El detrás de escena en la pelea inesperada entre el norte y el sur de Mendoza

Reinaba una buena convivencia entre el Gobierno provincial y los intendentes peronistas. Se habían acordado normas en la Legislatura, fondos, el presupuesto provincial y más allá de alguna declaración aislada entre la vicegobernadora Hebe Casado, oriunda de San Rafael, contra el exintendente Emir Félix y su hermano Omar, actual jefe comunal, no había batallas en el horizonte. Sin embargo, el actual intendente sanfaelino sostuvo en una conferencia de prensa el 7 de abril último que “cada barrio de San Rafael hay kioscos donde se vende droga”. Tras sus declaraciones, funcionarios de Cambia Mendoza denunciaron sus dichos ante la Justicia Federal para que aporte datos. Para algunos dirigentes, esta situación estalló porque los municipios no pueden hacerse cargo de la Seguridad porque no tienen preparación ni presupuestos. Otros, en cambio, creen que al Gobierno le molesta cuando los intendentes opinan sobre un asunto tan sensible. Hay quienes miran la veta electoral: el posicionamiento de Emir Félix como posible candidato a diputado nacional por el peronismo.

De repente ardió Troya. El director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, y los integrantes de concejales del bloque UCR Cambia Mendoza de San Rafael Adrián Reche, Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo realizaron una presentación ante la Fiscalía Federal solicitando que se investiguen declaraciones públicas realizadas por el intendente Félix, en el marco de una conferencia de prensa el pasado 7 de abril. Durante su intervención, el jefe comunal aseguró que existen bandas de narcotraficantes —incluso integradas por ciudadanos colombianos— que operaban en el departamento. Félix también señaló que los vecinos "tienen miedo de denunciar" .

Consultados por MDZ, fuentes del Gobierno de Mendoza sostuvieron que la decisión de ir a la Justicia se trató porque los funcionarios de Cambia Mendoza consideraron que el intendente estaba denunciando que había narcotráfico y que la Justicia Federal debe investigarlo. "La denuncia no fue contra el Félix sino hay que investigar lo que está diciendo", aseguraron".En diálogo con este diario, Félix expresó que él está muy preocupado por la situación en San Rafael y que hizo estas declaraciones porque ve "sufrir a familias por la situación que están pasando con las drogas sus hijos jóvenes" y además, reforzó la idea de que el municipio no tiene los fondos ni la estructura para hacerse cargo de la situación de Seguridad que el Gobierno provincial les delega.

El intendente de San Rafael Omar Félix.

La idea que tiene el Gobierno provincial de darles la responsabilidad de la Seguridad, o repartir tareas con los municipios es algo que San Rafael rechaza. Fundamentalmente porque la comuna considera que para los 40 centros urbanos que posee necesitaría 800 personas a cargo, que estuvieran capacitadas en el uso de las pistolas taser, es decir armar una fuerza que le llevaría varios años al departamento, según consideran sus funcionarios. Además, creen que un departamento tan populoso y grande en su geografía no puede hacerse responsable con los mismos fondos que otras comunas más pequeñas de un tema tan complejo.

Al Ejecutivo le molestó la manera en que planteó el tema Félix. Incluso, en algún momento comparó la situación con la de Rosario y eso generó mucho enojo en Casa de Gobierno. En la comuna, en cambio, lo ven a Félix bien plantado, defendiendo a su gente y además creen que "alguien tenía que decir lo que está pasando en el Sur que es además, una ruta de paso de la droga".

Sin embargo otro tema también se entrecruza y tiene que ver con la carrera electoral que recién empieza. El hermano de Omar, el presidente del PJ, Emir Félix, tiene serias chances de encabezar la lista de diputados nacionales en las elecciones del 26 de octubre. Hay dirigentes que apuestan a que están desde el PJ usando el tema del narcotráfico para posicionarlo. Desde el peronismo rechazan esa lectura y consideran que ellos se animan a hablar de las drogas mientras que otros dirigentes miran para otro lado.