Este lunes se suspenderían las PASO en la provincia de Buenos Aires, ¿será el capítulo final de la novela?

Como venimos contando en MDZ la sesión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, para este miércoles 23 era para convertir en Ley la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires, tras la media sanción obtenida en el Senado, se trunco por el reclamo del ejecutivo provincial para ampliar los plazos de inscripción de alianzas y listas, algo negado en la Cámara Alta, sumado a la carta de la Junta Electoral de la provincia argumentando que los plazos establecidos por el Senado bonaerense eran imposibles de cumplir; que no hicieron más que avivar las llamas en la interna del peronismo bonaerense.

Los kicillofistas querían discutir si o si la ampliación de los plazos del cronograma electoral , mientras que el cristinismo y La Cámpora se negaban afirmando que los plazos fijados por el Senado estaban bien. Como dijo a MDZ Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, “Que venga este martes Ramos Padilla (Juez Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires), y los representantes de la Junta Electoral de la provincia a explicarnos porque no dan los tiempos”

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados bonaerenses de UxP

Foto: José Luis Carut MDZ

“Hace 40 días los convocamos para que vengan a dar sus posturas sobre las modificaciones a la Ley Electoral y todavía estamos esperando. Nosotros una vez que suspendamos las PASO no tenemos apuro, se ve que ellos sí”, sostuvo el diputado camporista

Agregando “ Nosotros queríamos que la elección fuera concurrente, cedimos y les dimos el gusto de desdoblar la elección; y dicen que no dan los tiempos, que hay que ampliarlos. Si antes que no había sistema se hacía a mano y daban los tiempos, ahora con el software deberían cargar el nombre y en segundos tira si está habilitado o no. Esto es como querer comprar un auto de una marca y querer ponerle las butacas de otra marca, no da” finalizo el presidente de la bancada oficialista.

A todo esto, en dialogo con este diario el diputado de La Libertada Avanza, Guillermo Castello, cargo contra el oficialismo por tener de rehenes a los bonaerenses “ Lo que paso hoy es una vergüenza, estamos todos metidos dentro de una interna kirchnerista. Cuando parecía que estaba todo resuelto y nos encaminábamos para suspender las PASO y decirle a la ciudadanía finalmente cuantas veces iban a tener que ir a votar, ahora aparece un conflicto nuevo que es producto de la interna peronista”

“Hace cuatro meses que estamos inmersos en este tema de las PASO, pensábamos que se resolvía hoy y ahora tenemos que volver el lunes, solo por las especulaciones del kirchnerismo. Nos meten en una interna que no es la nuestra, realmente no sabemos porque se pelean, si en definitiva son lo mismo y piensan lo mismo”, finalizo el legislador libertario

Motivo por el cuál, y para no empañar la sesión homenaje por el fallecimiento del Papa Francisco, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, junto a los presidentes de los bloques legislativos decidieron postergar para el lunes 28 de abril el tratamiento, tal como vino del Senado, de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Y convocar para el martes 29 a diputados; senadores; los representantes de la Junta Electoral bonaerense; a el Juez Federal con Competencia Electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla; y a constitucionalistas para dar comienzo a la discusión por la ampliación de los plazos de alianzas y cierres de listas, rechazado por el Senado. Decisión oficializada al finalizar la sesión especial en homenaje al Santo Padre de la Iglesia Católica.

En cuanto a la sesión especial en homenaje al Papa Francisco, comenzó con un minuto de silencio para posteriormente izar las banderas a media asta. Doce fueron los diputados que hablaron en el recinto y durante sus alocuciones, de cinco minutos, destacaron la trayectoria del Santo Padre. Subrayando su compromiso con los sectores más vulnerables y su llamado a la unidad en el país. Esquela por la sesión homenaje al Papa Francisco

Foto José Luis Carut MDZ

Al finalizar la sesión homenaje, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, propuso un cuarto intermedio hasta el lunes, con el objetivo de concluir las negociaciones necesarias para la sanción definitiva de la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires.