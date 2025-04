El Gobierno cree que le favorece la interrupción de la campaña en CABA: “Nos conviene”

A raíz de la muerte del papa Francisco, la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires se puso en pausa, salvo alguna excepción. La mayoría de los candidatos a legisladores postergó sus actividades y solo hubo posteos en redes sociales con alguna referencia a la contienda del próximo 18 de mayo.

En el caso del vocero presidencial, Manuel Adorni, principal postulante en la lista libertaria, también interrumpió su agenda partidaria hasta el jueves, día que retomó su perfil alto mostrándose con Javier Milei en un programa de TV, junto al economista Jesús Huerta de Soto, el “profesor de economía” del Presidente. Junto al mandatario fueron a reconocerlo al madrileño a una escuela superior de administración de empresas, donde el líder libertario había sido distinguido en 2022.

En tanto, el portavoz viajó al Vaticano, con motivo del funeral del sumo pontífice argentino, lo cual le produjo cuestionamientos a raíz de la razón de su inclusión. “Va porque es el vocero y porque el Vaticano nos dio una cantidad de invitaciones e íbamos a respetarlas todas”, explicaron desde la Casa Rosada, buscando desacreditar las especulaciones en torno a un aprovechamiento político por estar siempre al lado del jefe de Estado y capitalizar su imagen positiva.

“Adorni es Milei” es la frase de campaña de La Libertad Avanza, la cual ya se ve en carteles publicitarios. Creen que su relación con el Presidente y la estrategia de nacionalizar el debate porteño lo colocan cerca del primer lugar de las encuestas, las cuales no citan para certificar los números que manejan en Balcarce 50.

“No nos afecta el parate por la muerte del Papa. Al contrario, nos conviene porque no necesitamos hacer campaña y no venimos de atrás”, sintetizan los asesores de Adorni, en diálogo con MDZ.

“Estamos compitiendo palmo a palmo con Santoro”, aseguran desde el Ejecutivo nacional. Para los armadores políticos, el vocero no se equivocó cuando dijo que sería “un resultado excelente perder por un punto” contra el candidato del peronismo. “Lo que dijo Manuel sobre lo de Santoro es verdad, no nos vuelve loco estar un punto abajo o arriba, lo importante es dejar al PRO tercero y pensar en ser la única opción no kirchnerista para 2027”, plantean.

Se empiezan a ver los carteles de Adorni y Milei en CABA

Tras un mes sin conferencias de prensa, Adorni pretende retomar su actividad oficial este lunes, cuando realice algunos anuncios. Como adelantó MDZ, se prevé informar sobre la disolución y fusión de organismos y la presentación del proyecto de reforma migratoria.

A su vez, el funcionario está dedicado a confeccionar su estrategia para el debate de candidatos del próximo martes y define una recorrida con el presidente para algún momento de la semana, “en un lugar que no se confirmará por motivos de seguridad”.