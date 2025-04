Contundente apoyo del CEM al proyecto que busca eliminar la Coviar

El proyecto de ley presentado por Damián Arabia, diputado porteño del PRO, sigue siendo discutido entre todos los sectores que se verían afectados. El objetivo sería derogar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), organismo público-privado que tiene gran presencia en Mendoza porque se encarga de llevar adelante el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), que afecta a toda la ruta de vino del país.

Entidades vitivinícolas de todo el país expresaron su oposición a la medida mediante un comunicado, calificando la propuesta de "centralista". Por su parte, los empresarios mendocinos se mostraron a favor de la propuesta. Martin Clément, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), afirmó en diálogo con Marcelo Arce en el programa Uno Nunca Sabe por MDZ Radio FM 105.5 que el proyecto es positivo porque la Coviar "jamás alcanzó los objetivos que se propuso".

Escuchá la entrevista completa:

La postura del CEM: "Nosotros consideramos que este organismo forma parte de medidas que sirvieron hace 20 o 30 años... pero hoy toca revisarlas y derogarlas porque son obligatorias y lo único que hacen es contribuir al costo argentino". La Coviar se financia parcialmente mediante aportes obligatorios que todos los establecimientos vitivinícolas registrados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deben pagar. Es una tasa por volumen de producto elaborado o despachado.

Teniendo en cuenta esto, Clément argumenta que "no nos oponemos que se organicen las empresas. Pero preferimos que las organizaciones sean optativas y no obligatorias". En este sentido, valora la idea de "confiar" en las entidades individuales porque "también podemos hacer grandes cosas".

Los miembros del CEM junto a las autoridades provinciales y nacionales en el 6to Foro de Inversiones y Negocios.

"Hay informes muy interesantes que demuestran que los objetivos del PEVI 2020 no se consiguieron ni en cantidad de exportación ni en participación de la vitivinicultura en el mundo. Estamos muy muy lejos de los U$S 2.000 millones que se habían planificado. Alcanzamos apenas los US$ 700 millones", explicó. Para Clément estos datos demuestran que este tipo de medidas "no dan resultados y no suman".

Por todo esto, al Gobierno de Mendoza tampoco le desagrada la idea de derogar el organismo, aunque incomoda el hecho de que haya sido presentado por un legislador porteño alejado de toda la producción vitivinícola. Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción, también reconoció en MDZ Radio que la Coviar no alcanzó los objetivos propuestos, aunque "no fue su culpa".

Además, Clément habló del rumbo que está tomando el país bajo la gestión de Javier Milei. "Estamos en la dirección indicada. Pero tenemos enfrente un proceso largo y doloroso y hay que entenderlo como tal. Nosotros tenemos que verlo como una oportunidad para hacer lo que podemos hacer, que es vender nuestros productos en el mundo y ofrecer nuestro talento confiando en que podemos hacer grandes cosas", concluyó.