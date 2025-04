Los partidos chicos buscan espacio en la campaña porteña

Los sellos más conocidos del lote que competirá el 18 de mayo por 30 bancas en la Legislatura porteña enfrentan una suerte de interna en las elecciones porteñas. Es el caso del peronismo que lleva la lista "Es ahora Buenos Aires" encabezada por Leandro Santoro, de origen radical, que tiene dos listas "chicas" que podrían quitar votos.

Versiones nuevas de los libertarios también confrontan con distintas marcas como la de Yamil Santoro, popularizado por sus ocurrencias para quitarle votos al peronismo.

Además, algunos candidatos apuestan a su participación en paneles televisivos para dar a conocer sus ideas. Es la otra campaña, se diría, de los partidos o alianzas menos conocidos, pero que comienzan a inundar con ardides proselitistas, las calles y las paredes de la Ciudad de Buenos Aires.

Yamil Santoro es quizá el caso más visible. El legislador, en su campaña por reelegir la banca, va con la lista "Unión porteña libertaria" y, en principio, había diagramado un logotipo casi idéntico al del peronista Unión por la Patria que la justicia electoral le hizo modificarlo. Pero también Santoro apostó a poner de primer candidato a legislador porteño a su hermano, Leandro Santoro, apostando a que la homonimia genere confusión. Finalmente esta semana Yamil Santoro lanzó formalmente su candidatura con un acto en la Sociedad Científica Argentina, seguramente con más chances de captar la atención que antes de conocerse sus picardías conseguir adhesiones .

"Es la mejor lista liberal de esta elección, la más preparada y con experiencia legislativa probada", aseguró Yamil Santoro junto a los candidatos de la lista que encabeza. El legislador tiene un monobloque y ocupa la banca que dejó Roberto García Moritán en la Legislatura porteña para asumir como ministro de Jorge Macri, cargo al que renunció.

"Trabajamos en 100 proyectos que vamos a intentar transformar en leyes", prometió Yamil Santoro durante su discurso.

El peronismo, por su parte, tiene dos listas peronistas que le disputarán, en menor medida, votos a Leandro Santoro. Una lista es la que se referencia con el ex secretario de Comercio del gobierno kirchnerista, Guillermo Moreno, "Principios y Valores" y otra es la que promueve el exjefe de gabinete de la gestión K, Juan Manuel Abal Medina.

Moreno juega con el origen de su candidato Alejandro Kim, quien a la vez aporta dotes propias para capturar la atención, cuando cuenta, por ejemplo, que cuando fue por primera vez a una Unidad Básica le "decían chino, ponja". Es que Kim es de ascendencia coreana pero nació en el barrio de Flores. Esto le permitió instalarse bastante rápido como candidato a legislador porteño.

Se define "orgullosamente porteño" y "orgullosamente peronista". Los simpatizantes de este abogado, primer candidato en la lista de Moreno, lo rodean y le cantan en actos partidarios "no es ponja, no es chino, es coreano y argentino". Asegura que "Santoro es radical, no nos sentimos identificados y dice estar seguro que la Ciudad es netamente peronista.

"Mis compañeros me dieron el orgullo de encabezar una lista con mi imagen exéntrica, para mí es un orgullo", señala.

La lista de Abal Medina, también apuesta a mostrarse "más peronista" que los candidatos que acompañan a Leandro Santoro y tendrá como principal figura a Carolina Papaleo. La presentación de candidatos que "viven para la política, no viven de la política porque cada uno tiene su actividad" es el objetivo dicen desde la alianza Seamos Libres que agitan el lema Justa, Libre y Soberana, señalan desde el búnker de campaña del exfuncionario.

Abal Medina encabeza la lista junto a Carolina Papaleo y apuestan a las redes sociales pero también a la vía pública.

Entre otras listas chicas que exprimen posibilidades para ganar una banca está "El Movimiento" que lleva de primera candidata a una ex La Libertad Avanza, Mila Zurbriggen. La candidata es panelista en un programa del canal C5N, lo cual le facilita sumar a su conocimiento. En su presentación en la red social X detalla: "Soy Nacionalista. Con 25 años soy la candidata a legisladora porteña 2025 más joven. Partido el Movimiento -Nueva Generación CABA".

También en el lote de sellos menos taquilleros, por ahora, está por ejemplo, María Eva Koutsovitis, es ingeniera civil especializada en Hidráulica y docente universitaria. Su fuerte en la campaña, son las redes sociales. Es la primera candidata de la agrupación "Confluencia por la Igualdad y la Soberanía".