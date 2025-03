Power Rankings MDZ: el peor mes de Milei, opositores suben y una sorpresa en el Top Ten

Febrero fue un mes particular. Arrancó con una masiva protesta contra Javier Milei, liderada por el movimiento LGBTIQ+, y terminó con el pedido presidencial a Axel Kicillof para que renuncie a la Gobernación bonaerense por la crisis de inseguridad. En el medio, estalló el mayor golpe autoinfligido de la gestión, el Libragate, y se designaron a dos jueces de la Corte Suprema en comisión. Una vorágine normal en una Argentina de verano.

Ese panorama arrojó como balance que Javier Milei tuvo su peor desempeño de todas las ediciones del Power Rankings MDZ pero igual logró mantenerse en el podio. Es que aún con los problemas que se generó, el mundo político sigue (y seguirá por un tiempo más) orbitando a su alrededor.

Las consecuencias de este mes, sin embargo, se ven en el resto de los integrantes del top ten del Power Rankings MDZ. Opositores, que venían perdiendo centralidad, recuperaron presencia y se metieron bien arriba del listado. Incluso, hay una sorpresa que se coló en los primeros puestos luego de tener mucha participación en los avatares parlamentarios, que también hubo mucho durante febrero con las sesiones extraordinarias.

El Power Rankings MDZ funciona sumando puntos por cada aparición en la vida pública. Cada vez que un dirigente se destaca por algún motivo, ya sea positivo o negativo, suma (o resta) un puntaje según el impacto de ese acontecimiento. Es un trabajo de relevamiento diario que saca sus conclusiones al concluir cada mes, en el que la intención es medir el nivel de protagonismo e influencia de los dirigentes. Mayor puntaje no significa necesariamente éxito político, sino trascendencia, exposición. Ya lo dicen los consultores a sus clientes políticos: “Peor que te critiquen es que no se hable de vos”.

El Top Five

Javier Milei consiguió este mes la menor cantidad de puntos desde que se inició el Power Rankings MDZ, en julio. La razón es clara: restó puntos por el escándalo del Libragate y sus consecuencias, que incluyó denuncias judiciales en Argentina, Estados Unidos y España. Terminó incluso con una publicación en el New York Times que demuestra que es un problema que difícilmente se cierre tan rápidamente como pretende el Gobierno.

Por la positiva, Milei logró en el plano internacional un respiro al mal trago que estaba viviendo, consiguiendo una foto en reunión bilateral con Donald Trump y un show con Elon Musk al regalarle una motosierra y llevársela al escenario. Allí también se reunió con Kristalina Georgieva, en la previa a lo que ya vendría entrado marzo que sería el avance de un acuerdo con el FMI.

En el plano político, terminó enfrascado en una batalla contra Axel Kicillof por el “baño de sangre” en la Provincia, al punto que le pidió que cambie o renuncie para que su gobierno pueda intervenir. Y también generó revuelo al firmar el decreto que llevó a Manuel García Mansilla a la Corte Suprema y que tiene a Ariel Lijo a la espera ya que no le dieron la licencia.

Luis “Toto” Caputo sigue firme en el segundo lugar, apalancado en variables económicas como el dato de inflación de enero del 2,2%, el más bajo en 5 años, o un nuevo mes de superávit financiero, una de las anclas de las que tanto habla el ministro de Economía. En febrero, además, tuvo un triunfo judicial contra los intendentes por el cobro de tasas municipales en facturas de servicios. Y en el peor momento de Milei, además, salió a bancarlo y a decir que ponía “las manos en el fuego por él”, y en la semana del escándalo se mostró con Karina Milei en un acto de afiliación de La Libertad Avanza.

Desde noviembre que Cristina Kirchner no se subía al podio del Power Rankings MDZ. De hecho, en diciembre y enero ni siquiera logró asomarse al Top Ten. Pero este mes volvió a levantar cabeza y posicionarse como una de las principales opositoras al gobierno de Milei. Estrenó un nuevo formato: los “Che, Milei”, una serie de tuits en los que en un (largo) texto lanza misiles contra el Presidente por diferentes cuestiones. En febrero fueron 4 y obviamente no perdió oportunidad para pegarle por el Libragate. En el plano internacional, viajó a Uruguay para juntarse con Pepe Mugica, mientras que en el local terminó apoyando a Kicillof luego de las críticas de Milei. Lo llamativo es que no hizo ninguna mención a la nominación de Lijo y García Mansilla por decreto. Y es sabido que los silencios también son una forma de posicionarse y llamar la atención. Otros tiempos. Cristina Kirchner y Axel Kicillof siguen distanciados pero se acercaron en los primeros puestos del ránking. Foto: Télam.

El otro opositor que se metió en el top five es Kicillof. El gobernador recuperó el centro de la escena. Habitué del top ten en las primeras ediciones, al cierre del año pasado había perdido centralidad. Este mes, restó puntos por la crisis de inseguridad, pero también se posicionó políticamente, enfrentándose a Milei y logrando el apoyo de Cristina y La Cámpora. Además, lanzó su línea interna dentro del peronismo, con apoyo de intendentes, legisladores, movimientos sociales y sindicales. Lo llamó: Movimiento Derecho al Futuro.

En el quinto lugar quedó otro dirigente que está cada vez más opositor: Mauricio Macri. El líder del PRO fue noticia a lo largo del mes, ya sea por criticar a Milei por el Libragate (“está descuidado” y “mal rodeado”) o marcar distancia de la nominación de Lijo por decreto. Se cruzó con Santiago Caputo, sobre quien llegó a decir que “ya le iba a contestar”, por lo que había dicho un funcionario que le responde sobre la responsabilidad suya en la caída de la licitación de la Hidrovía. En febrero, el expresidente pareció empezar a medir el pulso para el año electoral, con recorridas por Rosario, Zarate y Arrecifes, o encuentros partidarios como el de jóvenes sub 40. Mauricio Macri volvió a las recorridas y cruzó a Milei y su entorno. Foto: Prensa PRO.

Cómo sigue el Top Ten

En los siguientes puestos del Power Rankings MDZ están varios abonados a los primeros puestos. Se trata de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (que se destacó, entre otras cosas, por conseguir la aprobación de la ley de juicio en ausencia, la de reiterancia y la antimafia), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (puso en marcha la “motosierra 2.0” y siguió anunciando importantes desregulaciones). Comparten el puesto 6.

En el 8 aparecen el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien pudo celebrar la sanción de la trabajada ley para suspender las PASO, donde fue clave el diálogo con los gobernadores. Y también Karina Milei, una de las principales perjudicadas por el Libragate. La secretaria General de la Presidencia sumó puntos, entre otros hechos, por sus actos de afiliación o viajes a las provincias (Tierra del fuego en este caso), pero también restó por el escandalo de la memecoin. Germán Martínez fue la sorpresa del Power Rankings MDZ. La alta actividad en Diputados, donde fue uno de los protagonistas, le dio muchos puntos. Foto: NA.

El puesto número diez es un debutante que tuvo la particularidad de beneficiarse de la exposición que tuvo el Congreso en el mes de febrero. Se trata del presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. Tuvo fuerte protagonismo en las discusiones en comisión y después en el recinto por la suspensión de las PASO (llegó a denunciar aprietes a los gobernadores) y Ficha Limpia. Después llevó adelante la reacción de su bloque al Libragate, por el que pidieron el juicio político contra Milei. Y el bloque terminó decidiendo los últimos días del mes que no se iban a presentar en el discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Afuera de los primeros puestos

Igualados en puntos en el décimo puesto también quedaron dos que suelen pelear por entrar al Top Ten, como Martín Menem y Jorge Macri. Y quedaron más atrás otros dos influyentes del Gobierno como Manuel Adorni y Santiago Caputo.

Entre los primeros 20 se entremezclan oficialistas, como Mariano Cúneo Libarona, José Luis Espert y Sebastián Pareja, con opositores como Martín Lousteau o Leandro Santoro. El que sorprendió y creció hasta esos puestos fue Horacio Rodríguez Larreta, quien se peleó con el Presidente y anunció que volverá a ser candidato este año.

El negativo

Como viene siendo costumbre en el Power Rankings MDZ, Alberto Fernández volvió a quedar en el terreno negativo. No suma puntos por la positiva y solo resta por sus problemas judiciales. Durante febrero no solo fue a declarar en el marco de la causa por supuesto abuso y violencia de género sobre Fabiola Yañez (dejó un escrito), sino que terminó siendo procesado. Alberto Fernández en Tribunales donde fue a declarar en la causa por violencia de género. Foto: EFE.

Cómo funciona Power Rankings MDZ

Los Power Rankings son una metodología muy utilizada en los deportes (NBA, F1, NFL, por ejemplo) para calificar a los mejores competidores de cada fecha, aunque también se usa en el ámbito del entretenimiento o, incluso, de los negocios. Generalmente se considera el desempeño pero también la popularidad o el nivel de influencia. La clave está en la capacidad para destacarse por sobre los pares.

En el caso de Power Rankings MDZ, el objetivo es detectar durante todo el mes la apariciones públicas de los dirigentes, con los acontecimientos que los convirtieron en noticia, ya sea por la positiva o la negativa. Cada hecho se lo califica con un puntaje que puede ir desde el -5 (impacto negativo indiscutido) al 5 (impacto positivo indiscutido). A mayor nivel de trascendencia del hecho, mayor el puntaje.