Patricia Bullrich: "Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que durante años ha priorizado mal"

Este viernes se desató un temporal sobre la ciudad de Bahía Blanca. Lluvias torrenciales comenzaron ayer por la madrugada en la ciudad bonaerense y provocaron una catástrofe natural casi sin precedentes. Hasta el momento, se contabilizan 16 muertos y hay 1493 personas evacuadas y se decretaron 3 días de duelo.

"Fue una tragedia en todo sentido", manifestó la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, y agregó: "Estamos trabajando un sistema que va a ser muy importante para que en todos los teléfonos salte la alerta y le de instrucciones a la gente". De esta manera, Bullrich anticipó que se está trabajando en un sistema capaz de advertir sobre alertas meteorológicas para los ciudadanos bahienses.

La titular de la cartera de Seguridad Nacional sostuvo que mantuvo un encuentro con los vecinos de las zonas más afectadas, hasta que "vino un grupo más violento con las típicas consignas K y del Polo Obrero. Eran del barrio pero sabiendo que estaban generando un hecho mediático".

Respecto al rol del intendente de Bahía Blanca, Bullrich subrayó: "Fue muy rápido, se tiene que imaginar una ciudad totalmente colapsada, donde las personas que tenían que ir al centro de monitoreo no llegaban. Entonces, no se le puede echar ninguna responsabilidad a Susbielles, que estuvo desde el primer momento hasta después", y añadió: "en esta circunstancia no se puede mezclar, el estuvo en todo momento".

Un tema que sobrevoló la entrevista, fue el estado de la infraestructura a nivel local y nacional. En cuanto a esto, la ministra libertaria afirmó: "Nuestro país está muy mal en infraestructura. En rutas, obras hidráulicas, un montón de cosas que hacen que estos fenómenos sean más profundos".

Además, agregó: "Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un estado que durante años ha priorizado mal. Tenemos años y años de desinversión real y las consecuencias se ven en estos momentos".

Por otro lado, y en relación a los corredores viales que se encuentran en muy mal estado, y al analizar las rutas nacionales, Bullrich, manifestó que "los corredores viales se van a privatizar y esperamos ahí inversiones fuertes para mejorar todas las rutas de tránsito importantes de nuestro país y tener la infraestructura adecuada, todo a partir del capital privado que se va a hacer, que es más eficiente y nos permite mejor calidad de servicios".

Al ser consultada por la ausencia de Javier Milei en territorio bahiense, Patricia Bullrich respondió: "Nosotros creemos que si uno toma todo lo que el gobierno nacional está coordinando en Bahía: hoy está la secretaria de Seguridad Nacional a cargo, yo voy mañana de nuevo, con Petri, todo lo que está enviando Salud... entonces nosotros estamos en una coordinación con la provincia y con la intendencia donde hay instrucciones concretas con lo que tiene que hacer cada uno".

Finalmente, destacó la labor de las fuerzas de seguridad, ya que entre sus integrantes hay afectados por el temporal: "Tenemos 100 familias de integrantes de las fuerzas federales que perdieron todo. Y los agentes están en la calle trabajando. A pesar de todo, salieron a ayudar a otros, a sus vecinos, a sus conocidos. Cumplieron con su responsabilidad. También nos tenemos que ocupar de eso y de todos los ciudadanos".