Gabriel Sánchez Zinny: "Siempre el rival del PRO ha sido el kirchnerismo"

El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, destacó los logros de la gestión de Jorge Macri, respondió a las críticas que recibe y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta por irse del PRO.

En diálogo con MDZ, Sánchez Zinny resaltó también la estrategia de posicionar al PRO como la verdadera forma de competirle al kirchnerismo y defendió a la gestión porteña de las críticas libertarias por la supuesta falta de motosierra.

-Voy a arrancar con la pregunta que está sonando en la campaña desde que la instaló Horacio Rodríguez Larreta. ¿Hay olor a pis en la Ciudad?

-Buena pregunta. Horacio fue jefe de Gabinete ocho años, estuvo de jefe de Gobierno otros ocho años, por lo cual cualquier problema que haya en la Ciudad también hay que mirarlo hacia atrás. Y en algunos lugares la Ciudad puede estar más limpia, en algunos probablemente haya olor a pis, y por eso estamos desde el Estado desde que asumió Jorge con una agenda muy clara de orden y de seguridad, con una agenda muy clara de limpieza y con una agenda muy clara de todo lo que es estar en la calle. Hay más gente en la calle de lo que había hace hace varios años. En el censo del 2022 había mil personas viviendo en calle. Hoy, 4.500. Hay casi 10.000 personas que vienen de la provincia todos los días por una changa, ir a buscar algo y eso hace más difícil el trabajo que tenemos que hacer en tema de seguridad, en temas de de limpieza y el tema de levantar la gente que vive en la calle y llevarla a un parador. El Conurbano casi no tiene centros de inclusión social, no tiene paradores como tenemos acá y ha dejado de mirar estos temas.

-¿Y a vos qué te genera cuando escuchás a Horacio diciendo eso?

-Horacio es mi amigo. Así que me genera una tristeza que se haya ido a la oposición, de este partido que le dio tantas oportunidades, de tantos trabajamos con él en las últimas décadas. Representó el PRO en la última campaña como precandidato, representó a la Ciudad y la verdad que la gestionó en un lugar o en otro los últimos 16 años, por lo cual salir a criticar ahora los últimos 12 meses de Jorge Macri, cuando es un partido que está hace 18 años… los equipos vienen hace tiempo, equipo de subsecretarios, directores, gerentes. Siempre se valorizó mucho el equipo y no las individualidades.

-¿Y cómo te imaginás ahora esta campaña que está empezando a tomar temperatura?

-Nosotros armamos una lista muy PRO, una lista de gente que ha trabajado en diferentes lugares, que hace tiempo que está en el PRO, es un equipo con una visión clara de hacia dónde queremos ir, con los valores que representan al partido y con volver a mostrarle a los porteños que éste es el equipo que viene transformando hace tiempo la Ciudad, que viene haciendo un Estado más eficiente, que tiene superávit fiscal desde hace años y genera servicios, un subte que funciona, más de 50 kilómetros de autopista, 900.000 autos por día, que regula y administra 1.200 escuelas y los 32 hospitales, que sigue modernizando la Ciudad de Buenos Aires.

-La Libertad Avanza los critica diciendo que tienen superávit pero porque aumentaron los impuestos.

-Jorge cree en tener un Estado eficiente que dé buen servicio a los ciudadanos. Tanto es así que el año pasado, a pesar de los problemas que sigue enfrentando la economía en el país impulsó una baja del presupuesto 860 mil millones de pesos, baja de gastos que encontramos del gobierno anterior, de cosas que se podían ir mejorando y de cosas que uno va poniendo en tensión.

-¿Y como entienden en ese contexto lo de la motosierra de Manuel Adorni en Uspallata?

-Creo que algo muy identitario del PRO es creer en transformar y creer en hacer políticas públicas basadas en la evidencia, basadas en lo que funciona, basadas en medir impacto. Y eso es lo que venimos proponiendo estos años, los que vamos a seguir proponiendo en la campaña, tener un debate sobre un Estado más eficiente. El PRO quiere un Estado eficiente hace 20 años, no ahora hace 12 meses y lo ha demostrado gobernando la Ciudad, gobernando Nación, gobernando la Provincia y en varios municipios. Está bueno el debate sobre un Estado más eficiente, pero la motosierra no es una política pública. Yo creo que hay que seguir reforzando el Teatro Colón, que es un emblema mundial que, que que maneja la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay que seguir mejorando la escuela pública tiene los mejores niveles de matemática y de lengua del país. La Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Seguir mejorando el servicio que damos en en el subte. Por eso estamos comprando vagones y renovando vagones. Por eso lanzamos la línea F. No hubiéramos podido lanzar muchas de las obras que lanzamos este año si no hubiéramos ahorrado dinero el año pasado y ahorrado recursos.

