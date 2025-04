¿Fin de una era? La postura del Gobierno de Mendoza sobre el cierre de Coviar

El diputado nacional Damián Arabia presentó un proyecto para derogar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), organismo público-privado que está financiado con aportes obligatorios de todos los establecimientos vitivinícolas del país. La tarea principal del organismo es "gestionar y articular" el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), cuyo objetivo es el desarrollo sostenible y competitivo de toda la cadena de vino de Argentina.

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, en diálogo con Marcelo Arce en el programa Uno Nunca Sabe por MDZ Radio FM 105.5 explicó que la Coviar tenía un objetivo claro: "Es un organismo que tiene más de 20 años. Cuando se originó la Coviar había premisas importantes. La primera era mantener la ruralidad del productor primario para aumentar las exportaciones y para aumentar el consumo en el mercado interno. Pero el consumo en el mercado interno y las exportaciones cayeron".

En este sentido, el ministro reconoce que los objetivos que se propuso la Coviar "no se cumplieron", aunque no le adjudica toda la culpa al organismo. "No es culpa de la Coviar. Es culpa de la macroeconomía de los últimos 30 años que tuvo un sesgo absolutamente anti exportador", fundamentó. Por su parte, desde la Coviar se defendieron y afirmaron que hay una "falta de fundamentos" para derogar el organismo.

Vargas Arizu también dijo que las tendencias del consumo de vino han cambiado a nivel mundial, algo que también perjudica a la Coviar. "En su momento de creación fue un organismo interesante, pero después tomó sesgos políticos también... y la verdad es que hoy no están de acuerdo todos los sectores", deslizó. Al ser preguntado sobre esto, el ministro afirmó que, aunque la Coviar siempre haya estado más "vinculada" al peronismo, hoy eso "ya no pasa".

De todas maneras el ministro cree que es "inoportuno" el momento en el que se propuso el proyecto de derogar el organismo. "Además, el proyecto lo impulsa un legislador porteño. Ellos están lejos de la producción de vino. Y lo hicieron sin consultar", lamentó.

Aún así, Vargas Arizu ve "lógico" el proyecto, principalmente porque el Gobierno nacional impulsa una apertura económica para la cual las empresas necesitan ser más "eficientes", y los cargos de la Coviar de manera anualizada terminan suponiendo una suma "importante" para las empresas. "Creemos que el proyecto es lógico... pero vemos como inoportuno en algún sentido. Ahora lo bueno y lo importante es que se discuta en el Congreso", concluyó.