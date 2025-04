Bianco negó haber firmado el acta de alcoholemia: "Tiene una firma trucha"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró este jueves que el procedimiento en el que se le retuvo la licencia de conducir en un control de alcoholemia fue “irregular” y denunció que el acta correspondiente contiene “una firma trucha”. Además, remarcó que las multas que aparecen a nombre del vehículo oficial en el que circulaba “no son de él”.

"Las multas no son mías, aviso. Aviso que las multas no son mías", repitió ante los periodistas acreditados en Casa Rosada, donde brindó detalles del episodio ocurrido días atrás en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Según relató, nunca le fue exhibida el acta de infracción ni se le entregó la copia que corresponde en estos casos, y sostuvo que se enteró del contenido del documento recién "el lunes a la noche" cuando fue publicado por el diario La Nación.

"Está firmada como si lo hubiese firmado yo, pero tiene una firma trucha. Nunca la podría haber firmado porque nunca me la mostraron", afirmó. Y agregó: "Nunca me dieron la copia amarilla. No sé si a ustedes les hicieron alguna vez un acta de tránsito. Te hacen con el carbónico y te dan el duplicado, que vos necesitás para ir al Juzgado de Faltas".

Bianco también negó haber recibido el resultado del test de alcoholemia y cuestionó la versión oficial de la Dirección de Vialidad, que sostiene que el test habría dado positivo. “Yo soplé y nadie me lo mostró. Me dijeron que estacione ahí. No me mostraron nada. Por eso fue la irregularidad. El procedimiento empezó muy irregular y yo, en un momento, digo: ‘che, acá está pasando algo’”, relató.

Consultado sobre si cree que fue víctima de una maniobra intencional, el funcionario respondió: "No sé. Eso lo tiene que explicar el agente que puso la firma, que no sé quién es". Aunque dijo que no tiene previsto iniciar acciones legales por el momento, aclaró que ya hay una denuncia penal en curso y que se presentará ante el Juzgado de Faltas para exponer su versión.

“No hubo alcohol, hubo una firma trucha en un acta trucha", insistió.

Respecto a las multas acumuladas por el vehículo oficial, Bianco explicó que muchas corresponden a años en los que no tenía vinculación con ese auto. “En 2017, cuando aparece una infracción a 138 km/h, yo era docente universitario en Quilmes. ¿Qué tiene que ver ese auto conmigo?”, planteó. Y sobre supuestas infracciones durante la pandemia, agregó: “Ese era un auto del Ministerio de Gobierno. Yo estaba en Jefatura de Gabinete. No era mi auto, yo no lo usaba”.

“Iré al Juzgado de Tránsito a decir: ‘señor, esto es un acta que usted me presenta, nunca nadie me la mostró y no está firmada por mí’. Si el juez considera que tiene que hacer una denuncia penal por falsificación de instrumento público, lo va a considerar”, concluyó.