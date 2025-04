Las teorías conspirativas de Walter Bento y una carta reveladora sobre el pedido de coimas

Walter Bento tuvo como principal estrategia de defensa para enfrentar las acusaciones que hubo una enorme conspiración para sacarlo del cargo como juez federal de Mendoza. Que esa organización era liderada por el fiscal Dante Vega y que de ella participaban jueces, funcionarios políticos, periodistas y muchos actores más. Esa teoría fue repetida por el acusado en Tribunales y también en el Consejo de la Magistratura y la sostuvo aún cuando cada proceso que lo involucró siguió los canales institucionales ordinarios. La fiscal Gloria André le puso números a esa extraña trama que Bento dice que existía: 75 personas mencionadas o aludidas; todas de distintos ámbitos, muchas sin ningún tipo de relación o vinculación pero que para el destituido juez, se habían organizado en su contra.

Hoy comenzaron los alegatos en el mega juicio que tiene a Walter Bento como principal acusado, pero que incluye a otras 32 personas. La fiscal André fue la primera en alegar, aunque hoy solo fue el comienzo, pues dividió su acusación en 5 ejes en los que se explayará durante varias jornadas. El primero de esos ejes estuvo destinado a desacreditar la idea de la "conspiración" que alegó Bento. "Son 75 personas que eran parte de una conspiración en su contra, de distintos ámbitos, instituciones solo para destituirlo. Es impensable algo así", dijo André, tras extraer distintos fragmentos de las declaraciones de Bento en distintas instancias.

Bento está acusado de liderar una organización criminal que funcionaba alrededor de su juzgado y que tenía como eje ofrecer favores judiciales a cambio del pago de coimas. Para ello se valía, según la acusación, de "gestores" que conseguían clientes (todos acusados de delitos federales investigados por Bento) y un grupo de abogados. En el hilo conductor de la acusación que comenzó a desplegar la fiscal hubo algunos datos temporales relevantes. En ese sentido, hay una coherencia temporal entre las pruebas previas a que se conocieran las denuncias por corrupción y los testimonios posteriores.

La presidenta del Tribunal.

Uno de esos elementos es una carta manuscrita presentada por Daniel Palumbo, uno de los testigos más importantes de la causa. La misiva está fechada en octubre de 2019, cuando la "causa Bento" aún no existía. Allí, Palumbo, que estuvo preso varios meses, dice que le ofrecen "soluciones mágicas" para salir de la cárcel y que no está dispuesto a arreglar. "Les quiero decir que confío absolutamente en la justicia, que es el modo en que tenemos que resolver esto, esto lo digo yo que desde el primer día han querido manipular a mi familia y amigos, ofreciendo soluciones mágicas aprovechándose de la desesperación de mis seres queridos a los cuales les he manifestado y ordenado rotundamente no entablar ningún tipo de comunicaciones con estas personas inescrupulosas de las que descreo totalmente", dice el manuscrito.

El manuscrito de Palumbo, una de las pruebas clave.

Esa carta está acompañada de mensajes de teléfono posteriores en los que se detallan cuáles eran esas ofertas. "A los 20 minutos de estar detenido ya estaban dos personas comunicándose con mi familia para decir que si ponía plata salía en 48 hs., cosa que no hice...Un tal Aliaga y un tal Francisco Álvarez(Chato) son los que llamaron para pedir", dice el mensaje del teléfono de Palumbo, acompañado de un emoji con la imagen de dólares. Ese mensaje es del 2 de diciembre de 2019 y Palumbo lo ratificó. De hecho la carta fue enviada a todos sus familiares y certificada por escribano para que quede como prueba. Al testigo le pidieron hasta 500 mil dólares para obtener la libertad.

Uno de los chats incorporados a la causa.

La fiscal englobó toda su presentación bajo el enunciado de "corrupción", bajo la teoría de que es el abuso del poder público para el beneficio propio. Las otras líneas sobre las que argumentará la acusación la fiscal son la asociación ilícita, el análisis de los casos de cohecho, los delitos vinculados a esas coimas y, por último, el análisis patrimonial.

Es el comienzo del final de una de las causas de corrupción más importantes de la historia reciente de Mendoza. Por el protagonista, por el volumen y las cantidad de matices. El expediente 13864/2020 ha ocupado tantos recursos y atención como pocas causas. El debate oral lleva 104 audiencias. Pasaron 309 personas para dar testimonios. Solo Walter Bento declaró 38 horas en una causa en la que hay 28 peritajes sobre teléfonos celulares en los que hay transcripciones enormemente voluminosas: solo un de los teléfonos peritados tiene 61 mil páginas de transcripciones. Ese enorme volumen de "cosas" aún tiene capítulos por sumar.