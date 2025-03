Acuerdo con el FMI: la oposición denuncia "atropello institucional" por el DNU del Gobierno

Distintos bloques del Congreso apuntaron contra la decisión del Gobierno de dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), medida que el presidente Javier Milei pidió “el compromiso urgente” de la oposición para ratificarla en el recinto.

“No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el presidente aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, como ocurrió con todos los gobiernos anteriores”, pide el Gobierno en el comunicado de esta noche.

“Ante un nuevo atropello institucional, ahora con la aprobación de la toma de deuda FMI por DNU, qué oportuno recordar el intento que hicimos en 2024 por modificar el régimen de DNU. No es tarde, tenemos una oportunidad antes de lamentarnos aún más. Normalización le llama a la toma de deuda para la fuga, calcado de 2018… y es sin el Congreso por voluntad de Milei. Mamita”, publicó en X el diputado socialista, Esteban Paulón.

Por su parte, el diputado peronista Itai Hagman, expresó: “Si interpreto que van a sacar por DNU el acuerdo, es decir, se aprueba el acuerdo con el FMI, es una violación absoluta de la ley que se sancionó en el 2021 que obliga a que cualquier acuerdo con un organismo multilateral de crédito tiene que pasar por el Congreso y además recordemos que estamos con un gobierno que no tiene presupuesto y la deuda es materia del Congreso. El permiso para que el Poder Ejecutivo se pueda endeudar lo otorga el Congreso de la Nación a través de su ley de presupuesto que por segundo año consecutivo no sancionó ninguna, con lo cual el nivel de irregularidad de todo este proceso sería absoluto. Es una vergüenza que quieran hacer de esta manera y obviamente nosotros vamos a denunciarlo”.

Otro referente kirchnerista que habló fue Leopoldo Moreau, quien añadió: "El Gobierno de Milei quiere aprobar un nuevo acuerdo y endeudamiento con el FMI con un DNU. La institucionalidad totalmente rota. Claro que en este caso dudo que haya griterío " republicano" porque con el FMI la timba financiera y el " mercado " no se meten".

En tanto, el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, denunció que Milei "no quiere mostrar los detalles técnicos de la deuda que está contrayendo ni los compromisos que asumirá el país". “Recurre una vez más a un DNU, esta vez para autorizarse a sí mismo a firmar un nuevo acuerdo con el FMI".

A su vez, el legislador de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, posteó: “Milei elige la patoteada en vez el camino de la institucionalidad. De nuevo el Gobierno elige el camino de la imposición en vez del diálogo y el consenso, y no es esto lo que corresponde ni lo que le pidió el Fondo". En ese sentido, el presidente de la banca, Pablo Juliano, dijo: "Felicitaciones inmoral @JMilei. Tu DNU implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no solo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda a fuerza de DNU jamás podrá ser liberal, en un futuro serás un chiste de mal gusto".

Por otro lado, la diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, se pronunció también en X: "Ahora Milei dice que no mandará el acuerdo con el FMI al Congreso, lo impondrá con un DNU. Había dicho lo contrario el 1 en la apertura de sesiones ordinarias. Un nuevo préstamo del FMI es más miseria, más entrega de tierras y recursos naturales, más recorte a jubilados y trabajadores y más represión para imponerlo".