Misiones: desde la cárcel a candidato a diputado provincial del partido Por La Vida y Los Valores

El suboficial mayor (R) Ramón Oscar Amarilla, quien se encuentra detenido junto a otros ocho exefectivos policiales por encabezar el amotinamiento policial en mayo del año pasado será candidato a diputado provincial en las elecciones del 8 de junio próximo. Así lo confirmó el presidente del partido provincial Por la Vida y los Valores, Walter Ríos. Amarrilla encabezará la lista y no se descarta que otros efectivos policiales dados de baja lo acompañen.

El entonces vocero de los uniformados que hicieron los reclamos por mejoras salariales está acusado de “Intento de Sedición y Conspiración" se encuentra alojado en la Unidad Penal VIII de la ciudad de Cerro Azul, la misma cárcel donde se encuentran alojados el ex diputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián. Amarilla se encuentra detenido desde septiembre del año pasado.

Acto injusto

El presidente del partido Por La Vida y Los Valores Walter Ríos explicó que tras no prosperar las negociaciones para formar un frente o alianza con otros sectores políticos opositores al Frente Renovador provincial (el oficialismo), “decidimos presentarnos solos, al igual que en las campañas de 2021 y 2023”. “La particularidad de esta elección radica en la detención de nuestro principal candidato a diputado provincial”; dijo en declaraciones a Radio News de Posadas.

Rios calificó la detención de Ramón Amarilla como un «acto injusto» . Destacó que Amarilla es un suboficial mayor retirado de la policía de Misiones, “habiendo alcanzado la máxima jerarquía en la fuerza y dedicado su carrera a proteger a la ciudadanía”. Según Rios, su detención se debe a reclamar “salarios dignos y justos para él y sus compañeros”. Subrayó que Amarilla no tiene una sentencia condenatoria firme y, por tal motivo no le impide ser candidato a diputado provincial”.

En contraposición, Ríos mencionó casos de delincuentes que son liberados rápidamente tras ser detenidos, cuestionando la situación de Amarilla y sus ocho compañeros, a quienes considera “acusados de forma injusta”. Desde el punto de vista legal, Ríos reiteró que “no existe ningún impedimento para que Amarilla sea candidato mientras se encuentre en carácter de detenido y sin sentencia”. “Si Amarilla fuera electo diputado provincial el 8 de junio la justicia debería liberarlo en forma inmediata»; afirmó.

Ríos sostuvo que “al no haber una sentencia firme, su detención carece de justificación. Incluso, reitero, el mismo día de los comicios los van a tener que liberar debido a la inmunidad que adquiriría como diputado provincial electo. Ríos calificó esta situación como algo «interesante como nunca se había dado» en la provincia de Misiones, considerándolo un antecedente inédito.

No es testimonial

Ríos reconoció que “la incomunicación de Amarilla dificulta las reuniones y el contacto con la gente. Sin embargo, afirmó que no se trata de una candidatura testimonial y que buscarán la forma de llevar adelante la campaña. La prioridad actual del partido es pedir legalmente la liberación inmediata de Amarilla. En caso de no obtener resultados favorables, no descartaron recurrir a «otro punto de la justicia», incluso llegando a la Corte Suprema. La fecha de inicio oficial de la campaña es el 24 de abril, dejando un margen de tiempo que Rios espera sea suficiente para lograr la liberación de su candidato.

Provida

En cuanto a la identidad política del espacio que postula a Amarilla, Walter Ríos lo describió como un «movimiento Provida» que surgió para defender valores sociales y culturales, luchando contra el aborto y la violencia de género, y buscando reivindicar la dignidad y salarios justos para los trabajadores. A nivel ideológico, se definieron como «nacionalista conservador de derecha», lo que explicaría su distanciamiento de partidos como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Si bien reconoció haber acompañado el proyecto libertario en la campaña política de Javier Milei en 2023 sin obtener rédito político, aclaró que actualmente no estamos alineados en un 100% con las decisiones del Presidente, especialmente en temas como la situación de los jubilados”, concluyó.