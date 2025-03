Las encuestas que explican el coqueteo electoral de Alfredo Cornejo con Javier Milei

En la antesala a la visita del presidente Javier Milei para participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el gobernador Alfredo Cornejo explicitó sus intenciones de avanzar en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a los comicios legislativos de este año. Esta decisión se explica en buena medida por la alta aprobación que tiene el mandatario nacional en la provincia, algo que reflejan diferentes encuestas realizadas recientemente y que evidencian también un grado mucho mayor de aceptación para el Gobierno nacional que para la gestión local.

Cornejo fue contundente este jueves al ser consultado sobre el escenario electoral que se avecina en Argentina. Afirmó que “si este Gobierno no gana las elecciones va a haber un retroceso en las reformas positivas. El Gobierno tiene que ganar las elecciones”.

En cuanto a la posibilidad de una alianza electoral, el dirigente radical no solo no descartó un acuerdo entre el oficialismo local y La Libertad Avanza, sino que reveló que ya se dieron los primeros pasos. “Estamos en la misma orientación, no sería ilógico que confluyéramos en una alianza. Se está conversando de eso tímidamente. Concretamente no hay nada todavía”, manifestó.

En el Gobierno de Mendoza son conscientes desde hace tiempo del alto grado de aceptación que tiene Milei en la provincia y por este motivo han evitado confrontar con Nación, además de coincidir en gran parte de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Este diagnóstico se refleja en prácticamente todas las encuestas realizadas recientemente en la provincia. Ayer trascendió un relevamiento que ubicó a Mendoza como la provincia donde el presidente Javier Milei goza de mayor popularidad en todo el país. El estudio, elaborado por CB Consultora durante los primeros días de marzo, muestra un panorama político donde el mandatario libertario alcanza un 64% de imagen positiva, mientras que su desaprobación se sitúa en 33,6%. Estas cifras posicionan a la provincia como el distrito donde el presidente obtiene su mejor valoración, superando considerablemente su promedio nacional.

Otra encuesta reciente fue realizada por Siri & Ortega Asociados. La consultora integrada por los politólogos Maximiliano Siri y Nicolás Ortega realizó un estudio de campo que involucró 400 encuestas presenciales realizadas los días 1, 2 y 3 de marzo en el Gran Mendoza. La población encuestada estuvo compuesta por mujeres y varones a partir de los 16 años.

Ese estudio de opinión concluyó que en Mendoza “el presidente Javier Milei cuenta con apoyo sólido en la ciudadanía”, mientras que “el gobernador Alfredo Cornejo perdió apoyo en los últimos meses”.

El 57,7% de los consultados calificó “bien” a la gestión de Milei y el 42,3% como “mal”. Entre mujeres la aceptación de Milei es del 57% y entre varones, la calificación positiva es del 58,3%.

En el desagregado por rango etario se evidencia que el apoyo al presidente entre 16 y 30 años representa el 27,2%, entre 31 y 45 años del 33,5%; entre 46 y 65 años del 26% y los mayores de 66 es el 13,3%.

Por su parte, entre los departamentos del Gran Mendoza, Maipú encabeza el balance positivo de la gestión nacional con un 68,6% de apoyo, segundo Godoy Cruz con el 60%, Guaymallén con 59%, Luján con 57,5%, Las Heras con 50% y Capital con 48,5%.

En contraste, según este relevamiento la gestión de Cornejo habría descendido en la consideración de los mendocinos. Apenas el 35% de los encuestados tuvo una valoración positiva, a la vez que el 65% la calificó mal. Entre las mujeres la aceptación fue del 30,9% y entre los varones el respaldo se ubica en un 39,1%.

La visión negativa de la gestión provincial por departamentos es otro indicador importante de esta encuesta. Sorpresivamente el mayor rechazo se encuentra en Las Heras con 72,5%, un municipio oficialista, mientras que el segundo con mayor valoración negativa es Maipú con 68,6%, que se explica por ser una comuna históricamente justicialista. Guaymallén sigue en el ránking adverso con 68%, seguido por Capital con 65,7%, Luján con 60% y finalmente Godoy Cruz con 54%.

Otra encuesta reciente fue realizada por Opinión Mendoza, integrada por Víctor da Vila y Lucas Inostroza, dirigentes que integraron las filas del Frente de Izquierda. Este relevamiento de opinión midió la repercusión de las políticas del Gobierno provincial y nacional, si la percepción ciudadana registra modificaciones en relación a la imagen del presidente y gobernador e indaga también en la relación entre ambos dirigentes, ante una potencial alianza electoral.

Ante la consulta de cómo sienten que va a ser la situación económica de su familia dentro de un año, el 42,1% de los entrevistados respondió que “mejor”, el 38% que “igual” y el 19,9% que “peor”.

Otra pregunta fue respecto al impacto que tuvo en sus hogares la “motosierra” de Javier Milei. Un 33,3% señaló que empeoró el día a día, un 32% sostuvo que mejoró el día a día, el 22,6% que todo sigue igual y un 12,1% no lo tiene claro.

Por otra parte, los encuestadores indagaron si les parece beneficioso un acuerdo entre Miei y Cornejo. El 46,5% respondió que “sí, que trabajen juntos”, el 31,5% “No, son muy distintos”, y el 22,1% dijo que no lo tiene claro.

Respecto a la valoración de Milei, el 36,9% indicó que “tiene buenas intenciones, pero le ponen trabas” y el 22,1% que le da “confianza”, mientras que el 24,4% sostuvo que le “desagrada” y el 16,7 % “no me representa”.

En cuanto a la imagen de Cornejo el 40,4% dijo “me desagrada, no confío en él”; el 30,5% sostuvo que “no me representa”, el 14,8% sostuvo que “tiene buenas intenciones, pero le ponen trabas” y el 14,3% que brinda “confianza”.

Otra de las consultas indagó sobre la postura que deberían tener los próximos diputados nacionales electos por Mendoza, frente al presidente Javier Milei. El 51,9% dijo que deberían “colaborar”, el 23,1% que habría que “poner límites”, el 17,5% que tienen que “ser opositores firmes” y al 7,6% le resulta indistinto.