-La gestión PRO es elogiada por lo que hizo en estos 16 años, pero ahora hay muchos que dicen que se desgastó, que quizás llegó un tiempo de cambio.

-Respondo que el primer año y medio de gestión de Jorge ya no nos acordamos pero había piquetes en toda la Ciudad de Buenos Aires, no se podía circular. Jorge avanzó con audacia, con la decisión política en cortar eso e impedir que se sigan cortando calles.

-Patricia Bullrich diría que eso lo hizo ella

-Seguro fue en combinación, porque tampoco me parece que ese debate de quién se lleva el crédito… Estamos en estos cargos para mejorar la vida de la gente. Entonces la verdad que Jorge siempre actuó y lo estamos viendo ahora con el convenio de transferencia del Sistema Penitenciario, con el traspaso de colectivos. Al final lo importante es que los ciudadanos tengan un mejor servicio, tengan una mejor relación con el Estado, entonces sí fue una combinación con el gobierno nacional. Pero hoy no tenés calles cortadas en la Ciudad, hoy no hay manteros en toda la zona de Flores, en avenida Avellaneda, en el Once, en Perette.

-¿Y a qué le asignas que hay una sensación o un discurso que se está instalando de que la Ciudad está peor?

-La Ciudad no está peor, está mejor. Es cierto que cuando Jorge asumió el gobierno anterior había estado haciendo una campaña presidencial, por lo cual no había estado tan enfocadoen la administración de la Ciudad. Seguro tenemos que seguir mejorando, así que no me saco responsabilidad de lo que tiene que hacer la Ciudad.

-Volviendo a lo político, ¿cuál es el principal rival para el PRO? ¿La Libertad Avanza, el kirchnerismo con Santoro, o Rodríguez Larreta que le saca votos de su propio electorado?

-Siempre el rival del PRO ha sido el kirchnerismo, porque no coincidimos en su mirada de país, no coincidimos en el modelo que ellos ven. Nosotros creemos que tiene que existir mérito, que tiene que existir un país que mira el futuro, que tiene que existir un Estado que haga política pública, que mejore la vida de la gente. El PRO ha nacido con estos valores, enfrentando al kirchnerismo y ese sigue siendo el principal adversario en las elecciones. Poder seguir construyendo una ciudad moderna que mire al futuro. Y en muchas cosas que está haciendo el gobierno nacional nosotros coincidimos, en muchas transformaciones que está haciendo en la economía, pero la verdad que acá hay que seguir dando esta batalla de ideas y esta batalla de transformaciones y de hechos contra el kirchnerismo, que creemos que es el que no coincidimos en su visión de país y en su visión de ciudad.

-Y al porteño que te dice ‘bueno, pero yo a Horacio lo conozco, me gustó su gestión’, ¿qué le dirías?

-Horacio es la oposición. Si el porteño quiere votar al PRO, la lista del PRO la encabeza Silvia Lospennato, está Hernán Lombardi, esta es Laura Alonso, esa es la lista del PRO. El resto son son opositores al PRO.

-¿Y son aliados u opositores al gobierno nacional?

-Muchas cosas que está haciendo La Libertad Avanza en todos los temas económicos, la pelea que está dando el Presidente para transformar la economía, el éxito en la baja de la inflación, la batalla que está dando para transformar el Estado, para darle más espacio al sector privado es muy positivo. En otros temas no tenemos tanta coincidencia. Pero esta elección, Gabriel, queremos enfocarla en la Ciudad de Buenos Aires. Poder tener una discusión sobre la Ciudad, sobre su autonomía, sobre qué va a pasar con el puerto, qué va a pasar con la movilidad, cómo integramos la movilidad, cómo nos relacionamos con la provincia de Buenos Aires, cómo mejoramos el sistema penitenciario y la relación con Nación. En ese sentido. Queremos que sea un debate sobre temas que impacten a los porteños y que hablen del futuro de la ciudad.

Mirá la entrevista completa