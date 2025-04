Cristina Kirchner confirmó que “busca la unidad” del peronismo y reafirmó su candidatura, pese al desdoblamiento en la Provincia

Cristina Kirchner empezó a dar mensajes hacía la interna peronista, tras el anuncio del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales, en un claro desafío al Instituto Patria que reclamaba “combatirle a Milei en la misma elección”.

En el marco de un reciente encuentro con intendentes K en la sede del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), la titular del PJ rompió los pronósticos políticos e instó por mantener la unidad en el peronismo, a pesar de haber enviado a sus dirigentes más cercanos a hablar de “anuncio suicida y desleal” contra la expresidente. La bajada de línea fue que “el enemigo es Milei” y buscó despejar dudas de dividir a la tropa en la contienda provincial.

Fuentes del círculo íntimo de la extitular del Senado indicaron a MDZ que “Cristina dijo que quiere la unidad” y ratificó que piensa ser candidata a legisladora bonaerense “si ayuda a consolidar esa unidad”.

“Ella es la que más mide y considera que de esa manera puede ayudar a evitar una ruptura”, consideraron dirigentes de máxima confianza de la exmandataria, quienes agregaron que “siempre ella unió al peronismo”. “Recordá que fue ella quien pudo unir en el 2019 al peronismo, cuando Axel pudo ser gobernador gracias a ella”.

En ese cónclave estuvieron los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Ustarroz (Mercedes), Julián Alvarez (Lanús), Damián Scelsi (Hurlingham), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

En contrapartida, el Gobierno bonaerense se mostró sorpresivamente en Casa Rosada durante este jueves, en el marco de una reunión que encabezó el ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha del gobernador, Carlos Bianco, junto al jefe de gabinete, Guillermo Francos, con quien avanzó en la logística para diagramar las elecciones del 7 de septiembre, donde “hubo un buen acompañamiento” de la Casa Rosada, según el propio funcionario provincial.

En diálogo con MDZ, Bianco aseguró que una prueba de fuego para esta supuesta tregua en la interna serán los votos kirchneristas en la legislatura bonaerense para poder tratar la suspensión de las PASO el próximo martes.

Guillermo Francos se reunió con Carlos Bianco en Casa Rosada. Foto: archivo.

Consultado sobre si teme una arremetida de La Cámpora, respondió: “No. Miedo no tengo en general, pero no creo porque me parece que todos los sectores se han expresado en el sentido de suspender las PASO”. “Seguramente lo que terminará sucediendo la semana próxima es que se tratará como corresponde, porque tiene prioridad el proyecto del Ejecutivo, fue presentado, fue ingresado. Se está trabajando en la legislatura”, indicó.

Sobre los cuestionamientos de varios referentes K, como Mayra Mendoza, agregó: “El gobernador expresó en todo momento su voluntad y su convencimiento de hacer el desdoblamiento, lo dijo ante todos, y las respuestas fueron, en ese caso, sucederá esto, sucederá el otro, nosotros presentaremos tal candidato en tal lugar, tal otro, etcétera”.

“Yo no comparto esos términos, en primer lugar, pero si le tengo que contestar a algún compañero, en general no lo hago por los medios, tengo el teléfono de cualquiera de esos compañeros, así que lo puedo llamar. Maira estuvo reunida con nosotros, sabía perfectamente la posición del gobernador. Kicillof tiene una relación histórica con Cristina de mucho afecto y de mucho respeto y de admiración, y de admiración, esto no es un Jardín de Infantes, esto es política, uno toma decisiones respecto a las responsabilidades institucionales que tiene y a las funciones que tiene que ejercer”.