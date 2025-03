Un artículo repudiable sobre el desempeño de la reina de San Rafael desató el enojo de Hebe Casado

Hebe Casado fue partícipe activa de la agenda de actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia. De hecho, durante el Acto Central en la noche de este sábado, cuando muchas autoridades del palco oficial en el Frank Romero Day ya se habían retirado tras la fiesta "Guardiana del vino eterno", la vicegobernadora decidió quedarse a presenciar el canto de votos y posterior coronación de la Reina Nacional.

Pudo ver en primera persona como Alejandrina Funes Napoletano, de Las Heras, se coronaba con 40 votos por delante de Sofía Perfumo, de General Alvear, con 32. Lo vivió seguramente apoyando a la representante de su departamento, San Rafael, Sofía Zingaretti. "Le gusta la elección", señalaron desde su entorno.

Lo que no le gustó a Casado es un análisis periodístico que hizo un periodista sanrafaelino justamente del rendimiento de la soberana sureña, en un artículo difundido en diversas plataformas titulado "Pésima performance de San Rafael en la Vendimia". "De mucho impacto en el sur", agregan.

La nota cuenta con contenido estigmatizante no solo hacia la mujer sino también a su rol en la celebración, que ya de por sí ha implicado un debate aparte. Además, conjetura una muy polémica responsabilidad en las autoridades del Municipio por el "fracaso" de la elección, asegurando falta de criterio para encontrar chicas "lindas y carismáticas", que cumplan con los "estándares de belleza y altura". Además, denuncia que aún así la representante sureña era más "linda que la reina" electa.

En un comunicado difundido por sus redes sociales, la vicegobernadora se hizo eco de esta publicación con mucho enojo, con el objetivo de repudiar su contenido.

"En las últimas horas ha circulado una publicación de un medio de San Rafael que critica de manera despectiva la elección de la reina de nuestro departamento y su desempeño en la Fiesta Nacional de la Vendimia. No podemos permitir que este tipo de comentarios sigan formando parte del debate sobre nuestra celebración más importante", comenzó.

"La Vendimia no es un concurso de belleza, ni se trata de cumplir con estándares físicos arbitrarios. Es una tradición que reconoce a una embajadora que representa el esfuerzo de los vitivinicultores, bodegueros y de cada mendocino que hace posible esta industria. Se elige a una joven por su carisma, su preparación, su amor por la gente y su compromiso con nuestra identidad cultural, no por su altura o por cumplir con criterios de belleza impuestos", agregó Casado.

"Las declaraciones que sugieren que los delegados distritales de San Rafael 'no se esforzaron en buscar chicas realmente bellas y carismáticas' son ofensivas y reducen a las candidatas a una mirada superficial que atrasa y que no representa el espíritu de la Vendimia. Todas las representantes de los departamentos son valiosas, todas las mujeres son hermosas, y ninguna merece ser descalificada de esta manera", agrega.

Para concluir, Casado convocó, a un día de haber conmemorado el Día Internacional de la Mujer, a "ese periodista y a este medio a reflexionar sobre el impacto de sus palabras". "No podemos permitir que la discusión sobre la Vendimia se transforme en una competencia basada en cánones estéticos. La Vendimia es cultura, es historia, es trabajo, es identidad. Y las jóvenes que la representan merecen respeto", concluyó.

El texto, que se presenta como "alerta" y se titula "Pésima performance de San Rafael en la Vendimia", se desplegó en cinco párrafos:

Nuestra reina terminó 16ta en el ranking, con apenas un voto más que las dos últimas (Guaymallén y la Paz).



Este año no se esperaba mejor suerte, ya que los delegados distritales no se esforzaron demasiado en buscar chicas realmente bellas y carismáticas para competir por el reinado departamental.



Para peor, y como ocurre asiduamente, nuestra virreina (ahora Embajadora de la Ganadería) era más linda que la reina.



De esta manera, San Rafael ostenta el triste récord de no coronar una Reina Nacional desde hace 27 años, cuando resultó ganadora María Cecilia Fornara, en 1998. Tampoco -desde entonces- tuvimos ni una virreina nacional.



En miras de romper esta racha, desde mañana mismo el director de Cultura, integrantes de la Comisión Vendimia y/o delegados distritales deben comenzar a buscar chicas que cumplan con los estándares de belleza y altura, para prepararlas en miras de la elección departamental del año próximo, y llevar a Mendoza una joven que distinga, y que logre el voto de los jurados, pese a las piedras en el camino que siempre le ponen a las representantes de San Rafael los distintos gobiernos de Mendoza.