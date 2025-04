Libragate: Caputo se resiste a ser interpelado por el Congreso y la oposición amenaza con el juicio político

El Gobierno busca evitar que se reinstale la controversia en torno a la participación de Javier Milei y su gabinete en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Sin embargo, la oposición se impuso y la semana que viene habrá una doble jornada de alto voltaje político y en Casa Rosada les interesa reducir al máximo la exposición.

Este próximo martes se realizará una sesión para la interpelación de funcionarios. Fue confirmada la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y se cree que asistirá el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. No obstante, quien se ausentará, aludiendo a un viaje a los Estados Unidos, será el ministro de Economía, Luis Caputo.

Fuentes del Ejecutivo aclaran que el titular del Palacio de Hacienda se opone a asistir, tal como ocurrió con la presentación del Presupuesto 2025 y otras oportunidades, por lo que son mínimas las posibilidades que concurra al Congreso por este tema. El propio Francos reconoció esta posición. “Es algo que todavía tenemos que resolver. Si me preguntan a mí, creo que él no tiene nada que ver con el tema Libra, no tendría ningún sentido”, planteó el jefe de ministros, en diálogo con El Observador FM.

Por lo pronto, Caputo viajará la próxima semana a Washington, Estados Unidos, donde asistirá a “la reunión de primavera” en el hemisferio Norte, que organiza el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a días de haberse formalizado el acuerdo con el organismo. Se trata de un evento que reúne habitualmente a los ministros de Economía de los principales países del mundo y banqueros centrales. Se llevará a cabo entre el 21 y el 26 de abril y será una oportunidad para que Caputo vuelva a mostrarse con Kristalina Georgieva y otras autoridades.

Si bien puede postergarse su interpelación en el recinto de la Cámara Baja, en el Gobierno esperan convencer a la oposición de que Caputo no tenga que ser interrogado y se abre la polémica.

En diálogo con MDZ, fuentes de los bloques opositores aseguran que si el ministro se niega a concurrir “es causal de juicio político” y se somete al delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”. “Están obligados a asistir. Es causal de juicio político y además incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque están obligados a ir”, señaló un diputado que integra la Comisión por el caso $LIBRA, que todavía no se constituyó formalmente.

“Tienen que cumplir con el pedido de interpelación, no discutir los motivos por los cuales se lo interpela. Si no quiere venir que venga Karina Milei y Manuel Adorni”, señaló otro legislador opositor, haciendo alusión a cómo el Ejecutivo pudo evitar que la secretaria general de la Presidencia y el vocero presidencial deban exponerse públicamente con el escándalo $LIBRA.

Esta comisión investigadora comenzará a funcionar el miércoles 23 a las 10. Estará conformada por 28 miembros, con representación equitativa entre oficialismo y oposición. Aún no se definió quién presidirá el cuerpo.

En la oposición afirman que el oficialismo reagrupó bancadas para sumar más integrantes en la comisión e intentó contrarrestarlo con jugadas similares. Se piensa votar una moción el martes para que la comisión vuelva a tener 24 miembros, en vez de 28 y así evitar una parálisis, al estar en un empate técnico entre los oficialistas y aliados con los opositores.

“Si se regresa al esquema 24, son 13 los que buscamos avanzar con la comisión, queremos evitar que sigan haciendo trampas”, dijo una fuente parlamentaria de la oposición.