Tensión entre históricos, ex y nuevos mileístas por la visita presidencial

Marzo de 2025: el presidente Javier Milei llegará junto a su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, para participar del almuerzo de Bodegas de Argentina que será el sábado 8 al mediodía y por la noche, irán al Acto Central, a la Fiesta de la Vendimia.

A las 10 de la mañana del domingo 10, Karina y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y armador político, Martín Menem, encabezarán un acto de su partido, La Libertad Avanza. Es decir que compartirán la breve estadía con los funcionarios más importantes del radicalismo que gobierna la provincia, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza, -y aliados del PRO- y de La Libertad, como la vicegobernadora Hebe Casado. En la previa, Cornejo dijo este jueves 6 que sería "ilógico no ir a una alianza electoral con la LLA".

Por otro lado, los Milei estarán con los nuevos militantes: el presidente de la Libertad Avanza en Mendoza, el diputado nacional Facundo Correa Llano, quien hasta agosto era demócrata pero se fue para ocupar ese cargo y otros dirigentes afines a él que forman parte de la nueva estructura.

El Partido Demócrata, que defiende las ideas de Milei, y que le prestó la estructura para que sea presidente cuando no tenía partido, no tienen hasta este viernes ningún tipo de reunión partidaria prevista ni encuentro con el mandatario. Estiman verlo en el almuerzo Bodegas de Argentina y reconocen que el protocolo de la Provincia, encabezado por un aliado,Cornejo, organizará todo porque se trata de una visita presidencial y no habrá tiempo encuentros partidarios y creen que tampoco, para otras actividades que Milei solía hacer cuando venía a Mendoza y era diputado: como visitar el refugio Ángeles de Cuatro Patas, que rescata perros, sus animales favoritos al cual ha vuelto a ser invitado en esta oportunidad, como cada vez que viene. Si fuera, sorprendería a más de uno.

Cornejo, Casado y otros dirigentes del radicalismo y del PRO que se sienten cómodos con el Presidente se llevarán las fotos de la primera jornada. Seguramente también muchos elogios, porque es sabido que los Milei respetan al gobernador mendocino y sería imposible pensar que lo cuestionara como ha sabido hacer con otros mandatarios el presidente.

Los dirigentes que son mileístas de la primera hora no van contra Milei, sino que se quejan, por lo bajo, del radicalismo, a quienes acusan de aprovechar la popularidad del Presidente en la provincia aunque "no piensan como él", aseguran. Eso sí, no habrá críticas públicas que empañen la fiesta.

"Es una gran habilidad de Cornejo, que es un animal político toda esta movida. Los aliados históricos van a tener que aceptar las condiciones", sostuvo un dirigente que supo estar cerca de Milei. "Lo único que puede salvarlos es que se desdoble la elección", sostuvo otro exmileista. "Si no se dan el lugar con firmeza con esta gente, los Milei los pasan por arriba", agregó.

Milei abrazado a Hebe Casado

Septiembre de 2023: Un muñeco de un león recorría las calles mendocinas. La gente se ponía exultante y tocaba bocina. Con pocos recursos, la campaña de Milei en Mendoza fue la más exitosa del país y sacó un porcentaje impensado, arrasando con las bancas del Congreso: tres lugares de las cinco en juego, fueron para la alianza La Libertad Avanza- que no es el partido, ya que esa estructura vino después- muy por encima de los partidos tradicionales.

El muñeco del león ya no está. Lo tiene guardado en su casa el dirigente que tuvo la idea: el exconcejal Luis Giachino, que hoy está en un espacio que integra a nivel nacional el senador formoseño Paoltroni y cree que está desdibujada la idea que tuvieron los Milei en la campaña y que nada de los ideales se cumplieron. "Traicionó sus orígenes", sostiene el exedil. Los chicos de los delivery, que se vestían con el traje de león, en sus mínimos recreos de trabajo, tampoco aparecieron más. "Decidieron apostar por la casta y no con la gente que quería transformar la realidad. Esto no pasa sólo en Mendoza, sino también en otras provincias del país", sumó Giachino.

Los lugares para Mendoza, dentro del universo libertario los ocupan otros: radicales como Luis Petri, quien es el ministro de Defensa y apoyó al presidente junto a su excompañera de fórmula presidencial, Patricia Bullrich; Correa Llano, quien no había tenido un cargo electivo nunca antes y que llegó a su banca gracias al PD. Pegó al salto a la presidencia de La Libertad Avanza en agosto del año pasado, gracias a que Lourdes Arrieta, que fue por el Partido Libertario- y lo dejó apenas ganó la banca, y el PL luego dejó de apoyar a Milei- pegara un portazo con denuncias incluidas aduciendo haber sido engañada por sus pares para visitar la cárcel del Ezeiza donde se encontraban represores de la última dictadura militar.

¿Qué pasará en el futuro breve? ¿Habrá nuevos aliados? Nadie lo sabe. ¿Durará el amorío UCR Mendoza-LLA? Para octubre, que son las elecciones legislativas, faltan siglos.