenes que reciben del fiscal de inteligencia criminal. Es decir, es todo un sistema. Influencia política puede haber en las opiniones de los diarios.Es decir, cuando sale un político a decir esto, critico esto, yo leo los diarios también. Pero a mí no me llaman para decirme acá hay que detener a tal porque ha hecho tal y tal cosa. De ninguna manera, porque aparte yo no me puedo meter en causas particulares por ley.Entonces, sí tengo que estar informado y sí elaboro resoluciones de carácter general válidas para todas las causas. Entonces, ¿qué hago? Cuando escucho, veo o leo o me enteré que pasó tal cosa, levanto el teléfono, hablo primero con el adjunto después hablo con el fiscal jefe de la unidad fiscal y después con el fiscal. Me interiorizo absolutamente de todo lo que me dicen veo si hay contradicciones nos juntamos y vemos cómo seguir.

En causas como esta, por ejemplo no puedo no hablar con los fiscales y decir, bueno, pero ¿por qué se justificó la detención de estas personas? ¿Y por qué pasó esto, esto, esto? Lo hago para defender más a la institución es decir, tengo que estar preparado para evitar poder contestar críticas. Porque acá también hay intereses políticos, sociales hay grupos antimineros que están movilizándose, grupos ecologistas que no entienden que nosotros no perseguimos a la ecología ni a los antimineros, ni a nada. Perseguimos a los que cometen delitos. Se puede decir, no estoy de acuerdo con la minería de hecho se ha dicho sin necesidad de amenazar a nadie y sin necesidad de prender fuego a nada. Si se permite una persona elimine a quien erradique a quien piensa distinto, esto va a ser una sociedad de matanza No puede ser esto. Cuando se comete un delito, se investiga.